L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio mette in rilievo il probabile andamento dei prossimi sette giorni. È pronta a essere sviscerata in profondità la seconda settimana del corrente mese, studiata nei minimi dettagli in base alle effemeridi corrispondenti in questo caso ai primi sei segni zodiacali. Ansiosi di scoprire come sono state valutate le giornate da lunedì a domenica? Iniziamo subito con l'affermare che il periodo sarà molto positivo in particolare per i nati in Ariete e Leone, valutati entrambi con il voto otto in pagella. Giornate in linea con la normale routine quotidiana, invece, per i nati in Cancro e Vergine, ambedue con pagella da sette.

Le previsioni dell'Oroscopo settimanale, da lunedì 6 a domenica 12 luglio, non risultano troppo a favore per Toro e Gemelli, nel frangente considerati al limite della discreta sufficienza espressa con il voto del sei.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima d'iniziare a spulciare con curiosità all'interno delle nuove previsioni generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 6 a domenica 12 luglio, daremmo un'occhiata veloce ai prossimi spostamenti lunari. Il periodo sotto analisi conterà in tutto tre stop, ovviamente messi in agenda dall'astro terrestre per questa seconda settimana di luglio. Il primo transito sarà quello relativo alla Luna in Acquario, presente nel segno d'Aria già da questo lunedì 6 luglio alle ore 12:08.

L'Astro d'Argento osserverà un nuovo cambio di settore mercoledì 8 luglio, precisamente alle ore 20:12, dove formerà la figura astrologica relativa alla Luna in Pesci. La settimana sarà da considerare chiusa, in termini di transiti lunari, con l'arrivo della Luna in Ariete, prevista nel segno di Fuoco sabato 11 luglio.

Astrologia e stelle della settimana: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 8. La settimana dal 6 al 12 luglio sarà all'insegna della positività su quasi tutti i fronti. A portare luce sarà l'arrivo della Luna nel segno proprio a inizio weekend. In amore vivrete un grande cambiamento, arrivando a decidere di compiere un importante passo: convivenza o forse il matrimonio.

Anche sul lavoro non mancheranno occasioni fortunate o buone soddisfazioni. Unica raccomandazione: cercate di "fare" quando avrete delle giornate ideali, al contrario state fermi e immobili nei periodi "no", meno farete e meglio sarà. Nel caso foste costretti a muovere situazioni critiche in quelle giornate ritenute a rischio, tipo lunedì e martedì, siate consapevoli e agite in maniera cauta valutando pro e contro. Nessun problema, invece, per le giornate considerate favorevoli al segno: giovedì 9, venerdì 10 e domenica 12. Soprattutto sabato 11 luglio sappiate che avrete gli astri altamente favorevoli.

Scopriamo insieme le stelline sui sette giorni:

Top del giorno sabato 11 luglio - Luna in Ariete;

sabato 11 luglio - Luna in Ariete; ★★★★★ giovedì 9, venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 luglio;

★★★ martedì 7 luglio;

★★ lunedì 6 luglio.

Toro: voto 6.

Settimana non male, anche se appena sulla linea della sufficienza. Il periodo si presenterà inizialmente buono per poi chiudere al rallentatore, con sabato e domenica pronti a farvi toccare il fondo. Tranquilli, sarete in salita negli altri giorni: la parte iniziale e centrale sarà tutta all'insegna della positività. Se poi qualcuno di voi dovesse soffrire un po' di ansia durante la settimana, gli astri invitano a capire a cosa è dovuta, cercando di andare all'origine dei problemi. Se qualcosa vi fa star male tagliate le erbacce cattive e andate avanti con la vostra vita. Dovete essere felici accanto a persone che vi rendono tali, solo così sarete tranquilli e vivrete sereni.

Le stelline previste per la settimana in arrivo:

★★★★★ mercoledì 8 e giovedì 9;

★★★★ lunedì 6, martedì 7 e venerdì 10;

★★★ sabato 11 luglio;

★★ domenica 12 luglio.

Gemelli: voto 6.

In arrivo una settimana giudicata "sufficiente", evidenziata dai soliti alti e bassi. Niente panico, seguite i nostri oroscopi giornalmente e non avrete problemi. Se state vivendo una situazione in cui amore e lavoro si sono intrecciati, e vi stanno dando grattacapi, non abbiate paura: sedetevi a tavolino e discutetene pacatamente con chi di dovere, vi sentirete senz'altro più liberi e sereni. La vostra autostima vi aiuterà a risolvere qualche piccolo problemino in famiglia. Usate le giornate d'inizio settimana e quelle finali per dare spazio a soluzioni o richieste. Come suggerito dall'Astrologia, cercate di evitare le giornate di mercoledì e giovedì.

Nel prospetto, le valutazioni per i prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 6 e martedì 7;

★★★★ venerdì 10, sabato 11 e domenica 12;

★★★ mercoledì 8 luglio;

★★ giovedì 9 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo improntato sulla classica routine: si presume possa essere un periodo abbastanza discreto. Molti di voi del Cancro potreste avere delle chance sia in amore che nel lavoro, soprattutto martedì 7 luglio: il secondo giorno della settimana è stato valutato in questo caso con la fortunata posizione al "top del giorno". Ottimi da sfruttare soprattutto lunedì e mercoledì, ambedue considerati al "top" con cinque stelle.

Attenzione a venerdì e sabato, rispettivamente considerati "sottotono" e da "ko".

La situazione stelline giorno per giorno:

Top del giorno martedì 7 luglio;

martedì 7 luglio; ★★★★★ lunedì 6 e mercoledì 8;

★★★★ giovedì 9 e domenica 12;

★★★ venerdì 10 luglio;

★★ sabato 11 luglio.

Leone: voto 8. Gran parte della settimana sarà imperniata su un buon andamento generale, per lo più rivolto verso una costante positiva. Di grande efficienza sarà da considerare la giornata relativa a giovedì 9 luglio, in questo caso considerata al "top del giorno". Altrettanto ottime, classificate a cinque stelle, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12. Discretamente buona, anche se con i relativi "se" e gli immancabili "ma", la giornata valutata a quattro stelle relativa a mercoledì.

Discorso opposto per le due giornate di avvio del periodo: purtroppo per voi Leone sia lunedì che martedì non saranno positivi, in quanto classificati rispettivamente con tre stelle relative al sottotono e con due stelline negative.

Il responso completo a seguire:

Top del giorno giovedì 9 luglio;

giovedì 9 luglio; ★★★★★ venerdì 10, sabato 11 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 luglio;

★★★ lunedì 6 luglio;

★★ martedì 7 luglio.

Vergine: voto 7. La settimana si presenta bene per voi della Vergine e questo a chi sperava un rientro nella zona alta della classifica di sicuro non piacerà: l'oroscopo settimanale invita alla calma. Iniziamo dalla giornata "top" che capiterà proprio alla fine della settimana: domenica arriverà la "top del giorno", portata dalla Luna presente nel segno dell'Ariete.

A questa si andranno ad affiancare piacevolmente altri due giorni positivi valutati con cinque stelline, precisamente lunedì 6 e sabato 11. Un gradino più sotto, a quelle appena evidenziate, le giornate di martedì 7 e venerdì 10 luglio, valutate entrambe con quattro buone stelline. Purtroppo non mancheranno giornate negative sottoscritte con tre e due stelline, rispettivamente indicanti i periodi da "sottotono" e "ko", in questo caso mercoledì e giovedì.

A seguire le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 12 luglio;

domenica 12 luglio; ★★★★★ lunedì 6 e sabato 11;

★★★★ martedì 7 e venerdì 10;

★★★ giovedì 9 luglio;

★★ mercoledì 8 luglio.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.