Un mese piuttosto travagliato, questo luglio 2020 che attende i nati del segno del Capricorno. Troppe opposizioni planetarie e quadrature, come quella di Marte che creerà ulteriore scompiglio, saranno sicuramente le cause di progetti professionali mancati, di idee che non arriveranno, di una stabilità nella vita privata che porterà a sicura monotonia e ad energie scarse e prive di sfumature.

Decisamente le cose non andranno bene nemmeno per la fortuna, sarà ai nativi di questo segno cercare di crearsela con le proprie sole forze.

Amore e affetti

I segni di terra durante questo mese saranno fortemente penalizzati sotto l'aspetto amoroso a causa del favore nei confronti dei segni di aria, quindi Venere purtroppo non vi darà vita facile all'interno della coppia.

Non ci saranno litigi o tensioni significative, piuttosto una staticità colma di malumore a causa del Sole in opposizione e una mancanza di dialogo dettata da un'altra opposizione importante, quella di Mercurio.

Purtroppo anche i single non godranno di un 'destino' diverso, tanto che potrebbero non essere molto attraenti in questo momento e risultare molto più schivi del solito, cosa che ai nati di questo segno appare molto evidente già in situazioni normali.

Il consiglio sarà quello di non lasciarvi prendere troppo da questo periodo 'sottotono', ma cercando comunque di essere sempre socievoli anche quando gli screzi saranno dietro l'angolo.

Lavoro e studio

Poche collaborazioni all'interno del posto di lavoro, ma soprattutto la mancanza di progetti e idee per la vostra vita professionale non soltanto vi metterà in uno stato di forte agitazione, ma potrebbe anche essere un motivo per non cercare lavoro con quell'entusiasmo stacanovista che tanto vi caratterizza.

Il giorno 22 luglio però sarà una data importante, perché questa situazione si sbloccherà, dal momento che il Sole uscirà dall'opposizione, tuttavia sarà ancora abbastanza presto per pensare ad un cambiamento radicale. Sicuramente l'ultima settimana del mese riuscirete a trovare qualche sbocco, qualche spiraglio che vi darà delle speranze senza deluderle.

Certo, Giove e Saturno anch'essi sulla rotta verso l'opposizione potrebbero crearvi un grande scompiglio, ma avrete la forza e l'intraprendenza per superare anche questo.

Poche soddisfazioni anche per quanto riguarderà lo studio, quindi starà agli studenti fare del proprio meglio per poter risultare abbastanza preparati.

Fortuna e salute

Sarebbe meglio non parlare di fortuna, perché ci saranno troppe opposizioni per poter essere ottimisti in tal senso. Sarete decisamente insoddisfatti, molte occasioni perse purtroppo vi metteranno in condizione di essere nervosi e sotto stress.

Marte in quadratura vi metterà in allerta sulle vostre energie piuttosto fiacche e che non vi daranno quella grinta che solitamente fa parte della vostra vita professionale e non. Fate attenzione anche alla salute e alla debolezza che spesso si farà sentire, soprattutto a livello fisico.