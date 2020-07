L'oroscopo del weekend che va dal 25 al 26 luglio 2020 è pronto a valutare il probabile andamento dell'ultimo fine settimana del mese sul piano astrologico.

Approfondiamo quindi di seguito le previsioni astrali per tutti i 12 segni zodiacali.

Il weekend secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Le giornate di sabato e domenica regaleranno momenti intensi ed emozioni variopinte che andranno a migliorare il vostro rapporto di coppia. Grazie a un confronto civile scoprirete cose inaspettate che riguardano la vostra anima gemella. Se siete single potreste concedervi una breve avventura amorosa o qualche rapido flirt.

Massima cautela con i soci o colleghi: potreste tirare fuori il peggio di voi stessi.

Toro – Sarete sognatori e romantici in questo fine settimana. Farete un incontro che lascerà un segno indelebile nella vostra vita. Se siete single, durante un viaggio potreste perdere la testa per una persona diversa di età o diversa come cultura: proverete brividi e batticuori mai provati prima d’ora. Le coppie in crisi devono curare il rapporto con il dialogo, confronto. In ambito lavorativo è giunto il momento di avviare i progetti che avete in mente.

Gemelli – Secondo l’Oroscopo questo sarà un fine settimana molto teso: fino ad adesso avete peccato spesso di egoismo e le difficoltà presenti sono nate proprio dal vostro comportamento.

Avrete bisogno di rinnovarvi: se un legame è finito, voltate pagina e affidatevi al destino. Buone opportunità in campo lavorativo: le idee che avete in testa potrebbero portarvi al successo. Discreta crescita anche in campo economico.

Cancro – L’amore avrà bisogno di stabilità. Questo weekend sarà all'insegna della trasgressione e questo potrebbe minare la già precaria stabilità della coppia.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Se siete innamorati andrà tutto bene. Se i vostri sentimenti non sono autentici, allora vi toccherà chiarire anche i lati oscuri del vostro rapporto di coppia. Attenzione all'aspetto burocratico: se dovete discutere con i superiori non siate aggressivi. Curate di più la vita sociale.

Previsioni astrali del fine settimana: da Leone a Scorpione

Leone – Sentirete il bisogno di frequentare gente nuova e per molti di voi la vita sentimentale sarà ricca e gratificante. Attenzione alla gelosia che potrebbe mettere il tilt il vostro rapporto d’amore. Potreste desiderare più indipendenza ma niente che non possiate risolvere con un giusto dialogo. Avrete un particolare fiuto per un affare o un investimento: prima di firmare, parlatene con le persone che nutrono profonda stima nei vostri confronti.

Vergine – Ottimo fine settimana per coloro che hanno una storia d’amore ben consolidata. L’intesa con il partner sarà eccellente e la fiducia sarà reciproca. Porterete avanti alcuni progetti per rafforzare il vostro feeling.

Grande momento per un viaggio, magari un ‘mordi e fuggi’ su una bellissima spiaggia o in mezzo alla natura. In ambito professionale, raddoppiando gli sforzi potrete ottenere risultati soddisfacenti.

Bilancia – Nel vostro rapporto di coppia potrebbero nascere disaccordi, equivoci, fraintendimenti, soprattutto nella giornata di sabato. Se il legame è saldo non avrete motivo di preoccuparvi. Al contrario, dovrete sforzarvi di trovare un modo efficace per riaccendere la passione, sempre se vale la pena portare avanti la vostra relazione. Ci saranno miglioramenti in ambito lavorativo e qualche guadagno extra.

Scorpione – Il consiglio dell'oroscopo è di recuperare la quotidianità con la persona amata attraverso una serie di piccole cose, come cucinare insieme, tinteggiare una stanza, sistemare terrazzi o giardini.

Le esperienze condivise aiuteranno a rafforzare il vostro rapporto d’amore. Periodo favorevole per coloro che lavorano nel settore della moda e del turismo. Dovrete puntare tutto sull'originalità, evitando le situazioni forzate.

Astrologia 25-26 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Alcune relazioni di coppia potrebbero mostrare i primi sintomi di affanno per via di equivoci e incomprensioni. Tutto questo potrebbe appesantire il rapporto, dando vita a nuovi problemi da affrontare. Quanto più manterrete vivo l’amore che vi unisce tanto più riuscirete a rafforzare il vostro feeling. Non esagerate sul lato alimentare, potreste avere irritazioni alle vie digestive.

Capricorno – La persona amata sarà sempre la vostra ancora di salvezza, l'oasi dove rifugiarsi quando le tensioni esterne diventeranno eccessive o soffocanti.

In questo fine settimana potreste mettere dei punti fermi, ufficializzare il vostro rapporto che va avanti da molto tempo. Potreste iniziare a pensare al matrimonio oppure alla convivenza. In generale, sarà un momento di consolidamento della vostra vita affettiva. Otterrete qualche piccola soddisfazione da investimenti di poco conto.

Acquario – Weekend di ansia e apprensione. Avrete paura che il partner non vi ami abbastanza. L’oroscopo consiglia di non cercare il pelo nell'uovo che non esiste, di non chiudere la relazione in maniera ingiustificata o alzare un muro tra voi e il vostro partner senza una valida ragione. Dialogate apertamente con la persona amata, le cose diventeranno più chiare ai vostri occhi.

Coloro che hanno un’attività a conduzione familiare dovranno fare attenzione nel fine settimana, specialmente nella giornata di sabato. Occhio alle multe.

Pesci – Questo fine settimana farà crescere il vostro desiderio di libertà, di provare situazioni diverse, di cambiare qualcosa attorno a voi. Molte coppie insoddisfatte sentiranno sempre più forte la tentazione di guadarsi attorno, di sentire il profumo di un’altra pelle, il sapore di altre labbra. Per i single dei Pesci sarà un fine settimana pieno di sorprese, forse con un incontro inaspettato o un ritorno di fiamma.