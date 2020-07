L'Oroscopo dal 13 al 19 luglio è pronto a svelare come sarà questa settimana per ogni segno dello zodiaco.

Innanzitutto è bene porre in evidenza l'interessante cielo astrale che ci sarà. Lunedì, la Luna transiterà nella casa del Toro e ci resterà fino alle ore 5:19 di giovedì. Da giovedì a sabato (fino alle ore 14:24), l'astro luminoso entrerà nel domicilio dei Gemelli per poi spostarsi nella sua casa naturale, ossia il Cancro. Ogni preoccupazione o sofferenza si alleggerirà o scemerà via del tutto. Giungeranno delle novità interessanti e delle occasioni imperdibili si faranno strada.

Di seguito, le previsioni della settimana, segno per segno.

Oroscopo 13-19 luglio, da Ariete a Cancro

Ariete - Il prossimo autunno sarete sulla cresta dell'onda, quindi cercate di vivere questa estate senza un briciolo di preoccupazione. Mercoledì sarà il giorno più riflessivo dell'intera settimana, infatti dovrete decidere sul da farsi riguardo ad una certa situazione personale. All'orizzonte si intravede una partenza o un ritorno, in qualunque caso dovrete cercare di evitare i luoghi troppo affollati. Nel weekend, avrete modo di trascorrere del tempo prezioso assieme alle persone a cui volete molto bene.

Toro - Luglio è un mese di fondamentale importanza per i sentimenti, le conquiste e il ripristino mentale. Aspettatevi una settimana super, in cui fare pieno affidamento sulla Luna.

Le novità non mancheranno e saranno di notevole rilevanza. Sarete molto influenti, il vostro spirito festivo verrà a galla. Gli astri annunciano che stanno per giungere dei cambiamenti all'interno del lavoro, quindi cercate di tenervi pronti a qualsiasi eventualità.

Gemelli - In settimana avrete dei conti da chiudere e delle decisioni da prendere.

C'è chi sarà in partenza per le meritate vacanze e chi invece potrà fare meno cose pur restando a casa. Occhio alle opposizioni astrali di inizio settimana, andrà meglio da giovedì in poi quando la Luna entrerà nel vostro domicilio. L'amore risulterà luminoso, potrete fare progetti di coppia o prendere parte ad un evento atteso.

Cancro - L’oroscopo dice che avrete a che fare con una settimana importante, ma solamente nel weekend risalirete la china elevandovi in tutto il vostro splendore. L'amore subirà una bella schiarita e tutti i nodi verranno al pettine. Un legame saldo e duraturo si basa su una buona comunicazione. Anche chi vive un rapporto a distanza, presto potrà coronare il suo sogno d'amore. Nel lavoro potrebbe esserci ancora un po' di maretta. A livello fisico sarete un po' appesantiti, ultimamente il vostro appetito è cambiato.

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone - Avrete di che riflettere nella prossima settimana, ma non avrete particolari noie. Le stelle vi invitano ad essere voi stessi al 100% e a guardarvi dalle cattive amicizie.

Non è facile vivere da soli, ma non lo è nemmeno convivere con altra gente sotto lo stesso tetto. Comunque sia, avrete delle giornate interessanti. Potrete lasciarvi cullare dal dolce far niente. Si prevedono delle belle uscite al ristorante o magari degli aperitivi serali in allegra compagnia. Godetevi l'estate.

Vergine - L'amore tornerà a viaggiare sullo stesso binario e la sintonia risulterà strabiliante. Chi è solo, dovrà darsi da fare perché il partner sarà nei dintorni. Qualche imprevisto rischierà di farvi perdere le staffe, ma dovrete cercare di contenervi altrimenti potreste commettere un grosso sbaglio. A parte ciò, tutto il resto andrà a gonfie vele infatti godrete di una buona forma fisica e mentale.

Ci saranno dei movimenti economici, chi in uscita e chi in entrata.

Bilancia - La prossima sarà una settimana fertile di idee e di possibilità, nulla vi sarà precluso. Potrete avanzare proposte, richieste e anche fare delle dichiarazioni d'amore! Per mantenere alta la concentrazione durante il lavoro o le faccende domestiche, vi basterà concedervi dei premi a fine giornata. Qualcuno avrà voglia di cambiare look, ma prima di procedere con un taglio, sarà meglio prendersi ulteriore tempo e attendere settembre. Occhio alle scottature, cercate di non perdere la cognizione del tempo.

Scorpione - La vita, metaforicamente parlando, vi ha dato molti limoni, ma voi avete imparato a fare un'ottima limonata.

In settimana otterrete la rivincita agognata e finalmente potrete chiudere le situazioni spinose che si protraggono avanti da fin troppo tempo. Tornerete a vederci chiaro anche all'interno del rapporto sentimentale e di quello lavorativo. Non dovrete più preoccuparvi, dato che ogni conto verrà saldato. Cercate di non tuffarvi a pesce in nuove relazioni, prendetevela con calma.

Le predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Qualcosa potrebbe non andare a buon fine nei prossimi giorni, forse una certa transazione economica o un ordine che tarda ad arrivare da tempo. In casi simili, sarà meglio cercare di fare il meno possibile anche perché sarete agitati e nervosi. L'amore sarà un calmante efficace.

Potrete prendervi una pausa dal traffico cittadino e tentare una fuga in una zona collinare o marittima pulita e serena. Le anime solitarie avranno modo di conoscere gente nuova, ma sarà necessario attendere agosto per vedere i fuochi d'artificio.

Capricorno - Le previsioni astrologiche della prossima settimana vi vedranno in uno stato di profonda beatitudine. Finalmente riuscirete a darvi una regolata grazie ad un'intuizione efficace che rimetterà tutto al suo posto. L'amore, la famiglia, il denaro, il lavoro, ogni cosa filerà liscia. Avrete modo di sbarazzarvi delle cose che vi hanno tormentato per lungo periodo. Organizzatevi in anticipo per trascorrere un agosto avvincente e florido di emozioni.

Avrete modo di sorridere per una bella notizia.

Acquario - Saranno dei giorni estremamente roventi, vi ritroverete a sudare le fatidiche sette camice. Il vostro spirito guerriero rischierà di trovarsi dinanzi ad una difficile sfida, ma voi siete soliti dare il massimo nelle battaglie! Qualche nativo è in dolce attesa o sta per convolare a nozze oppure sta per partire per un'emozionante viaggio. Prima del grande evento dovrete mettere i puntini sulle 'I'. Possibili dei contrasti lavorativi.

Pesci - Siete soliti distrarvi durante il lavoro, magari per colpa dei social o delle continue notifiche sui messaggi. In settimana potrete cambiare e prendere la decisione di darvi una bella regolata. Patti chiari, amicizia lunga!

Nella vita, non sempre le cose procederanno come programmato, ma con le buone abitudini e il giusto impegno, riuscirete a togliervi molte soddisfazioni. Weekend di fuoco e fiamme, qualcuno finalmente sarà in vacanza. Avrete delle occasioni da cogliere al volo.