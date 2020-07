L'oroscopo di lunedì 20 luglio nasconderà tante novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile individuare la congiunzione tra Giove e Plutone e Giove e Saturno. Inoltre ci sarà l'opposizione tra Sole e Saturno, Sole e Plutone, Luna e Giove, Luna e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, che cosa caratterizzerà l'Oroscopo di lunedì 20 luglio di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di lunedì 20 luglio: Ariete altruista e compere per Gemelli

Ariete: vi farete in quattro per riuscire ad aiutare i vostri amici. Sarete spinti da un forte altruismo, ma non per questo metterete in secondo piano le vostre esigenze.

Cercherete di accontentare tutti nei limiti del possibile. Potrebbe esserci qualcuno che vi esporrà pretese eccessive. Non accetterete atteggiamenti di questo tipo nei vostri confronti. Nella relazione di coppia sarete disponibili al dialogo, ma vorrete vedere azioni concrete e tangibili da parte del partner.

Toro: vi troverete a scontrarvi con una realtà diversa rispetto a quella a cui siete abituato. Non sarà facile per voi comprenderla, ma il vostro spiccato spirito di adattamento vi consentirà di non sentirvi come pesci fuori dall'acqua. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lavorare sulla vostra malleabilità. Sarà importante cercare di immedesimarvi nei panni altrui in modo da percepire, con più complessità, le emozioni delle persone che vi circonderanno.

Gemelli: avvertirete il desiderio di togliervi degli sfizi che da tempo vi portavate dietro. Forse, dovrete usare i vostri risparmi per riuscire a gestire la spesa. Darete spazio all'aspetto più superficiale del vostro carattere e metterete a tacere delle piccole vocine accusatorie che vi spingono ad agire con maggiore prudenza.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il partner potrebbe non concordare con il vostro atteggiamento. Questo creerà dei contrasti che non faranno bene al rapporto di coppia.

Cancro: proverete a migliorare i vostri rapporti sociali. L'obiettivo sarà quello di riuscire a interagire più facilmente con gli altri. Forse, la vostra timidezza sarà di ostacolo, ma se vi rivolgerete alle persone giuste, riuscirete a fare molti passi avanti.

Il partner sarà felice di supportarvi in questo percorso. Vi offrirà il suo aiuto e cercherà di spronarvi sempre di più. Apprezzerete il suo aiuto, ma vi sentirete anche un po' troppo sotto pressione.

Oroscopo del 20 luglio: Leone in cerca del partner e complimenti per Bilancia

Leone: avrete voglia di dare inizio a una relazione che soddisfi le vostre aspettative. Non sarà facile trovare una persona che rispetti i vostri canoni caratteriali, ma non smetterete di lottare. Proverete a essere più attivi dal punto di vista sociale e chiederete ai vostri amici di presentarvi possibili partner. Darete un'importanza limitata all'aspetto estetico perché cercherete qualcuno che possa entrare in contatto con il vostro lato emozionale e introspettivo.

Vergine: avrete voglia di divertirvi e di smettere di pensare alle incombenze quotidiane. Deciderete di prendervi qualche ora per stare lontano dalle mura domestiche e dalle mansioni da svolgere. Adorerete trascorrere un pomeriggio rilassante nel parco, anche se i sensi di colpa potrebbero rovinare questi momenti. Vi sentirete in dovere, infatti, di tornare a casa per rimettervi a lavoro. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non sovraccaricarvi di un peso eccessivo.

Bilancia: avrete bisogno di qualcuno che vi faccia sentire speciali e importanti. Soffrirete di bassa autostima e per questo non riuscirete a darvi la forza necessaria. Sarà importante non mettervi nelle mani di persone manipolatorie e che usano i loro complimenti per cercare di comandarvi.

Se avrete dei dubbi, la cosa migliore sarà quella di analizzare con attenzione la situazione. Se manterrete la mente lucida e un animo vivace, non avrete alcun problema nel riconoscere le persone davvero sincere.

Scorpione: dovrete combattere contro picchi d'ansia elevati. Vi sentirete sommersi dalle cose da fare e avrete paura di non riuscire a portarle a termine. Le parole degli amici non vi saranno di alcun conforto, mentre quelle dei famigliari potrebbero, addirittura, peggiorare le cose. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere mai di vista la vostra personalità e i vostri obiettivi. Analizzate ciò che vi terrà sulle spine e provate a trovare una soluzione efficace.

Previsioni zodiacali di domani 20 luglio: Acquario alle prese con l'economia e dinamicità per Pesci

Sagittario: proverete un legame particolare verso la vostra città di origine. Avrete voglia di camminare su quei suoli calpestati centinaia di volta e di interagire con i vostri ricordi di infanzia. Forse, la nostalgia vi renderà romantici e malinconici. Svilupperete un interesse profondo per le poesie e per le tenere canzoni d'amore. Non affronterete la giornata con spirito di iniziativa, ma preferirete viverla con calma e tolleranza. Attenzione a non perdervi nei ricordi.

Capricorno: sarete pronti per affrontare una dichiarazione d'amore profonda e intensa. Sentirete il bisogno di aprire il vostro cuore con la persona amata, ma una paura bruciante vi impedirà di interagire come voi vorreste.

Temerete un netto rifiuto e questo vi renderà nervosi e suscettibili. Le persone attorno a voi cercheranno di capire il perché del vostro comportamento, ma non riusciranno a scalfire la vostra corazza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dare più spazio al relax.

Acquario: dovrete gestire una situazione economica complessa e impegnativa. Avrete molti conti da far combaciare e questo potrebbe avere ripercussioni negative sul vostro umore. Gli amici saranno un punto di riferimento importante perché costituiranno una distrazione non indifferente. Vi rivolgerete a loro per trascorrere delle ore in allegria e per chiedere consigli su questioni delicate. I vostri genitori, forse, cercheranno di mettere bocca sulle questioni di cuore, ma glielo impedirete.

Pesci: verrete colti da un'ondata di vivacità e armonia. Affronterete tutto con gioia e riuscirete a coinvolgere le persone amate. Non ci sarà traccia di tristezza o rassegnazione nei vostri comportamenti. Qualcuno, forse, si lascerà andare a un giudizio poco carino nei vostri confronti. Sarà importante non dargli molta importanza e concentrarvi sul vostro presente. Non avrete paura di rischiare per il vostro lavoro, ma un po' di prudenza potrebbe rivelarsi utile.