L'Oroscopo di domani, sabato 11 luglio, è pronto a rivelare come andrà questa interessante giornata. La Luna transiterà in Ariete favorendo la risoluzione di eventuali problemi e i cambiamenti. C'è chi riceverà delle notizie, chi potrà godersi una giornata al mare e chi invece dovrà prendere una decisione. Per i nati della Bilancia, si prospetta un sabato promettente e favorevole. I Pesci, ma anche altri segni zodiacali, si scopriranno vitali ed energetici. Amore, lavoro, vacanze, famiglia sotto analisi: approfondiamo il tutto scoprendo le previsioni astrali della giornata e la classifica disposta, come al solito, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - Siete un segno profondo e sensibile anche se non lo date a vedere. In genere, piangere sul latte versato non serve a nulla, quindi, in questa giornata dovrete assolutamente darvi una bella scrollata e cercare di risolvere eventuali difficoltà. Prendere degli impegni, di qualsiasi tipo, potrebbe essere una buona soluzione dato che vi aiuterà ad andare avanti. Per molti nativi della Vergine, questo è un periodo travagliato in cui si ha bisogno di distrarre la mente e di non pensare agli ultimi tristi accadimenti.

Acquario - 11° in classifica - Giornata da non prendere alla leggera, sarà meglio starsene in casa.

Da un po' di tempo vi sentite spaesati e svogliati. Il caldo non aiuta a prendere sonno, spesso vi svegliate nel cuore della notte. Questo sarà un sabato sottotono, ma non dovrete lasciarvi andare al pessimismo. Nuotate controcorrente, fate le vostre scelte spontanee e date sfogo alla vostra incredibile fantasia.

Non esiste ostacolo che non possiate scavalcare! Presto potrete ricominciare, intanto cercate di riposare e di abbassare il volume ai vostri timori interiori.

Toro - 10° posto - Se doveste ritrovarvi a lavorare anche nel weekend e in piena estate, non dovrete perdere la calma. Cercate, per quanto possibile, di sfoltire gli impegni e di alleggerire il carico di lavoro, rinviate ogni decisione o progetto a settembre/ottobre.

Non potete esserci sempre per tutti o per tutto, avete il sacrosanto diritto di ritagliarvi dei momenti esclusivamente vostri. In giornata vi tornerà in mente un vecchio amore, ma cercate di non attaccarvi al passato, perché nella vita si cammina in avanti.

Capricorno - 9° in classifica - Nei mesi precedenti, lavorare da casa è stato sia piacevole che un problema, tuttavia avete imparato a fare delle cose nuove e magari siete avanzati di livello. In questo periodo, siete preoccupati per i conti che non tornano, per le spese da fare e per lo stipendio che non aumenta. Per fortuna in questo sabato potrete dare un bel calcio alle preoccupazioni e prendervi una pausa da tutto e tutti. Anche chi sarà obbligato a lavorare o a eseguire delle mansioni casalinghe e familiari potrà ottenere delle agevolazioni dalle stelle.

Presto otterrete quello che cercate, intanto siate più positivi e sorridenti.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Pesci - 8° posto - L’oroscopo di domani parla di desideri, speranze e amore. Chi è solo, presto potrà incontrare qualcuno di interessante. Cercate di dare una mano a Cupido, l'anima gemella non arriva per posta! In giornata avrete una gran voglia di leggere, uscire e nuotare, insomma vi sentirete molto vitali. Qualche nativo di questo splendido segno si ritroverà a dialogare con un familiare, evitate le discussioni! Chi è in vacanza dovrà cercare di mettere da parte il lavoro e svagarsi il più possibile. Possibili sogni premonitori.

Sagittario - 7° in classifica - Questo è un mese liberatorio, infatti potrete scaricare tutta la spazzatura mentale che avete accumulato nei mesi precedenti.

Giugno è stato indubbiamente faticoso, perché forse avete dovuto pareggiare dei conti e ritrovare la serenità perduta. Il sabato è il giorno della settimana che preferite di gran lunga, anche se questo dell'11 luglio sarà molto afoso e soffocante. Un tuffo al mare o in piscina spazzerà via tutto lo stress e la tensione accumulata sinora. Chi ha dei figli, dovrà fare i conti con le loro esigenze che mutano velocemente. Chiedete al partner di aiutarvi e se siete single, godetevi l'estate senza pensare a niente.

Leone - 6° posto - Notizie in arrivo! Le stelle prevedono un sabato ricco entusiasmo, specialmente se non dovrete occuparvi delle solite fatiche. Anche chi lavora avrà le sue occasioni vincenti.

Se siete stufi di ricoprire un certo ruolo e vorreste avanzare di grado, potreste prendere in considerazione di tornare a studiare e fare qualche corso, magari in autunno. Intanto, cercate di sfruttare l'estate per dedicarvi il più possibile a voi stessi, perché vi siete trascurati troppo a lungo. Un incontro sarà destinato ad arricchire le vostre giornate future, ma tutto dipenderà dalla vostra capacità di mettervi in gioco e di rompere il ghiaccio.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo dell'11 luglio dice che sarete alle prese con una certa questione personale. Chi lavora, aspira ad una carriera di successo costellata di incassi notevoli e conoscenze di alto livello. Ebbene, questa giornata avrà molto da offrire agli ambiziosi.

Forse vi siete lasciati andare e vi siete chiusi nel vostro guscio respingendo qualsiasi nuova amicizia. Cercate di riaprirvi, ma non forzate i tempi. C'è qualche nativo del Cancro che adora fare le conserve per l'inverno, lavorare a maglia, cucinare o scrivere, poiché esse sono tra le attività manuali che aiutano a svagare la mente e a scaricare lo stress.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Scorpione - 4° posto - Sabato perfetto per recuperare, dentro di voi vi sentirete ben bilanciati. In genere, vi fate il mazzo per tirare avanti la famiglia e per non farvi mancare niente, perciò siete soliti avere problemi alla pressione o magari soffrite di mal di schiena e/o di testa. Per fortuna da questo sabato in poi la strada sarà sgombra di ostacoli, ma dovrete essere furbi e giocare d'astuzia.

Dunque, evitate di uscire nelle ore di punta e tenetevi ben distanti dai luoghi sovraffollati. Essere prudenti e giocare d'anticipo, vi sarà di grande aiuto nel prossimo futuro.

Gemelli - 3° in classifica - Le relazioni hanno la medesima funzione di un lavoro: occorre impegnarsi e scendere a compromessi. Non si può avere senza dare, amare significa anche venirsi incontro. Le stelle invitano ad affrontare le sfide di questa giornata con maggior coraggio, in quanto le soluzioni non mancheranno. Tenetevi ben distanti da eventuali contrasti lavorativi, specialmente con i colleghi. Sfruttate il vostro fascino ammaliante e tracciate un percorso da compiere per arrivare al traguardo.

Ariete - 2° posto - Le situazioni che si verificheranno nell'arco di questa stagione caldissima, andranno gestite al meglio altrimenti in autunno potrebbero sorgere delle complicazioni.

Questo sarà un sabato florido di interessi, di idee e anche di divertimento. Qualcuno si recherà al mare altri andranno a sorseggiare un aperitivo fresco in un locale interessante, insomma saranno 24 ore appaganti. Cercate solamente di non immettervi per strada nelle ore di punta. I vostri livelli di umorismo risulteranno elevati, presto avrete modo di restituire un favore.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche dell'11 luglio si presentano positive. Per voi si spalancheranno le porte dell'allegria. Il vostro umore risulterà al top e riuscirete a primeggiare in qualsiasi comparto. I vostri desideri stanno per avverarsi. Forse c'è una persona particolare che vi ha migliorato la vita, sfruttate questa giornata per dirle quanto le volete bene.

Nella vita è meglio tenersi vicini coloro che vedono sempre il bicchiere mezzo pieno, perché nel mondo c'è abbastanza negatività. Mare, sole, spiaggia, partite per l'avventura se possibile. Avrete modo di trascorrere una serata divertente!