L'Oroscopo di domani, lunedì 20 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La settimana comincerà con un ottimo cielo astrale rappresentato dal novilunio in Cancro. Verso sera (ore 20.16), l'astro luminoso transiterà nella casa dei Leone, ma per queste 24 ore tale aspetto non influirà minimamente sul corso dell'intera giornata. La prima parte di luglio è stata caratterizzata da sentimenti contrapposti che hanno minato la serenità mentale della gran parte dei segni zodiacali. Ci sarà da aspettarsi un lunedì importante e pieno di speranze, specie per i nati dei Gemelli. Come al solito, andiamo a scoprire la classifica del giorno (disposta in ordine decrescente) e le previsioni delle stelle segno per segno.

Le previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - La vostra estate continua a procedere senza alcuna sosta, specialmente se lavorate in completa autonomia. Mai come adesso bramate un briciolo di tranquillità e di privacy, avete tanta voglia di mettere tutto in pausa e fuggire in un'isola deserta. Il caos generale non sta facendo altro che aumentare i timori circa il futuro, ma cercate di non preoccuparvi eccessivamente. Lo stress non sembra accennare a diminuire e in queste 24 ore potrebbe causarvi qualche fastidio fisico. Evitate di recarvi in vacanza in mete gettonate e molto frequentate, avete bisogno di tranquillità.

Ariete - 11° in classifica - La Luna nuova in Cancro accentuerà la vostra curiosità.

Da un po' di tempo desiderate delle novità, avete bisogno di una scossa che dia pepe alla vostra esistenza. Forse siete stanchi di navigare in cattive acque e di essere circondati da gente poco comprensiva nei vostri confronti. Mantenere il controllo sarà la sfida di questo lunedì. Cercate di non perdere la pazienza se qualcosa dovesse andare storto e non mettetevi il bastone tra le ruote.

Arrivi o partenze all'orizzonte.

Leone - 10° posto - Sarà fondamentale cercare di non strafare altrimenti rischierete di arrivare completamente esausti e sfiniti a fine giornata. Queste 24 ore andranno trattate in maniera delicata, perché potrebbe nascere un'incomprensione all'interno del luogo di lavoro o in famiglia.

Una pausa farà al caso vostro! A volte, prendere le distanze dagli amici e dalle persone care, aiuta a ricaricare le pile. Siete reduci da un periodo altamente stressante, quindi prendersi del tempo sarà del tutto giustificato.

Vergine - 9° in classifica - Avete bisogno di ritrovarvi, specialmente perché vi sentite smarriti e agitati. Una consulenza o una semplice confidenza con una persona cara, vi aiuterà ad aprirvi gli occhi e a vedere oltre le solite convinzioni. In queste 24 ore sarà bene prestare attenzione al mondo circostante. Una vecchia ferita potrebbe riaprirsi o forse vi ritroverete ad un bivio, ma qualunque sia la difficoltà che vi ritroverete ad affrontare, sarete capaci di cavarvela.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Scorpione - 8° posto - Giornata nella media, ma da guardarsi alle spalle. Non dovrete farvi cogliere alla sprovvista dalla distrazione, specialmente se siete in cerca di una certa opportunità lavorativa. Chi da poco ha intrapreso una nuova conoscenza, potrebbe riscoprirsi innamorato/a. L'estate è una stagione che mette a dura prova i sentimenti e le relazioni, quindi sarà bene non tuffarsi a capofitto in situazioni complesse. Siete in una fase di esplorazione, state cercando qualcosa di stimolante e di appagante che vi invogli a svegliarvi alla buon'ora al mattino. Anche se è estate, non mettete da parte le buone abitudini.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a non guardarsi indietro.

In genere, il novilunio in Cancro tende a favorire la nostalgia. Il futuro potrà rivelarsi roseo, a seconda del vostro modo di agire nel presente. Non sempre riceverete il benestare di qualcuno a cui tenete molto, ma nessuno può comandarvi o manipolarvi a piacimento. Solo voi sapete cosa vi soddisfa e vi rende felici. Ultimamente vi sembra di stare sulle montagne russe. Siete pervasi dall'agitazione e dalla scontentezza, magari desiderate essere altrove o forse volete una vita differente. Date tempo al tempo.

Capricorno - 6° posto - Sarà un lunedì interessante per cercare di partire con il piede giusto. "Il buongiorno si vede al mattino". Eventuali ferite risulteranno cicatrizzate e finalmente smetterete di rivangare il passato.

Non amate il caldo, ma questa giornata potrebbe venirvi incontro regalandovi una piacevolezza inaspettata. Relax in compagnia, magari un aperitivo o un semplice film avventuroso.

Sagittario - 5° in classifica - Fino a metà pomeriggio sarete di corsa e affannati, ma dopo le 18.00 vi riapproprierete della vostra serenità mentale. I più giovani, e tutti coloro che non dovranno lavorare, si godranno la suddetta giornata insieme a delle amicizie e in giro per i locali o al mare. Prendetevela con comoda e gustatevi questa stagione nel miglior modo possibile.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 20 luglio dice che con il novilunio nel vostro segno ogni cosa risulterà più chiara e sensata.

Se finora avete provato una grossa confusione, finalmente comincerete a capire quale sia la strada migliore da percorrere. Seguite i vostri sentimenti e il vostro istinto, non sforzatevi di fare quello che non vi va di fare. La vita è un passaggio ed è giusto viverla secondo il proprio volere. Quando qualcosa non funziona più, bisogna mettersi l'anima in pace e buttarla via, perché continuare a convivere con il superfluo è deleterio e impedisce di fare spazio alle novità. Presto o tardi capirete tante cose.

Gemelli - 3° in classifica - In questo lunedì sarete impegnati a casa e/o al lavoro. Di questi tempi non è semplice mollare tutto per andare in vacanza a divertirsi, purtroppo le bollette non si pagano da sole.

Chi insegue il successo e l'affermazione personale, dovrà impegnarsi duramente perché scalare la vetta richiede molta pazienza e concentrazione. Non permettete alle malelingue di farvi desistere nei vostri intenti. Comunque sia, questa sarà una giornata florida di speranze.

Acquario - 2° posto - Aspettatevi un lunedì meraviglioso e in grande spolvero. Ogni cosa quadrerà e non vi sentirete più perseguitati dall'apatia e dalla sfortuna. Ultimamente state esagerando con il cibo, in tal caso sarà bene darsi una regolata perché il troppo stroppia. In queste 24 ore l'amore profumerà l'aria che respirerete, infatti risulteranno favoriti gli incontri, gli appuntamenti e le cene di coppia. Vi sentirete felici e sorridenti.

Uscite privilegiati.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani vi sorriderà. "Chi ben comincia è già a metà dell'opera", recita il detto e questo sarà il vostro mantra settimanale. Anche se cercheranno di mettervi il bastone tra le ruote e di farvi arrabbiare, riuscirete a prendere le distanze da chi non la pensa come voi. L'estate si sta rivelando densa di significati, ma ancora non vi sentite del tutto sicuri a lasciarvi andare. In giornata, un parente o una persona di vostra conoscenza potrebbe contattarvi oppure chiedervi un piacere, ma ricordate di non dire sempre di sì. Possibili transazioni economiche.