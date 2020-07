L'oroscopo dell'11 luglio è pronto a rivelare quali sorprese riservano le stelle per gli amanti dell'astrologia giornaliera. Per i nativi dell'Ariete si prospetta una giornata magica per i sentimenti, la famiglia e le amicizie. Per le persone dell'Acquario, invece, questa giornata si presenta tranquilla. Segno per segno, le previsioni delle stelle relative alla giornata di sabato 11 luglio.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Periodo straordinario per il campo sentimentale, ma anche per i rapporti familiari e le amicizie. Insomma, si prospetta una giornata densa di situazioni che vi faranno capire cosa conta di più nella vostra vita e per cosa vi dovete impegnare quotidianamente.

Anche per voi le vacanze stanno arrivando e questo vi fa sentire sollevati, finalmente potete godervi un po’ di libertà dopo un periodo di chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria.

Toro – Se nei giorni precedenti ci sono stati battibecchi e discussioni tra voi e la persona del cuore, questo sabato è la giornata perfetta per fare la pace. L’attrazione fisica è splendida come anche il romanticismo, l’intensa emotiva e mentale. Anche nelle piccole cose, come il sorriso del partner o un suo piccolo gesto sorprendente, potete trovare la felicità.

Gemelli – Questo inizio weekend sembra perfetto per innamoravi o flirtare. È molto difficile che usciate indenni da questa tempesta d’amore scatenata da Cupido.

Se non riuscite a trovare nulla, significa che preferite restare da soli e coltivare amicizie, almeno per il momento. Nel lavoro sentite il bisogno di maggiori stimoli o di qualcosa che possa offrirvi maggiori entrate.

Cancro – Nonostante gli alti e bassi, questa giornata d’inizio weekend potrebbe regalarvi qualche piccola soddisfazione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Nonostante le insoddisfazioni affettive, siete fiduciosi nel futuro e nelle prospettive che il destino vi sta aprendo. Se avete preso dei giorni di ferie, partite subito verso la meta tanto sognata. Potreste fare nuove esperienze in grado di allargare i vostri orizzonti.

Previsioni di sabato 11 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Giornata abbastanza monotona per l’amore. Forse siete distratti da altre faccende oppure c’è qualcosa che non vi fa dormire la notte. Nonostante alcuni momenti di nervosismo, il vostro umore rimane pimpante, merito delle amicizie che vi sostengono e dei vostri interessi che vi offrono piccole soddisfazioni. Portate pazienza, presto tutto andrà meglio.

Vergine – Giornata all'insegna del malumore, dovuto a qualche bisticcio. Che si tratti di motivi interni alla coppia, motivi di lavoro o di famiglia, non riversate il malumore nei vostri rapporti, altrimenti le tensioni si ingigantiscono sempre di più. Purtroppo, per voi si prospetta un periodo poco appagante per le emozioni, ma potrete contare su un inizio settimana davvero sereno, dialogo ed entusiasmo apriranno la strada ai prossimi cambiamenti.

Bilancia – Questa giornata di sabato scorre in maniera fluida, soprattutto nel campo lavorativo e finanziario. Potrebbe arrivare una buona notizia, magari un salto di qualità o un nuovo ruolo che vi chiederà maggiore impegno da parte vostra, ma che vi offrirà tante soddisfazioni. Il consiglio dell'oroscopo è di stare alla larga dagli eccessi alimentari, non strapazzatevi troppo.

Scorpione – Tornano fiducia, speranza e gioia nella vostra vita, finalmente. Le emozioni che si avvicendano nel vostro cuore sono positive, forti, stabili. Tutto questo è merito dell’amore che avete seminato intorno a voi, dei rapporti solidi che vi circondano e che vi aiutano ad affrontare ogni tipo di problema, come una squadra compatta.

In fine dei conti, si prospetta una giornata serena e appagante.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Passate un colpo di spugna sulle incertezze, sui malumori e sulle insoddisfazioni. Tranne casi specifici, si prospetta un sabato spettacolare per il rapporto di coppia. Regna ancora la buona sintonia sulle cose che contano. Lasciatevi travolgere dal romanticismo e dalla passione. Se qualche unione è ancora in crisi, questa è la giornata giusta per tornare fare chiarezza.

Capricorno – Avanti tutta! Le stelle regalano emozioni particolari in amore. Sfruttate bene questa particolare giornata, se vi piace qualcuno non lasciate che il tempo passi senza aver fatto il primo passo.

Se siete in cerca di lavoro, qualche discreta occasione potrebbe spuntare ma non aspettatevi, almeno per il momento, grandi cose. Impegnatevi di più, pensando che state seminando e che il tempo del raccolto arriverà.

Acquario – Una giornata tranquilla per l’amore, il che potrebbe significare un periodo di riflessione, in cui vi sentirete liberi di gestire le vostre scelte senza intromissioni o fastidi esterni. Se però si prospetta un periodo grigio e piatto non lamentatevi troppo, è il prezzo che bisogna pagare per raggiungere la stabilità. In ogni caso, potrebbe essere anche una giornata vivace per le amicizie ma non per tutto il resto. Tranquilli, presto la musica cambierà.

Pesci – Questa giornata di sabato è ideale per organizzare al meglio i vostri progetti di coppia, occuparvi del futuro dei figli.

Perfetta anche per godervi un viaggio fuori programma, magari improvvisato all'ultimo minuto. Occhio però a qualche tensione che potrebbe distruggere l’intesa che c’è tra voi e il vostro partner romantico. Moderate il linguaggio.