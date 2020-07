L'Oroscopo di domani, domenica 19 luglio, è pronto a rivelare come sarà questa giornata. La settimana volge al termine tra mille incombenze e vicissitudini. In queste 24 ore avremo una buona carica cosmica caratterizzata principalmente da Luna, Sole e Mercurio in Cancro. Sarà il giorno della vigilia della Luna Nuova e, con un'influenza astrale del genere, sarà del tutto naturale sentirsi con la testa tra le nuvole e fare dei sogni alquanto limpidi. Amore, sentimenti, progetti lavorativi e personali, famiglia, salute, tutto ciò sarà posto in primo piano, scopriamo le previsioni delle stelle e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° posto - Un velo di malinconia rischierà di avvolgersi su di voi in queste 24 ore che chiuderanno una frenetica, ma anche noiosa, settimana. Il tempo scorre inesorabile e forse non riuscite a godervelo nel miglior modo possibile. In questa giornata vi ritroverete a battagliare sia con la distrazione che con una strana sensazione che vi perseguita da alcuni giorni. Ciononostante, non vi mancherà la determinazione. A volte è necessario toccare il fondo per darsi la spinta per risalire in superficie.

Toro - 11° in classifica - Non sempre le cose vanno a finire come sperato, ma fare i capricci non serve a niente. In questa domenica avrete poco tempo libero, ma vi ritroverete a ripensare a dei vecchi episodi avvenuti in passato e non potrete fare altro che constatare di come siano cambiati gli eventi.

Il mondo si evolve da sempre, la storia insegna. Non dovrete disperarvi, perché riuscirete a venir fuori da un certo impasse.

Scorpione - 10° posto - Domenica estiva abbastanza interessante! I vostri sensi risulteranno accentuati e avrete modo di uscire con il partner, la famiglia o con un'amicizia speciale.

I più socievoli si divertiranno a mischiarsi tra la folla (con le dovute precauzioni) e a fare delle nuovissime conoscenze. Qualche nativo dello Scorpione, però, preferirà rimanere a casa e gustarsi un emozionante programma televisivo, magari in compagnia di una pizza.

Vergine - 9° in classifica - In giornata avrete voglia di stare in compagnia di gente fidata.

Sorridere aiuta a sconfiggere lo stress, inoltre tende a favorire il buon umore: via libera al divertimento sfrenato! Aspettatevi 24 ore preziose per la sfera sentimentale, la passione risulterà bollente e intensa. Ogni lontananza sarà colmata ed ogni incomprensione sarà chiarita. I single più estroversi e spensierati, potranno partire alla conquista e tentare un approccio emozionante. L'unica nota stonata della giornata riguarderà il comparto economico: attenzione agli scontri riguardanti le questioni finanziarie.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Sagittario - 8° posto - Non dovete mettervi fretta nelle cose: i buoni risultati si notano sul lungo periodo. Occorrono diverse settimane prima di poter intravedere uno spiraglio di luce, ma gettare la spugna prima del tempo rappresenta un fallimento.

Munitevi di pazienza, perseveranza e costanza, perché queste sono le armi migliori per mettere a tacere quella vocina interiore che insiste per mandare tutto all'aria. L'amore sta per bussare alla vostra porta, ma sarete voi a decidere se aprirle o meno. Non rifiutate un certo invito e andate incontro alle occasioni: 'la fortuna aiuta gli audaci'.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a guardarsi dentro, perché questa sarà la giornata più tranquilla della settimana. Se per lungo tempo vi siete dedicati a tutto tranne che a voi stessi, finalmente potrete correre ai ripari. Riorganizzate l'agenda e fate in modo di distribuire equamente gli impegni nell'arco della settimana.

Non potete continuare a sovraccaricarvi di responsabilità altrui, avete tutto il diritto di godervi la vita.

Gemelli - 6° posto - Una buona lettura farà al caso vostro, dato che vi aiuterà a tenere la mente attiva e a rilassare il vostro animo turbato. Certe volte non vi sentite all'altezza dei vostri sogni, ma non è affatto così perché siete un segno ricco di risorse. Tendente a sprizzare allegria, anche se forse dentro di voi custodite un dolore derivante dal passato. L'amore non ha età e spesso ritorna a casa anche dopo anni di lontananza. Aspettatevi una domenica piena di ispirazione ma anche di dolce riposo. Coloro che amano cucinare, con questo caldo ne hanno poca voglia.

Leone - 5° in classifica - Domenica perfetta per tirare le somme e fare il quadro generale della situazione.

Avrete un sacco di questioni da porvi e, in caso di dubbi esistenziali, finanziari o lavorativi, non dovrete esitare a rivolgervi a dei professionisti. Per lungo tempo avete tirato avanti la baracca e siete riusciti a rimanere a galla, ma entro la fine dell'estate dovrete prendere delle decisioni fondamentali che vi aiuteranno a fare il salto di qualità durante la prossima stagione fredda. Le stelle rivelano che, un vostro desiderio recondito, sta per avverarsi!

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Acquario - 4° posto - Buona domenica, finalmente vi sentirete bene. Si registrerà una ripresa dopo un lungo periodo travagliante. Dovrete sfruttare questa giornata favorevole per riprogrammare la vostra quotidianità e il vostro futuro, specialmente se durante la primavera siete stati costretti a cancellare degli eventi.

Buttarsi giù non serve assolutamente a niente, quindi datevi da fare e cercate sempre di puntare in alto. Per vivere bene bisogna sapersi adattare agli imprevisti della vita!

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani 19 luglio si presenta più che speciale. L'amore sarà in primo piano e il romanticismo non mancherà. Ogni coppia potrà fare dei progetti o coronare il loro sogno d'amore e di vita. Si ripartirà alla grandissima dopo un triste avvio dell'anno. Per poter andare avanti è necessario lasciarsi il passato alle spalle. Preparatevi a vivere nuove avventure!

Capricorno - 2° posto - L'amore e la vita in generale, non sono sempre rose e fiori. Tuttavia, questa sarà una domenica appagante, non a caso vi sentirete pervasi da una piacevole sensazione di benessere sia mentale che fisico.

Avrete voglia di rilassarvi su un'amaca o in riva al mare. Tutti i vostri desideri potranno avverarsi, non dovrete fare altro che mettercela tutta! Da tempo siete in attesa di qualcosa di speciale, forse un nuovo incarico di lavoro o un trasferimento o una somma di denaro. Nei prossimi giorni, le famiglie si riuniranno e la felicità tornerà a riempire le mura domestiche.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo del 19 luglio vi vedrà grande protagonista. La vigilia della Luna Nuova vi renderà senz'altro sensibili e ancora più empatici, sarà quasi come se possedeste dei poteri magici. Riuscirete ad intuire che delle cose non vanno e sarete di grande conforto per coloro che non stanno attraversando un buon momento.

Entro la serata, sarete travolti da una certa emozione. Ultimamente avete la sensazione che vi manchi qualcosa, ma non sapete cosa. Forse non vedete l'ora che l'estate finisca o magari avete intenzione di traslocare o di rinnovare il look. Presto avverrà un cambiamento e non dovrete nascondervi.