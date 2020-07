L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2020 è pronto svelare come evolverà la terza settimana di questo mese. Il periodo su cui poggiano le previsioni, nonché i voti e relative classifiche dei segni, evidenzia al "top della settimana il Toro (voto 10): al segno di Terra andranno alla grande l'amore con il lavoro e gli affetti in generale. A poter pregustare una settimana molto positiva saranno anche i nati in Pesci (voto 9) insieme a coloro del Cancro (voto 8) e del Sagittario (voto 8). Di contro, non potendo esimerci dal non sottolinearlo, sarà un frangente relativamente poco fortunato per il solo Leone (voto 5): le previsioni zodiacali della settimana annunciano al predetto simbolo di Fuoco dissonanze astrali abbastanza difficili da fronteggiare.

Andiamo ai dettagli, analizzando in primis il calendario relativo ai prossimi transiti della Luna, poi le previsioni dell'Oroscopo da lunedì 13 a domenica 19 luglio e infine la classifica finale completa.

Luna nel segno: il calendario settimanale

Prima di iniziare a dare voce all'oroscopo della settimana da lunedì 13 a domenica 19 luglio, come consuetudine ormai consolidata ci piace mettere in risalto i prossimi transiti lunari. Nei prossimi sette giorni saranno tre i cambi di segno messi in agenda dall'astro d'argento.

Si partirà con la presenza della Luna in Toro, presente nel segno di Terra da lunedì 13 luglio alle ore 19:33. Il secondo transito avverrà giovedì 16 luglio alle ore 07:19, con l'arrivo della Luna in Gemelli.

La settimana lunare terminerà con il passaggio della Luna in Cancro prevista per sabato 18 luglio.

Oroscopo settimanale: previsioni, voti e stelline da Ariete a Vergine

♈ Ariete: voto 6. Previsioni sotto la media in arrivo per voi Ariete. La settimana scorrerà piuttosto serenamente, forse un ex mai dimenticato, a tratti, vi renderà pensierosi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Inoltre da venerdì la Luna in Gemelli porterà nervosismo e tensioni in famiglia. Finalmente domenica tornerete a sorridere grazie agli influssi della Luna in Cancro. La giornata che potrebbe dare maggior ansia sarà quella di venerdì 17 luglio, catalogata dalle stelle con due stelline da "ko". Meno peggio, anche se "sottotono" in quanto considerata con tre stelle, quella di giovedì 16 Luglio.

Le stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 13 e domenica 19;

★★★★ martedì 14, mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ giovedì 16 luglio;

★★ venerdì 17 luglio.

♉ Toro 'top della settimana': voto 10. In arrivo tanta positività, da dare e da ricevere a piene mani. Sempre secondo l'oroscopo relativo ai prossimi sette giorni, le carte migliori le potrete giocare lunedì 13 luglio, nel frangente valutato al 'top del giorno': la presenza della Luna, in ingresso nel segno proprio lunedì, porterà in dote tanta positività da investire nei rapporti sentimentali, di amicizia e in famiglia. Non da meno saranno le altre giornate, sottoscritte nel firmamento astrale con ottime cinque stelline indicative di buona sorte: trattasi di martedì, mercoledì e giovedì.

Segnati da quattro stelle le giornate coincidente con giovedì, sabato e domenica.

Il responso settimanale:

Top del giorno lunedì 13 luglio - Luna nel segno;

lunedì 13 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 14, mercoledì 15 e venerdì 17;

★★★★ giovedì 16, sabato 18 e domenica 19.

♊ Gemelli: voto 7. Per voi nativi il periodo contemplerà la "top del giorno" proprio a metà periodo grazie all'ingresso della Luna nel comparto giovedì. Proseguendo con lo svelare le giornate più fortunate, sia venerdì che sabato saranno da considerare altamente positive, degne di essere additate al "top" e con cinque stelle a corredo. A seguire, entrambi da considerare in media positività, mercoledì e domenica. Per quanto riguarda il periodo poco efficace, l'oroscopo segnala le tre stelle di lunedì, valutato sottotono, mentre potrebbe essere decisamente peggiore martedì, indicato con due stelle.

I dettagli concentrati nel prospetto posto a seguire:

Top del giorno giovedì 16 luglio - Luna nel segno;

giovedì 16 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ mercoledì 15 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 luglio;

★★ martedì 14 luglio.

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana indica che partirà benissimo il primo giorno di questa settimana, per poi proseguire in modo complessivamente accettabile. In amore, per le coppie si riaccende la passione, grandi novità anche per i single: lasciatevi andare a nuove esperienze. Lavoro in netta ripresa con ottime prospettive sul breve termine. Rimanete fermi sui vostri obbiettivi e non date credito a chi cerca di scoraggiarvi. L'arrivo della Luna in Cancro, sabato, porterà i colori della "top del giorno", sostenuta dalle giornate a cinque stelle rappresentate da lunedì, venerdì e domenica.

Alla grande la fortuna nei sentimenti e nelle attività quotidiane.

A voi il responso completo:

Top del giorno sabato 18 luglio - Luna nel segno;

sabato 18 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19;

★★★★ giovedì 16 luglio;

★★★ martedì 14 luglio;

★★ mercoledì 15 luglio.

♌ Leone: voto 5. Diciamo che una settimana così era nell'aria da tempo. Purtroppo è arrivata adesso, cavalcando una pagella decisamente poco invitante: preoccupati? Non ne avete motivo visto che, grazie al calendario delle stelline in rilievo a seguire, saprete a priori quando converrà agire e quando invece stare fermi e immobili. Prendete pure nota e siate coscienti della vostra forza interiore. Purtroppo la vostra settimana porterà stanchezza e nervosismo sia martedì che domenica.

Nonostante alcune turbolenze astrali, cercate di ricucire qualcosa che avete rotto nel periodo precedente, sia in amore che sul lavoro.

Le stelline settimanali da lunedì a domenica:

★★★★★ giovedì 16 luglio;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17;

★★★ martedì 14 e sabato 18;

★★ domenica 19 luglio.

♍ Vergine: voto 6. Periodo sulla media sufficienza. L'Astrologia della settimana 13-19 luglio è pronta a servire sul classico piatto d'argento due giornate migliori in assoluto, lunedì e sabato, periodi davvero efficaci in quanto garantiti da effemeridi molto positive. L’amore diventerà focoso e la passione trascinerà persino voi nativi più razionali e tiepidi. Se siete single è il momento giusto per guardarsi attorno, soprattutto nelle giornate fortunatissime di lunedì e sabato.

I dettagli riassuntivi nel prospetto seguente:

★★★★★ lunedì 13 e sabato 18;

★★★★ martedì 14, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ martedì 15 luglio;

★★ giovedì 16 luglio.

Astrologia della settimana: previsioni, pagelle e stelle da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 6. Settimana senza novità rilevanti, preventivata sulla media positività. Tuttavia, se cercherete di investire sulle due giornate positive indicate nello schema sottostante, non avrete di che lamentarvi. L'oroscopo della settimana in questo caso consiglia di giocare tutto su martedì e domenica, periodi ottimi classificati a cinque stelle. Se avrete il sentore che qualcosa non vada, non fate come al solito ma apritevi e parlatene con il partner con schiettezza e sincerità.

Così vi libererete e vi sentirete subito meglio.

Vediamo la qualità delle stelline attribuite ai prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 14, domenica 19;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15, sabato 18;

★★★ giovedì 16 luglio;

★★ venerdì 17 luglio 2020.

♏ Scorpione: voto 7. La settimana in arrivo si muoverà quasi costantemente sui soliti alti e bassi quotidiani. I rapporti sentimentali avrebbero bisogno di una scossa, anche piccola, in senso positivo. Perché non cominciate a pensare ad una vacanza? Guardate al futuro con rinnovata fiducia, credete con maggiore decisione nelle vostre possibilità. Nella vita di coppia, largo al dialogo e al confronto costruttivo, se il partner appare un po’ malinconico indagate subito sui motivi.

Vediamo subito quali saranno i giorni migliori per agire, dunque quelli in cui potrete muovervi con maggior efficacia.

Il prospetto condensato espresso giorno per giorno:

Top del giorno martedì 14 luglio;

martedì 14 luglio; ★★★★★ lunedì 13, mercoledì 15;

★★★★ giovedì 16, domenica 19;

★★★ venerdì 17 luglio;

★★ sabato 18 luglio 2020.

♐ Sagittario: voto 8. Partiamo mettendo in primo piano le giornate migliori della prossima settimana. Favoloso il mercoledì, portatore di una splendida "top del giorno". Ottime anche le tre giornate di lunedì. martedì e giovedì, tutte segnate da cinque stelle. Altrettanto buona, comunque sotto l'influenza di astri abbastanza efficaci, venerdì, considerato a quattro stelle. Abbiate pazienza e sarete ricompensati.

Per i single potrebbe essere il momento giusto per trovare l’anima gemella. Fate attenzione alle giornate di sabato e domenica, potrebbero causare ansia.

Il resoconto finale di vostra competenza:

Top del giorno mercoledì 15 luglio;

mercoledì 15 luglio; ★★★★★ lunedì 13, martedì 14, giovedì 16;

★★★★ venerdì 17 luglio;

★★★ sabato 18 luglio;

★★ domenica 19 luglio.

♑ Capricorno: voto 7. Si prevede per voi Capricorno una settimana abbastanza gestibile. La parte centrale e finale da usare per "fare" o per "disfare", invece da tenere assolutamente sotto stretta osservazione l'avvio del periodo. Intanto, le stelle sembrano essere dalla vostra parte, invogliandovi ad approfittare del momento di positività. Tenete sempre i piedi per terra e godetevi tutte le piccole cose che, soprattutto la giornata di venerdì saprà regalarvi.

A voi il report concentrato sui prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 17 luglio;

venerdì 17 luglio; ★★★★★ giovedì 16, sabato 18;

★★★★ mercoledì 15, domenica 19;

★★★ lunedì 13 luglio;

★★ martedì 14 luglio 2020.

♒ Acquario: voto 6. Secondo l'oroscopo, la settimana in arrivo si manterrà al minimo della vivibilità, lasciando poco spazio al lusso di potersi sbagliare. Le giornate iniziali saranno buone, come anche ottime risulteranno quelle interessanti la parte finale da venerdì a domenica. Invece mercoledì e giovedì si dovranno tirare i remi in barca. La Luna che ha illuminato il vostro cammino la scorsa settimana diventerà negativa (specularità al 80%), ma avrete ancora il favore dell'Astrologia in generale. Se a lavoro qualcosa vi preoccupa è giunto il momento di lasciare da parte l’incertezza. Avanzate le vostre richieste con coraggio.

A voi le stelline relative ai prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 14, venerdì 17, domenica 19;

★★★★ lunedì 13, sabato 18;

★★★ mercoledì 15 luglio;

★★ giovedì 16 luglio.

♓ Pesci: voto 9. Non c'è che dire, l'oroscopo prevede l'arrivo per tanti di voi Pesci un periodo davvero efficace. Il 19 luglio troverete ad attendervi la "top del giorno" portata dalla Luna in Cancro, come forse qualcuno di voi forse già aveva capito. Siate pazienti solo venerdì, magari puntando tutto sulle tre splendide giornate a cinque stelle relative a martedì, mercoledì e sabato. Abbiate fiducia anche quando la Luna diverrà sfavorevole e tutto vi sembrerà girare per il verso sbagliato. Venere invece vi regalerà fortuna in amore, sia per le coppie che per i single.

Top del giorno domenica 19 luglio;

domenica 19 luglio; ★★★★★ martedì 14, mercoledì 15 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13 e giovedì 16;

★★★ venerdì 17 luglio 2020.

La classifica della settimana

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 13 a domenica 19 luglio, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Toro.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Toro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Pesci, voto 9;

3° Cancro e Sagittario, voto 8;

4° Gemelli, Scorpione e Capricorno, voto 7;

5° Ariete, Vergine, Bilancia e Acquario, voto 6;

6° Leone, voto 5.

Il report astrologico generato dall'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2020, dunque la terza dell'attuale mese, è terminato. Il prossimo appuntamento con l'Astrologia settimanale interesserà il periodo compreso dal 20 al 26 luglio 2020.