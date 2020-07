L'Oroscopo del giorno 3 luglio è pronto a svelare la nuova classifica con le predizioni astrologiche interessanti i segni compresi nella seconda metà dello zodiaco. Dunque, tensione e forse anche un po' di apprensione per coloro nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, i simboli sotto analisi in questa sede. A risaltare la giornata di venerdì, sicuramente la presenza della Luna in Sagittario, certamente in grado di cambiare lo scenario astrologico e l'equilibrio delle attuali forze in campo.

Parlando di segni favoriti e non, in questo frangente ad essere valutati al massimo della positività quindi in odore di buona fortuna, il Sagittario con il Capricorno, entrambi considerati al "top" con cinque stelle.

A reggere il confronto con i due predetti segni solo la Bilancia e lo Scorpione, posizionati a metà classifica e sottoscritti da quattro stelline indicative dei periodi routinari.

Invece, molto probabilmente ad avere il periodo impegnativo saranno gli amici Pesci, considerati in giornata "flop" nelle previsioni zodiacali di venerdì 3 luglio. A questo punto, dopo aver presentato le anticipazioni di rito, non resta altro che passare a decantare singolarmente i sei segni sotto analisi quest'oggi. Prima però, sveliamo la scaletta con le stelle del giorno al completo per poi iniziare a dare spazio alle analisi astrologiche su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 3 luglio

Pronti all'appello, gli astri giungono come sempre con massima puntualità all'appuntamento con la quotidianità.

In primo piano nella sezione relativa al grado di positività/negatività assegnato ai segni, la classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata di domani, venerdì 3 luglio. In prima posizione troviamo due segni, tra l'altro già anticipati in apertura: Sagittario e Capricorno. In seconda posizione risultano invece Bilancia e Scorpione con l'Acquario e i Pesci a chiudere il gruppo, rispettivamente in penultima e ultima posizione.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

1° posto - ★★★★★: Sagittario, Capricorno (Top);

3° posto - ★★★: Acquario (Sottotono);

4° posto - ★★: Pesci (Flop).

Previsioni zodiacali del giorno 3 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno, venerdì 3 luglio, a voi Bilancia porterà tanta normalità, in questo caso espressa dalle quattro stelline relative alla routine. Secondo le previsioni del momento, per quanto riguarda l'amore, nel caso foste già felicemente in coppia qualcosa di inaspettato potrebbe svilupparsi all'improvviso, fornendo alternative ad un problema aperto. Pronti a cogliere la palla al balzo? Per gli altri, il momento invita alla riflessione: muovetevi come sempre, senza rischiare. Single, dovete impegnarvi di più in amore e non trascurarlo come state facendo in questo periodo. Se serve, fate voi il primo passo, non aspettate sempre gli altri. Nel lavoro invece, prestate attenzione a certi segnali: questo venerdì arriverà un grosso aiuto in merito ad un problema rimandato da tempo.

In merito alla salute, avrete a disposizione buone energie, ma dovrete comunque cercare di selezionare il modo migliore per economizzarle al massimo. Sfruttatele in ciò che più vi piace.

Frase del giorno : "La ricetta per la perpetua ignoranza è: sii soddisfatto delle tue opinioni e contento della tua conoscenza." (Elbert Hubbard).

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano un periodo buono in parte, quello centrale del periodo. Invece l'inizio e la fine potrebbero essere influenzati da dissonanze astrali di una certa importanza. La giornata di fine settimana in generale sarà discreta, soprattutto in amore: quel che non vi mancherà sicuramente, sia in questa giornata che la successiva, sarà l'entusiasmo.

In molti sarete carichi e ben felici di trascorrere del tempo insieme alle persone che amate allo scopo di risolvere eventuali questioni aperte. Single, chi fosse alla ricerca di un nuovo amore potrà contare su incontri piacevoli e qualcuno anche portatore di una simpatica novità. L'oroscopo di venerdì intanto, riguardo il lavoro, invita a cambiare atteggiamento: di idee ne avete così tante che potreste cadere in confusione. Diciamo che concentrarvi vi rimarrà un po' difficile: molto meglio quello che è detto e fatto. In relazione allo stato salutare, un consiglio: proteggete la pelle dagli effetti nocivi dell’esposizione prolungata al sole. Alla sera, idratatela con creme naturali.

Frase del giorno : "C’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla e non essere nulla." (Aristotele).

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno per venerdì 3 luglio al Sagittario indica un periodo valutato col massimo delle possibilità. Cinque stelle saranno il vostro lasciapassare per la felicità? Speriamo! Intanto cercate di osare qualcosina in più nei confronti delle persone che interessano, vuoi sul lato economico che su quello puramente sentimentale. Importante sarà saper sfruttare il periodo favorevole per dare nuovi impulsi alla buona sorte. In amore invece puntate tutto sull'armonia e sulla sintonia con la persona amata. Cupido sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a superare tutte le maggiori difficoltà. A livello di single, trascorrerete finalmente dei momenti indimenticabili con chi sapete. Tutto scorrerà positivamente e il vostro cuore batterà senza sosta: che sia la volta buona?

Parlando di lavoro, si prospetta un buon andamento dell'attività e forse qualche novità in vista per chi è in cerca di una nuova occupazione. Per la salute, ritagliatevi degli spazi di distensione. Uscite, incontrate gli amici ma evitate di parlare dei problemi: avete bisogno di staccare non di continuare a tormentarvi il cervello...

Frase del giorno : "Non fingere di essere saggio, ma sii saggio davvero: non abbiamo bisogno di apparire sani, ma di esserlo veramente." (Epicuro).

L'oroscopo di venerdì 3 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 3 luglio presuppone possa arrivare un periodo più che buono. Anzi, oseremmo dire quasi super fortunato.

Tenetevi pronti a possibili cambiamenti, anche perché per voi adesso tira un'aria confusionale: nuove opportunità da cogliere al volo. In campo sentimentale, l'atmosfera sarà carica di aspettative per delle situazioni che attualmente sono ancora in fase evolutiva. In coppia soprattutto, campo libero alla voglia di novità e alla messa in campo di nuovi propositi. Visto che il periodo promette e le stelle saranno dalla vostra, non rinunciate alla felicità! Single, se è stato commesso qualche passo falso da parte vostra, in merito a certe situazioni a sfondo sentimentale (come anche in famiglia o nei confronti di una amicizia), allora preparatevi a mettere la provvidenziale classica "toppa". In campo lavorativo intanto, saprete guardare oltre e capire ciò che si sta modificando in ambito professionale.

Tranquilli, riuscirete a stare al passo con le trasformazioni che, prima o poi, si manifesteranno. Riguardo la salute, soprattutto in questo periodo di afa e caldo torrido seguite un’alimentazione sana e bilanciata. Prediligete la frutta e la verdura di stagione, utili per reintegrare i sali minerali.

Frase del giorno : "Stai lontano dalle persone negative. Hanno un problema per ogni soluzione." (Albert Einstein).

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono un venerdì certamente poco influente in termini di positività. Diciamo pure che avrete a che fare con un periodo decisamente "sottotono". Dunque giornata valutata come "piatta" nelle predizioni astrali del giorno, perciò consigliamo di stare in campana nei riguardi dell'amore.

Ultimamente o state lavorando troppo oppure avete mente e interessi rivolti da "altre parti", questo potrebbe portare a trascurare molto il partner. Rivolgetegli un gesto carino, magari programmando una bella vacanza da fare a breve. Se impossibilitati, basterà anche una semplice cenetta, purché romantica e "coccolosa". Single, il periodo vi invita a riflettere su certi aspetti del vostro carattere che, spesso, sono causa di contrasto o disagio nel rapporto con persone appena conosciute. Probabili incontri deludenti per qualcuno nativo di seconda decade. Per il lavoro, l'oroscopo di domani invita alla riflessione. Se ci fosse da risolvere un problema, consultatevi con una persona che ha una lunga esperienza alle spalle o che magari gode dei cosiddetti appoggi giusti.

La Salute invece, stimola a cambiare un po' tonalità nel look. Prediligere tonalità che vanno dall'arancione al rosso avrà un effetto stimolante sul vostro apparato sensoriale.

Frase del giorno : "Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua." (Confucio).

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 3 luglio, annuncia che potrebbe evolvere abbastanza pesantemente questa parte della settimana, almeno secondo il report astrale. Ansie e nervosismi vi metteranno in agitazione, questo è poco ma sicuro: cercate dunque di rilassarvi nel modo migliore, soprattutto in serata, evitando se possibile di pensare a quella situazione che sapete.

In amore dunque, massima concentrazione: benvenuti eventuali momenti da dedicare al pieno relax, al buon dialogo e perché no, soprattutto all'armonia famigliare. Non affaticatevi e, quel che più importa, non lasciate che la sintonia di coppia, oppure in ambito di alcune amicizie, venga turbata da qualcosa di non voluto. Single, siate consapevoli della vostra simpatia e comunicativa, solo così riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi da amici vecchi e nuovi. Godete come meglio potete questo giorno, senza porre limiti alla fantasia. Nel lavoro, se i progetti che avete in ballo vi tengono un po' sulle spine, agite con il vostro metodo consueto, pianificando tutto in ogni minimo dettaglio. Per la salute, l'invito è di mantenersi attivi, lasciandosi coinvolgere magari in nuovi hobby o interessi. Quest'ultimi senz'altro vi saranno utili per distrarvi o scaricare eventuali tensioni.