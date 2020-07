L'Oroscopo del weekend dal 10 al 12 luglio andrà ad approfondire i transiti planetari favorevoli, a caccia di novità fortunate per l'amore. Luna sarà presente per tutto il fine settimana in Pesci e renderà i segni zodiacali d'acqua molto empatici e sensibili. Continuerà il transito fortunato di Venere in Gemelli, mentre Mercurio splenderà in Cancro nelle previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: Luna in Pesci nel weekend mitigherà un po' un atteggiamento irruento prodotto da Marte nel segno, smorzando l'impulsività e rendendo l'amore più profondo e sognante. Domenica l'astro d'argento entrerà nel segno e garantirà tanta passionalità da investire in coppia o da utilizzare al meglio, se single.

In ogni caso vivrete l'amore con un forte desiderio di concretizzare i sogni in modo immediato.

Toro: l'influenza del satellite notturno dai Pesci si farà sentire e garantirà il desiderio di muoversi, di rivoluzionare la solita routine in modo eccitante e scuotere anche le persone intorno a voi coinvolgendole con il vostro entusiasmo. Sarete insofferenti ad alcune situazioni poiché alla ricerca di qualcosa di nuovo. Saranno in arrivo belle sorprese in amore.

Gemelli: Luna sprigionerà qualche attrito in amore e una situazione sentimentale subirà dei rallentamenti. Una notizia potrebbe arrivare in maniera imprevedibile a destabilizzare un po' le vostre certezze. Domenica l'astro d'argento sarà vostro alleato e regalerà tanto magnetismo.

Cancro: un bisogno interiore sprigionato da Luna in Pesci farà guardare in voi stessi a caccia di sensazioni profonde. Dovrete lasciarvi alle spalle un bagaglio emotivo di un certo peso, solo così potrete avviare una rigenerazione karmica e Mercurio acuirà il raziocinio, introducendo anche belle novità in amore.

Leone: il passato andrà lasciato alle spalle se vorrete progredire in modo fortunato. Una nuova conoscenza potrebbe diventare qualcosa di più, quindi che ne dite di osare? Avrete la meglio poiché Venere e Sole saranno vostri alleati. Buono l'influsso di Luna in Ariete domenica che renderà l'amore più impulsivo e disarmante.

Vergine: Luna in opposizione produrrà noie in ambito sentimentale e in coppia sarà il caso di chiarire alcune cose che non vanno per il verso giusto già da un po'. Voi single dovrete cogliere le occasioni al volo, se desiderosi di essere felici in amore. Una situazione tesa si sbloccherà a breve e soprattutto domenica l'amore sarà in ripresa.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli astri dal Capricorno quasi consigliano di essere discreti in amore e molto diplomatici, analizzando le situazioni con minore superficialità. Forse vi state illudendo nei confronti di una persona che trama nei vostri riguardi. Domenica attenzione a Luna in opposizione che potrebbe sprigionare nervosismo.

Scorpione: attenzione a non lasciarvi prendere da alcuni ricordi del passato capaci di rende gli affetti alquanto indecisi e suggestionabili dall'astro d'argento posizionato in Pesci. In sinergia con Nettuno, sarete in bilico tra il sogno e la realtà ma dovrete cercare di guardarvi dentro e avviare una rigenerazione interiore benefica per l'amore.

Sagittario: dovrete esigere un chiarimento in amore o con gli amici, poiché questo sarà il momento giusto per rivisitare un po' tutte le situazioni lasciate in sospeso. Le emozioni saranno garantite da Luna complice domenica e l'amore diventerà molto magnetico.

Capricorno: una sorta di preveggenza verrà sprigionata dall'influsso lunare in Pesci che fa captare le sensazioni altrui come un radar.

Le emozioni voleranno in maniera intensa e bandirete ogni superficialità in amore. Attenzione a una domenica un po' tesa per i sentimenti.

Acquario: sigillati tra gli astri presenti in Capricorno e Luna e Nettuno in Pesci, andrete alla ricerca della vera essenza dei sentimenti scendendo in profondità sia dell'anima vostra che di quella altrui. Potreste sentirvi un po' soli a causa di Saturno in Capricorno che sprigionerà il bisogno di affetto. Venere sarà dalla vostra parte promettendo amore.

Pesci: Luna sarà sempre protagonista nel segno e riscalderà i cuori, sprigionando sensazioni romantiche e comprensive. Sarete molto empatici e percepirete ogni più piccola sfumatura dell'anima altrui e la vostra sensibilità verrà acuita dall'influsso lunare che vi renderà molto compassionevoli.

Mercurio in Cancro preannuncerà belle sorprese sia a voi single che a voi in coppia.