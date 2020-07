Lunedì 13 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna in viaggio dal segno dell'Ariete, dove staziona anche Marte, ai gradi del Toro, facendo compagnia ad Urano. Saturno, Plutone e Giove permarranno nel segno del Capricorno, così come il Sole assieme a Mercurio rimarranno stabili in Cancro. Infine, Venere e il Nodo Lunare resteranno sui gradi dei Gemelli, così come Nettuno proseguirà il domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Leone, meno roseo per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: amore top. Gli imprevisti, seppur di piccola entità, che potrebbero palesarsi dal pomeriggio nel settore professionale, non dovrebbero scalfire il loro buonumore, anche perché le faccende di cuore andranno a gonfie vele.

2° posto Sagittario: lavoro top. Malgrado il team di cui i nativi fanno parte, o che guidano, non sia composto dai migliori collaboratori presenti sul mercato, i Sagittario metteranno in campo un'invidiabile dedizione professionale.

3° posto Vergine: sereni in coppia. Dopo alcune giornate gelide sul fronte comunicativo, ecco che questo lunedì rappresenterà, con ogni probabilità, un'oasi nel deserto dove, finalmente, la serenità busserà alla porta del menàge amoroso.

I mezzani

4° posto Toro: nuove idee. Il parterre planetario, ancora alle prese con l'acceso scontro Terra-Acqua, avrà buone chance di mettere i nati Toro nelle condizioni, grazie agli ultimi influssi uraniani nel loro domicilio, di essere pervasi da nuove ed accattivanti idee lavorative.

Per attuarle, però, bisognerà pazientare ancora qualche tempo.

5° posto Leone: determinati. A una prima parte del lunedì dove alcuni potranno contare sull'appoggio di amici e partner, i nativi passeranno a un pomeriggio in cui la determinazione la farà da padrona, e ogni obiettivo diverrà plausibile da raggiungere.

6° posto Capricorno: energici. La settimana ha appena aperto i battenti e già i nativi potranno notare che le loro energie saranno ai massimi livelli. Tale mole di forze andrebbe orientata sul fronte professionale, settore che in queste 24 ore avrà maggiori chance di dargli belle soddisfazioni.

7° posto Gemelli: umore flop.

Affrontare la prima parte della giornata col sorriso capovolto non sarà certamente un bel biglietto da visita per le persone con cui i nativi si rapporteranno. Fortunatamente, alcuni decideranno, verso sera, di avere un mood più conciliante, sebbene la Luna taurina non migliorerà il loro umore.

8° posto Acquario: revisioni amicali. Il periodo, compreso questo lunedì, si sta rivelando oltremodo complicato in casa Acquario e una valvola di sfogo amicale sarebbe l'ideale per esternare le proprie perplessità. Nel momento del bisogno, però, qualche persona amica non darà la disponibilità ad ascoltarli, lasciandoli sgomenti su tale rifiuto.

9° posto Pesci: pigri. Un po' per l'asfissiante clima estivo e un po' per le avverse configurazioni planetarie, i nati Pesci potrebbero mettere in campo una pigrizia senza eguali, che non sarà ben vista ne al lavoro e nemmeno nel nido domestico.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: difetti comunicativi. Tra le varie battaglie astrali giornaliere ci sarà quella tra Mercurio e Marte che, con ogni probabilità, metterà a repentaglio la lucidità, e conseguenti doti comunicative, che i nativi avranno con il partner e i figli.

11° posto Scorpione: bizzosi. La sfera amorosa, che questo mese potrebbe non essere il fiore all'occhiello, renderà i nativi probabilmente più nervosi del solito. Basterà il tubetto del dentifricio spremuto diversamente a far emergere la loro ira, anche se sarebbe meglio concedersi una serata scanzonata tra amici per svagare la mente ed evitare controproducenti battibecchi in casa.

12° posto Cancro: pessimisti. D'accordo che questo lunedì potrebbe non essere memorabile, sotto il profilo planetario, ma scoraggiarsi e assumere un mood pessimistico non è mai la chiave giusta per aprire la porta della tranquillità.