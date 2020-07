Sabato 11 luglio troveremo sul piano astrale Marte assieme alla Luna transitare nel segno dell'Ariete, mentre Plutone, Saturno e Giove sosteranno sui gradi del Capricorno. Urano proseguirà la sua orbita in Toro, così come il Nodo Lunare insieme a Venere che rimarrà stabile nel domicilio dei Gemelli. Sole e Mercurio continueranno il moto in Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: ostinati. Mercurio in Cancro proverà a smorzare i potenti influssi di Marte nella loro orbita, ma grazie alla Luna congiunta non riuscirà nel suo intento e ciò potrebbe rendere i nativi oltremodo ostinati nel raggiungere celermente le loro mete professionali.

2° posto Toro: affettuosi. Venere formerà un sestile con Marte che avrà buone chance di avere un effetto ambivalente sul sabato nativo. Da un lato la spinta passionale potrebbe subire un calo, ma dall'altro crescerà la loro propensione a donare e ricevere affetto nel nido domestico.

3° posto Leone: attendisti. Fine settimana che avrà buone chance di rivelarsi riflessivo in casa Leone, a causa della triplice opposizione che il Luminare maschile formerà con Plutone, Giove e Saturno di Terra. In loro soccorso, fortunatamente, ci saranno Venere e Marte, che suggeriranno di pazientare prima di mettere in atto le loro strategie.

I mezzani

4° posto Sagittario: decisioni. Il periodo, compresa la giornata odierna, sembrano spingere i nativi a operare in scelte difficili, ma doverose, che potrebbero non andare a genio alla dolce metà.

La testardaggine che li contraddistingue, però, li farà comunque andare spediti verso le loro decisioni.

5° posto Acquario: priorità. Sabato dove, con ogni probabilità, i nativi dovranno riorganizzare le loro priorità tra l'ambito professionale e quello amoroso. Ad aiutarli, in tale delicato lavoro esistenziale, ci sarà il sestile tra Mercurio in Cancro e Urano in Toro, che li spingerà verso la scelta più idonea.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

6° posto Vergine: taciturni. Nel focolare domestico i nativi saranno chiamati a evitare qualsiasi provocazione verso le persone care, perché con la congiunzione Sole - Mercurio il rischio di ferire gli interlocutori sarà alto.

7° posto Capricorno: ricerca di nuove entrate. Mentre i Luminari si danno battaglia e il duetto Giove - Saturno agisce in retrogradazione, ecco che l'ambiente professionale nativo sarà terreno di stravolgimenti frequenti e destabilizzanti.

Per rimanere sul pezzo, quindi, i nativi dovrebbero mettersi alla ricerca di una nuova entrata finanziaria, in modo da avere le spalle leggermente più coperte.

8° posto Bilancia: finanze in ribasso. Le ultime due decadi ultimamente si son concesse qualche acquisto di troppo, che questo sabato potrebbero avere un peso rilevante sul bottino finanziario. Per evitare di trovarsi col conto in rosso, sarà meglio risparmiare almeno nel weekend.

9° posto Gemelli: lavoro sottotono. La resistenza mentale nativa sarà messa a dura prova durante la prima giornata del weekend, a causa d'irritanti contrattempi e qualche provocazione da parte dei nuovi colleghi. Effemeridi, invece, ben più concilianti per il settore amoroso odierno.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: destabilizzati. A venir meno questo sabato potrebbe essere la lucidità e la voglia di fare in casa Cancro, a causa delle numerose avversità astrali che parranno destabilizzarli non poco.

11° posto Pesci: timidi. La facilità con cui i nativi stringeranno nuove conoscenze, specialmente in serata, non dovrebbe essere in discussione, ma la poca intraprendenza dimostrata, dopo l'approccio iniziale, potrebbe far scappare la "preda".

12° posto Scorpione: spossati. La mancanza di energie che i nativi, presumibilmente, avvertiranno in queste 24 ore non dovrà essere riservata sul versante amoroso sotto forma di nervosismo, perché il partner non risulterà paziente come sempre.