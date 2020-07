L'Oroscopo di domani 2 luglio, è pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali di giovedì. Curiosi di sapere se avrete l'astrologia dalla vostra parte? Lo scoprirete subito andando a spulciare nella nuova classifica con le stelline relative ai segni della prima sestina. Se poi interessasse conoscere anche il probabile andamento messo in preventivo ai comparti relativi all'amore, al lavoro e alla salute, pronte all'uso le predizioni astrologiche relative ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ovviamente, prima di partire con le predizioni quotidiane ci piace mettere in risalto i designati alle posizione "top".

In questo caso, a gongolare su tutti gli altri saranno Ariete e Toro, favoriti in amore rispettivamente dalla Luna in Sagittario (trigono a Marte) e dal Sole in Cancro (sestile a Urano). A titolo di cronaca, si annuncia abbastanza positiva la giornata anche per Leone e Vergine, nel contesto valutati con quattro stelle.

Andiamo pure ad approfondire l'oroscopo del giorno 2 luglio cercando di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni segno per segno.

Classifica stelline 2 luglio

Chissà come sarà questo nuovo giovedì? Questa è la domanda ricorrente in questa parte della settimana; periodo al quale cercheremo di dare una risposta quanto più esauriente e plausibile possibile.

Allora, cosa c'è di meglio se non il dare una controllata alla scaletta relativa al grado di positività attribuita dagli astri al vostro segno? Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Vediamo allora di dare una valutazione oggettiva alla giornata stessa andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 2 luglio 2020.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Cancro.

Previsioni del giorno 2 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

Giornata di metà settimana valutata con il massimo della positività, e questo è già una vittoria per voi nativi. In amore, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che saranno tante le occasioni sulle quali far conto in questo momento. Specialmente se già in coppia, sarete socievoli e aperti come mai in questi ultimi tempi: ogni tassello, praticamente, andrà ad allinearsi da solo nel vostro complicato puzzle sentimentale. Single, vi sentirete sempre più combattuti se rimanere soli o cercare qualcuno con cui dividere un frammento di vita e magari l'eternità. Le stelle oggi vi aiuteranno a sciogliere l'enigma ed il vostro spirito d'iniziativa vi porterà a prendere posizioni mai assunte in precedenza: avanti così!

Nel lavoro, notizia da prima pagina: presto una vostra richiesta/domanda troverà finalmente l'ambita conclusione. Vi renderà così energici, fermi nelle vostre posizioni e convinzioni; finirete con il diventare un importante punto di riferimento per molte persone. La salute vedrà un clima di generale ripresa, il che potrebbe riguardare anche l’aspetto interiore, le piccole grandi ansie che a volte vi prendevano e vi impedivano di vivere serenamente.

Frase del giorno : "Approvo per stanchezza, contraddico per impazienza." (Jean Rostand).

: "Approvo per stanchezza, contraddico per impazienza." (Jean Rostand). Voto: 9+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico, valutato con le cinque stelle della buona sorte. Quindi, preparatevi a gustare un giovedì con alcune buone novità in campo sentimentale o nelle attività professionali.

In amore, soprattutto in ambito di coppia, tutto sembra andare bene. Per chi sta vivendo una storia importante, tutto sarà possibile. Da questo momento in poi, tutto diventerà più facile, più scorrevole: trovare le soluzioni migliori ai problemi che più vi preoccupano non sarà difficile. Pronti a ridare slancio ed intensità al rapporto? Forse riceverete delle dichiarazioni inaspettate dalla persona amata che arriveranno dritte al vostro cuore, tali da lasciarvi senza parole. Single, sarete al riparo da qualsiasi tipo di rischio. Mente e corpo saranno distesi e questo vi consentirà di essere più amichevoli con tutti. Saranno lontani i giorni in cui non riuscivate ad inserirvi in un gruppo o conversazione.

In ambito lavorativo buone nuove su più fronti: Marte vi strizzerà l'occhiolino, portandovi energia e grinta in quantità industriale. Approfittatene subito, perché sarà un momento magico da prendere al volo. Cambiamenti favorevoli saranno previsti in più settori. Riguardo lo stato fisico, vi distrarrete dalle solite cose facendo qualcosa di nuovo. Questo vi metterà molto brio e ancor più voglia di fare.

Frase del giorno : "La ragione è una mano premuta sul petto a placare il battito del nostro cuore disordinato." ( Nicolás Gómez Dávilà).

: "La ragione è una mano premuta sul petto a placare il battito del nostro cuore disordinato." ( Nicolás Gómez Dávilà). Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. Questa parte della settimana per voi Gemelli è da considerare come abbastanza "sottotono". A latitare di brutto potrebbe essere la serenità: vi scontrerete con tutti facendo fatica a non esternare la vostra opinione su chiunque vi capiti a tiro, senza lasciare nessuno indietro.

In amore alcune situazioni saranno potenzialmente pronte ad esplodere, creando litigi nel rapporto di coppia. In certi casi addirittura potranno essere messi in discussione alcuni aspetti della relazione ritenuti intoccabili. Non perdete la calma, ma fate ricorso al buon senso ed alla diplomazia che non vi faranno certo difetto. Single, non aspettatevi un aiuto dalle stelle, particolarmente avverse soprattutto nelle questioni di cuore. State attraversando un momento d'indecisione, rimanete calmi e vedrete che passerà presto. Nel lavoro, per uscire da una situazione che vi desta non poca preoccupazione, le stelle consigliano di ascoltare le persone che vi stanno vicino. Questo potrebbe aiutare ad avere una visione più unitaria ed oggettiva dei problemi, fornendo poi una valida soluzione.

Salute: gli eccessi non fanno per voi. Negli ultimi giorni avete esagerato e ora ne scontate le conseguenze.

Frase del giorno : " Ridere è il linguaggio dell’anima." (Pablo Neruda).

: " Ridere è il linguaggio dell’anima." (Pablo Neruda). Voto: 7-.

L'oroscopo di giovedì 2 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. Il prossimo giovedì sarà poco positivo, tanto per non usare quella pessima parolina indicante il "ko". Chi di voi nei giorni scorsi non ha vissuto un periodo positivo, nel corso di questa giornata dovrà necessariamente fare attenzione al modo di esprimersi. La parola d'ordine dovrà essere "moderazione". Riguardo i sentimenti, l'oroscopo sulla giornata di giovedì invita a mettere in conto tensioni in famiglia e una forma fisica non sempre al top.

In coppia si consiglia tanta prudenza: se state gestendo una situazione sentimentale ormai logora, dovete sforzarvi di trovare la necessaria lucidità, se necessario troncare di netto il legame visto che ormai non ha più senso. Single, la Luna in Sagittario suggerisce di mettere un po' di ordine nei vostri pensieri e nella vostra vita. Potrebbe essere il momento giusto per fare luce su diverse cose che non andavano affatto bene. Anche nel lavoro non sarà un momento troppo brillante, senz'altro non all'altezza dei vostri standard. Colpa della Luna che apporterà intralci e confusione. La riflessione non dovrà essere una scusa per coltivare la malinconia o deprimersi; anche se vi sentirete incompresi, forse un po' di responsabilità è anche vostra, quindi rimediate.

Per la salute, risentirete degli stravizi dei giorni passati e vi pentirete delle scelte fatte. Ripromettetevi di non farlo più.

Frase del giorno : "L’orgoglio è uguale in tutti gli uomini, e non c’è differenza se non nei mezzi e nel modo di mostrarlo." (Francois de La Rochefoucauld).

: "L’orgoglio è uguale in tutti gli uomini, e non c’è differenza se non nei mezzi e nel modo di mostrarlo." (Francois de La Rochefoucauld). Voto: 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. La giornata sarà mediamente accettabile, anche se in certi momenti sarete costretti a correre ai ripari per mettere in sicurezza alcune situazioni tendenti a sgusciare di mano. Forse per qualcuno di voi del Leone è giunto il tempo di riflettere: iniziate a fare una cernita riguardo gli obbiettivi già raggiunti e quelli ancora da mettere in gioco prossimamente. L'oroscopo di giovedì in merito all'amore, parlando nello specifico di chi è in coppia, prevede che sarete particolarmente dolci ed affettuosi.

Ci terrete molto ad esternare e dimostrare i vostri sentimenti alle persone a voi più care. Supererete eventuali litigi di coppia grazie al vostro sorriso: sappiate che è perfettamente in grado di far letteralmente sciogliere il cuore del partner. In giornata vi lascerete trasportate dalla passione. Single, vi attendono emozioni molto intense in campo amoroso, perché qualunque sia la vostra condizione, sarete gettonatissimi. Nel campo lavorativo, una configurazione astrale molto intensa vi renderà più che mai decisi e combattivi. Parlerete con franchezza senza curarvi della reazione emotiva di chi vi circonda e grazie ad astri promettenti: partecipazione e dinamismo saliranno alle stelle. Per la salute, raggiungerete l'obiettivo che vi siete posti, quello di rilassarvi e pensare solo a voi.

Ottimo così!

Frase del giorno : "Diplomazia: lasciare che un altro faccia quello che vuoi tu." (Lester Bowles Pearson).

: "Diplomazia: lasciare che un altro faccia quello che vuoi tu." (Lester Bowles Pearson). Voto: 8-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. Una giornata perfetta in tutto? Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il buon quadro astrale riservato per voi dalle stelle. Parte dei vostri obiettivi, insieme al vostro aspetto puramente comunicativo, verranno messi senz'altro in risalto. In amore, l'oroscopo del giorno per questo giovedì 2 luglio indica che migliorerete il dialogo con la persona del cuore. Insieme farete dei progetti interessanti per i giorni a venire. Single, avrete voglia di fare combriccola e cercherete persone con le quali non vi sentite né vedete tanto spesso: target, trascorrere una piacevole serata insieme. Sul lavoro carburerete più del solito visto i buoni astri a disposizione. Vi sveglierete carichi e grintosi, pieni di voglia di fare e potrebbe essere una giornata ideale per spingervi oltre i confini di sempre e allargare i vostri orizzonti professionali. Salute: sarete di buonumore ed avrete una gran parlantina, cosa che sorprenderà chi vi conosce da tempo, ma anche e soprattutto voi stessi.

Frase del giorno : "Una persona non è superiore perché è più intelligente, ma perché sa come usare la sua intelligenza." (Marcela Farias Hernandez).

: "Una persona non è superiore perché è più intelligente, ma perché sa come usare la sua intelligenza." (Marcela Farias Hernandez). Voto: 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.