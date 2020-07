L'Oroscopo del weekend dal 3 al 5 luglio punterà un riflettore sulla sensibilità, sull'apertura al dialogo di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. Luna in Sagittario amplierà le vedute mentali e proporrà nuove idee, tutte da concretizzare con successo. Poi l'astro d'argento domenica passerà in Capricorno e renderà le sensazioni più responsabili.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend di luglio

Ariete: buona la posizione di Marte nel segno che garantirà una nuova grinta e tanto fascino in amore. Luna risulterà preziosa dal Sagittario per rendervi più baldanzosi e vivaci.

Via libera alle conquiste sentimentali poiché anche Venere sarà complice per farvi concretizzare i sogni amorosi. Domenica occhio ad alcuni nervosismi.

Toro: sarete molto vivaci con l'astro d'argento che quasi sfiderà a vivere molteplici interessi con allegria e grande entusiasmo. Saturno cercherà di richiamarvi all'ordine in amore, ma non ci riuscirà poiché seguirete una scia molto turbolenta che garantirà sensazioni intense. Domenica invece sarete più responsabili nei confronti dell'amore.

Gemelli: attenzione all'opposizione di Luna in Sagittario che potrebbe rendervi arroganti e molto irrequieti nei confronti dell'amore. Dovete cercare di non essere indolenti e di non offendervi per un nonnulla.

Marte risulterà in posizione benefica e regalerà tanto charme, tutto da investire in amore per progredire.

Cancro: la Luna a inizio weekend esorterà a vivere l'amore con maggiore apertura mentale e vivacità. Le occasioni non mancheranno a voi single e si prevederanno belle sorprese in coppia, ma dovrete fronteggiare un eccessivo nervosismo impartito da Marte in dissonanza e Luna in opposizione domenica.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Leone: potreste sentirvi un po' troppo soli voi single e incompresi in coppia. Quindi bando all'apatia e forse sarà il caso di riflettere di più sulle scelte da prendere, avviando un'introspezione positiva per l'amore. Venere dai Gemelli e Mercurio con Sole in Cancro illumineranno le situazioni e riscalderanno i cuori.

Vergine: il weekend inizierà in maniera un po' nervosa a causa di Luna dissonante che vi renderà troppo polemici. Ma dovrete evitare di portare avanti le vostre idee con caparbia, piuttosto apritevi all'ascolto delle persone a voi care. Domenica sarà una giornata più fortunata per l'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dal Sagittario metterà in contatto con il lontano e aprirà gli orizzonti mentali. Saranno favoriti i viaggi, non solo quelli fisici ma anche quelli mentali che metteranno in collegamento con le persone a voi care. Potreste essere un po' suscettibili, ma dimenticherete subito l'offesa poiché molto cordiali e vivaci.

Scorpione: Mercurio e Sole dal Cancro faranno il tifo per voi e vi apriranno a un dialogo costruttivo per l'amore.

Via libera al flirt sensuale per voi single e bando a ogni tipo di dubbio o incertezza. Sarete chiamati all'azione, anche per smuovere alcune situazioni stagnanti da troppo tempo.

Sagittario: benvenuta Luna nel segno che transiterà venerdì e sabato, aprendo la mente a 360° e facendo approfondire tutte le situazioni in maniera più ottimistica e indipendente. Sarete più fiduciosi in voi stessi e avere le idee più chiare su come agire in amore. Marte garantirà tanto charme e sexappeal dall'Ariete.

Capricorno: attenzione a non tergiversare troppo in amore poiché potreste perdere la persona amata. Dovrete fare delle scelte e agire in base alle decisioni prese. Luna entrerà nel segno domenica e renderà e sensazioni più responsabili, acuendo il senso del dovere in amore.

Acquario: bando allo scoraggiamento e potrete contare su Luna dal Sagittario che proporrà nuove idee da concretizzare con successo. In amore dovrete cercare di aprirvi di più all'ascolto delle persone care. Marte vi caricherà di energia positiva e promettente per l'amore.

Pesci: la quadratura di Luna venerdì scombussolerà un po' gli animi e produrrà scarso impegno in amore. Attenzione però a non tergiversare troppo, che qualche rivale potrà intromettersi e rovinare tutto ciò che avete costruito fino a ora. Domenica l'amore diventerà più intenso e Mercurio regalerà belle sorprese.