L'Oroscopo di domani, venerdì 3 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà: sotto il piano astrale avremo ancora la Luna in Sagittario. Non per tutti si prospetta un venerdì promettente, ma per molti ci saranno dei risvolti interessanti. Se da una parte c'è chi si ritroverà a sbadigliare dalla noia, dall'altra parte c'è chi si sentirà pieno di entusiasmo.

Amore, lavoro, salute e famiglia, approfondiamo il tutto su questi settori scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Acquario - 12° posto - Venerdì da dimenticare, aspettatevi 24 ore estremamente ingarbugliate. Con queste premesse avrete modo di 'salvare il salvabile' e partire prevenuti. Vi ritroverete a discutere o a intrattenervi più del solito a lavoro. Ci saranno delle cause da sostenere, ma cercate di non peggiorare le cose. La vostra pazienza rischierà di venire a meno, attenzione!

Ariete - 11° in classifica - La giornata del 3 luglio potrebbe portare qualche intoppo di troppo, ma niente di preoccupante. Luglio, il caldo e la voglia di godersi la vita fino in fondo, vi stanno allontanando dalle vostre ambizioni. Da qualche giorno, infatti, la vostra produttività è calata, ma non dovete farvene un problema.

C'è un tempo per lavorare e un tempo per riposare, ascoltate di più il vostro corpo e i segnali che vi manda.

Leone - 10° posto - Giornata lenta e monotona. Rischierete di sbadigliare senza sosta, forse a causa del sonno o per via della noia che vi investirà nell'arco delle ore. Aspettatevi un venerdì fatto di traffico, impegni e attese interminabili.

Se possibile, sarebbe meglio cercare di rimanere a casa così da scansare il caos esterno. In amore, con il partner di sempre ci saranno delle questioni da rivedere e sistemare. Le bugie hanno le ore contate.

Vergine - 9° in classifica - Preparatevi a trascorrere un fine settimana divertente e ricco di emozioni, ma tutto dipenderà da come vi comporterete in questo venerdì.

L'aspetto planetario potrebbe offuscare la vostra capacità organizzativa scompigliandovi eventuali programmi. In tal caso non esitate a chiedere aiuto, perché non potete continuare a remare la barca da soli. Dovrete prendere le distanze dal multitasking e imparare a concentrarvi su un compito alla volta.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Scorpione - 8° posto - Gli astri invitano a rallentare la vostra corsa a partire da questo venerdì. Siete troppo stressati e frustrati perché desiderate qualcosa che tarda ad arrivare. La suddetta giornata, tuttavia, premierà coloro che sapranno prendersi una pausa da tutto e tutti. Fate attenzione a non sprecare ore e ore dietro il lavoro e imparate a delegare le pulizie casalinghe.

Almeno per i prossimi due mesi cercate di fare il meno possibile, perché avete un gran bisogno di riprendervi dall'oppressione dei mesi scorsi.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche sono interessanti ma con alti e bassi. In pratica, questa giornata del 3 luglio 2020 potrebbe rivelarsi positiva in alcuni comparti e negativa in altri. Ci saranno delle cose da mettere a posto, in tal caso vi farete aiutare. Forse siete preoccupati per il futuro finanziario o per il vostro lavoro che traballa. Le stelle vi mettono in guardia dai possibili inganni e da eventuali parenti che potrebbero dare sentenze e consigli indesiderati. Cercate di tagliare i ponti con le persone negative.

Capricorno - 6° posto - Nei mesi scorsi avete corso una specie di maratona, perciò adesso potreste sentirvi privi di energia mentale e fisica.

L'estate vi aiuterà a riprendervi, a patto che riusciate a tenervi a debita distanza dalle fatiche quotidiane. Fare meno del consueto non è sbagliato anzi, tenere la corda sempre tesa è deleterio oltreché controproducente. Qualche nativo di questo segno si ritroverà a prepararsi per un appuntamento.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo del 3 luglio dice che avete un gran bisogno di staccare la spina. Il vostro corpo, da tempo, vi sta inviando dei segnali piuttosto chiari poiché risulta stanco e provato dal lungo inverno che avete trascorso. Dunque, prendetevi tutto il tempo necessario per rigenerarvi e per tornare a macinare grandi risultati dal prossimo settembre. Se possibile, partite per una vacanza al mare o all'estero, una bella fuga sarà rinfrancante.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Toro - 4° posto - La vostra estate entrerà dal vivo ad agosto, fino ad allora sarete alle prese con famiglia, lavoro e commissioni varie. In queste 24 ore vi sentirete una meraviglia perché le cose cominceranno ad ingranare dopo la brusca caduta subita nei mesi scorsi. Dovrete solamente prestare attenzione ai cambiamenti improvvisi che potrebbero rovesciare completamente la situazione generale. Dunque, tenete alta la guardia e non date niente e nessuno per scontati.

Sagittario - 3° in classifica - L'estate per voi è una stagione che racchiude un anno di vita, infatti vi divertite e producete di più in questo periodo che negli altri. Se state inseguendo una carriera stellare, allora dovrete assolutamente sfruttare questa stagione per allacciare dei nuovi contatti e imparare dai migliori.

Seguite le orme di chi ce l'ha fatta e non ascoltate i consigli finanziari di chi è senza un soldo. I livelli di intimità e di comunicazione, sia all'interno della sfera familiare che amorosa, risulteranno maggiori del solito.

Gemelli - 2° posto - Buon venerdì ricco di soddisfazioni e di entusiasmo. Chi è in ferie o non ha nulla da fare, potrà dedicarsi anima e corpo alle proprie ambizioni. Con il caldo tendete a lavorare meglio poiché vi sentite compatti e positivi. La vostra energia quotidiana sarà capace di contagiare anche i familiari e chiunque abbia la fortuna di avervi accanto. Qualche nativo di questo segno, avrà un appuntamento o forse sorseggerà un caffè o un aperitivo al bar. Prima di uscire, sinceratevi di avere tutto il necessario a portata di mano.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani 3 luglio vi vedrà primeggiare all'interno della classifica. Dopo delle recenti giornate sottotono in cui forse vi siete sentiti poco in forma, finalmente tornerete a ristabilirvi. Se possibile, sospendete o riducete buona parte del lavoro quotidiano a favore del relax mentale. Avete bisogno di esplorare nuovi orizzonti e di lanciarvi in viaggi avventurosi. Nulla è perduto, con le vostre qualità potrete ambire a qualsiasi cosa.