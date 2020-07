L'oroscopo del fine settimana dell'1 e 2 agosto è pronto per essere consultato dagli appassionati dell'astrologia.

Quali novità e sorprese hanno in serbo le stelle per il primo weekend di agosto? Di seguito, le previsioni astrali delle giornate di sabato 1 e domenica 2 agosto dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del fine settimana: da Ariete a Cancro

Ariete – Per molti sarà un fine settimana romantico, colmo di tenerezza, sguardi innamorati. Organizzate una cena a lume di candela. Se siete single vi sentirete pieni di entusiasmo e avrete occasioni per incontri e flirt.

Toro – Se nei giorni scorsi avete avuto problemi di coppia, approfittate di questo weekend così benevolo per chiarire dubbi e malintesi.

Sarete dolci e miti come agnellini, infatti, qualcuno farà fatica a riconoscervi.

Gemelli – Se avete una storia d’amore in corso vi sentite profondamente innamorati, e questo vi incoraggerà a fare alcuni progetti da realizzare nell'immediato futuro con la persona amata. Buon weekend anche per i cuori solitari. Potrebbe essere il momento buono per un incontro fatale. Possibile qualche piccolo sfogo di pelle da addebitare al caldo afoso.

Cancro – Se la vostra relazione scricchiola, in questo fine settimana potreste avere la tentazione di cercare una nuova avventura. Non aspetterete nemmeno che l’occasione si presenti da sé, ma farete di tutto per provocarla. Molti di voi potrebbero spingersi a cercare nuovi brividi e passione.

Previsioni astrologiche 1-2 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In questo weekend l’intesa di coppia sarà fondata soprattutto sulla fiducia reciproca. Parlerete di tutto senza riserve, vi confronterete su ogni argomento trovandovi sempre d’accordo. Se uno dei due ha qualche insicurezza o un po' di amarezza, si tratterà solo una nube passeggera.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Sport e passeggiata saranno il modo sano per conservare a lungo il benessere psicofisico.

Vergine – Questo weekend promette flirt e avventure ma anche un po' di malinconia. Se c’è qualche scontento amoroso, sarà meglio interrogarsi sugli errori commessi e capire in quale situazione o periodo gli eventi hanno preso una brutta piega.

Se siete single potrete cogliere di fiore in fiore il meglio di queste due giornate.

Bilancia – Weekend ideale per mettere ordine nella sfera affettiva. Chi è innamorato deciderà di ufficializzare il legame o puntare tutto sulla convivenza. Le coppie stabili avranno qualcosa da ridiscutere con la persona amata, ma sarà roba di poco conto. I single potrebbero avere un ritorno di fiamma.

Scorpione – In questo weekend avrete voglia di comunicare con tutti e soprattutto con il vostro partner. Sarà un bel periodo per coloro che non hanno inquietudini nel cuore. Il dialogo e il confronto rafforzeranno un’intesa già tanto soddisfacente.

Astrologia del weekend: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarà un fine settimana all'insegna del corteggiamento, del flirt anche se di breve durata.

In compenso vi sentirete vivi e vitali come non mai. Per chi non è felice, la giornata di domenica potrebbe portare allo scoperto qualche rivendicazione. Se la vostra relazione scricchiola potrebbe aprirsi una voragine che poi sarà difficile da colmare.

Capricorno – Nelle faccende sentimentali dovrete essere più disponibili, sia alla mediazione che ai compromessi. Prenderete ogni decisione in modo chiaro e rapido. In questo fine settimana non sarete disposti a tollerare lunghe discussioni. I single potrebbero trasformare un’amicizia in qualcosa di più.

Acquario – Avete voglia di ridere e scherzare con la vostra dolce metà. In questo fine settimana recupererete uno spirito quasi da adolescenti, anche se avete una certa età.

Sarà un piacevole vivere quotidiano, fatto di emozioni e di romantiche intenzioni. Il successo si troverà anche nelle piccole cose in amore.

Pesci – Buon fine settimana per coloro che hanno una relazione. L'intesa con il partner sarà vivacissima sotto tutti i punti di vista. I single potrebbero innamorarsi di punto in bianco, come in un colpo di fulmine. L'oroscopo raccomanda di cogliere l’attimo e di godervi questo fine settimana. Sarà il modo migliore per iniziare il mese di agosto.