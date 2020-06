L'Oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio è puntuale come sempre al consueto appuntamento con l'Astrologia, nel contesto applicata ai sei simboli dello zodiaco rientranti nella prima tranche. Quest'oggi a tenere banco, astrologicamente parlando, le giornate presenti nell'ultima settimana di giugno e i primi giorni del mese di luglio. Smaniosi di conoscere cosa hanno in serbo per voi le stelle nei riguardi dei prossimi sette giorni? Bene, partiamo come al solito a dare spicco ai migliori del periodo, estratti esclusivamente tra gli appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Certamente, come si evince già dal titolo di apertura, alla grande andranno tutti coloro nativi dell'Ariete (voto 9) seguiti a ruota da quelli del Toro (voto 7), dei Gemelli (voto 7) e della Vergine (voto 7). Invece, le previsioni zodiacali da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio non vedono di buon auspicio il periodo per Cancro (voto 6) e Leone (voto 6), ambedue valutati al limite della discreta sufficienza.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire con i mettere in chiaro le previsioni zodiacali restituite dall'oroscopo della settimana da lunedì 29 a domenica 5 luglio, è nostra cura identificare i prossimi transiti lunari. Come sempre andremo a dare info sui prossimi spostamenti dell'astro terrestre.

Precisiamo che nel periodo analizzato la "musa dei poeti" farà in tutto tre tappe in altrettanti segni. Ad iniziare il giro sarà la Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua già da questo martedì 30 giugno alle ore 00:47. L'Astro d'Argento poi osserverà un nuovo transito proprio a metà settimana: giovedì 2 luglio alle ore 03:21 si formerà la figura astrologica relativa alla Luna in Sagittario.

La settimana chiuderà con i passaggi lunari con l'ingresso della Luna in Capricorno previsto per sabato 4 luglio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. Questa settimana partirà in modo splendido, merito di astri particolarmente benevoli nei confronti del segno per quasi tutto il periodo.

Soprattutto mercoledì 1° luglio troverete lo spunto vincente da sfruttare in molte situazioni. Non difficile trovare soddisfazione nemmeno durante i giorni relativi a martedì 30, giovedì 2 e venerdì 3 giugno, tutti valutati a cinque stelle. A voi scoprire il resto della scaletta e soprattutto evidenziare quali saranno i giorni valutati negativi. La classifica:

Top del giorno mercoledì 1° luglio;

mercoledì 1° luglio; ★★★★★ martedì 30 giugno, giovedì 2 e venerdì 3 luglio;

★★★★ lunedì 29 giugno e sabato 4 luglio;

★★★ domenica 5 luglio.

♉ Toro: voto 7. Inizierà molto a rilento il periodo in analisi, riprendendo fiato solo nel finale. In questo caso l'Astrologia invita esorta a sfruttare le giornate migliori preventivate nella scaletta seguente e, allo stesso tempo, stare in guardia dai giorni indicati come negativi.

In pratica dovrete porre attenzione soprattutto a lunedì e martedì, mentre per le altre giornate regolatevi in base a quanto indicato nei relativi oroscopi giornalieri di prossima pubblicazione. Vediamo quali sono i giorni "si" e quando invece dovrete stare un po' più in campana:

Top del giorno venerdì 3 luglio;

venerdì 3 luglio; ★★★★ giovedì 2 e sabato 4;

★★★★ mercoledì 1 e domenica 5;

★★★ lunedì 29 giugno;

★★ martedì 30 giugno.

♊ Gemelli: voto 7. La prossima settimana si prevede non troppo ingombrante, parlando di impegni gravosi o affini. Troverete la parte centrale del periodo un po' più stressante del solito, viste le due giornate negative a cui sarete costretti a far fronte, coincidenti con giovedì e venerdì.

Splendida la "top del giorno" di domenica e ottime le giornate di lunedì e martedì valutate a cinque stelle. Stabile o nella norma le restanti giornate. a seguire la vostra classifica stelline interessante i prossimi giorni:

Top del giorno domenica 5 luglio;

domenica 5 luglio; ★★★★★ lunedì 29 e martedì 30 giugno;

★★★★ mercoledì 1 e sabato 4;

★★★ giovedì 2 luglio;

★★ venerdì 3 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana indica sufficiente e nella media quasi tutto il periodo. Cercate di mantenere il ritmo delle giornate, mettendo in campo le cose importanti solo nei periodi consigliati tipo sabato e domenica oppure lunedì, martedì o mercoledì. Ecco, questa è la vera comodità di avere a disposizione un quadro previsionale efficiente, sicuramente in grado di dire quali saranno i giorni migliori e quali quelli invece "no".

Vediamo insieme il di fare un riepilogo al responso rilasciato dalle stelline settimanali:

★★★★★ sabato 4 e domenica 5 luglio;

★★★★ lunedì 29, martedì 30 giugno e venerdì 3 luglio;

★★★ mercoledì 1° luglio;

★★ giovedì 2 luglio.

♌ Leone: voto 6. Periodo in linea con la più scontata sufficienza, valutato nelle odierne previsioni della settimana con il minimo sindacale. Da segnalare la presenza di probabili (molteplici) incognite sia sabato che domenica, in grado di favorire incomprensioni nei rapporti interpersonali. Prendete pure come riferimento lunedì e mercoledì per eventualmente fare o disfare situazioni di un certo spessore. Buone, ma sempre da tenere sotto sorveglianza, le giornate di martedì 30 giugno e giovedì 2 e venerdì 3 luglio.

Nella parte sottostante il valore del periodo valutato con le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 29 giugno e mercoledì 1° luglio;

★★★★ martedì 30 giugno, giovedì 2 e venerdì 3;

★★★ sabato 4 luglio;

★★ domenica 5 luglio.

♍ Vergine: voto 7. Splendido il periodo iniziale e centrale, messo in preventivo nell'oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio. Mediocre o sotto la sufficienza il resto delle giornate. Su tutte spicca la "top del giorno" di lunedì 29, seguita da due ottime giornate, quelle del 30 giugno e del 1° luglio valutate a cinque stelle, quindi da sfruttare soprattutto in amore. Non affatto malaccio nemmeno giovedì e domenica. Occhio a venerdì e sabato, rispettivamente indicate con il "sottotono" e il "ko".

Vediamo il riepilogo messo in preventivo dalle stelle per i prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 29 giugno;

lunedì 29 giugno; ★★★★★ martedì 30 giugno e mercoledì 1° luglio;

★★★★ giovedì 2 e domenica 5;

★★★ venerdì 3 luglio;

★★ sabato 4 luglio.

È possibile proseguire con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.