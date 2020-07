L'oroscopo di domani, giovedì 2 luglio, è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. Avremo la Luna in Sagittario che porterà un po' di movimento ed anche scompiglio. C'è chi riceverà una lieta sorpresa, chi si ritroverà a vivere nuove emozioni e chi invece dovrà fare a botte con il caldo stagionale. Per i nati dei Pesci, l'amore sarà al centro dell'attenzione in queste 24 ore. Ci saranno delle novità e tante altre questioni interessanti. Andiamo ad approfondire quelle che sono le previsioni astrali della giornata e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Acquario - 12° posto - Giornata con qualche complicazione dietro l'angolo. L'afa, le zanzare e i problemi di famiglia o di lavoro vi stanno torturando in questi giorni. Qualcosa o qualcuno vi sta tenendo sulle spine e non vi piace sentirvi così. Anche se questa potrebbe essere una giornata sottotono, potrete ricavarne qualcosa di buono. Avrete delle commissioni da sbrigare o forse sarete indaffarati nelle pulizie di casa. Cercate di non strafare, soprattutto se la vostra pressione sta facendo i capricci.

Scorpione - 11° in classifica - Non amate la solitudine e la noia, ma imparare ad apprezzare i momenti piatti e vuoti serve ad accrescere lo spirito e la creatività.

Dunque, in giornata cercate di ritagliarvi dei momenti in solitaria e state un po' di tempo senza fare nulla. Troppe ore sui social o su qualsiasi altra tecnologia, fa perdere di vista il contatto con la vita reale: ammazzare il tempo è un suicidio!

Ariete - 10° posto - Tenete d'occhio il quadro generale.

Per capire quanto manca al traguardo, occorre sapere nel dettaglio a che punto si è arrivati. Quando si ha la sensazione di aver sbagliato strada, si può sempre indietreggiare e prendere un'altra via: non è mai troppo tardi! In questo giovedì aspettatevi qualche accadimento memorabile a livello interpersonale.

Capricorno - 9° in classifica - Quando siete nervosi e stressati, tendete ad abbuffarvi o a mangiarvi le unghie. La Luna in Sagittario genera caos nella vostra vita. Ponete attenzione alla salute, perché ultimamente vi siete messi troppo da parte. Se dovete svolgere delle commissioni cercate di farlo in queste 24 ore, perché il weekend si preannuncia ancora più caotico. Presto avrete la possibilità di rifarvi.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° posto - Occhio alla Luna in opposizione, con un aspetto astrale del genere non bisogna scherzare! Per fortuna potrete appoggiarvi alla meravigliosa Venere che saprà fornirvi una sorta di paracadute. Siete un segno speciale, la sola vostra presenza conferisce luce e vitalità, ma spesso finite per svalutarvi.

In questa giornata potreste avere un incontro d'amore o un appuntamento lavorativo. Se possibile, cercate di ridurre le fatiche per i mesi di luglio e agosto.

Leone - 7° in classifica - Giornata illuminata. Se per tutta la durata di maggio e giugno avete arato il vostro giardino, piantando i semi dei vostri sogni e progetti, per il resto dell'estate dovrete avere la costanza di annaffiarlo. Solo così, dall'autunno prossimo, potrete coglierne i frutti. La pazienza è la virtù dei forti, sarà bene ricordarselo nei momenti più bui e sconfortanti. Non sempre le cose andranno come programmato, ma la vita è fatta anche di imprevisti.

Vergine - 6° posto - L'estate vi spinge a prendere una pausa dal soffocante tran-tran cittadino e lavorativo.

Forse non potete andare in vacanza ma potete fare il meno possibile. Avrete modo di pensare a voi stessi e di mettervi sul piedistallo. Imparate a tenere a debita distanza i problemi lavorativi e lasciateli fuori dalla porta di casa quando rincasate a fine giornata.

Pesci - 5° in classifica - L’Oroscopo di domani 2 luglio si presenta molto buono dato che avrete tutto sotto controllo, sarete risolutivi. Non siete dei tipi arrendevoli, non temete caos e fallimenti. Non sempre l'erba del vicino è la più verde, ognuno ha la sua croce! Discostatevi da chi vi sminuisce o non ritiene sensato un vostro sogno nel cassetto. Seguite sempre il vostro istinto anche se vi rideranno sopra: si vive una volta sola!

Buon giovedì per l'amore. Le coppie faranno scintille, perché l'intimità e l'affinità risulteranno stellari.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche vi applaudono, dopo un primo semestre traballante in cui avete combattuto con ogni tipologia di problemi! Luglio e agosto saranno due mesi decisivi, potrete prendervi una pausa e sistemare ogni cosa. Le relazioni (di qualsiasi tipo) richiedono presenza e comprensione reciproca. Negli anni avete conosciuto molte persone che oggi non vedete più, quindi decidete cosa conta veramente e imparate a prendervene cura: non avete bisogno di null'altro.

Toro - 3° in classifica - Da quando Urano è nel vostro domicilio, siete molto originali e innovativi e questi aspetti hanno teso una mano a tutti gli imprenditori, investitori e liberi professionisti.

I più giovani e coloro che stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro, devono avere tanta pazienza e partire dalla gavetta. Imparare dai professionisti è qualcosa di fondamentale e aiuta a prosperare. Sfruttate questo 2020 per costruire il vostro futuro e cercate una maggiore stabilità relazionale.

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del 2 luglio dice che avrete modo di emozionarvi e di sorprendervi. La parola 'arrendere' non esiste nel vostro vocabolario, infatti ci vuole ben altro per scoraggiare un nativo del Cancro. La Luna in Sagittario favorisce la salute mentale e fisica, ma bisogna prestare attenzione all'opposizione di Saturno che potrebbe cambiare le carte in tavola. I single sognano un partner romantico e premuroso, ma spesso finiscono per frequentare gente poco seria.

Sarà il giorno giusto per programmare la vostra estate.

Sagittario - 1° in classifica - La Luna nel segno vi porta al primo posto nella classifica del 2 luglio. Un grande sorriso si stamperà sul vostro volto, forse perché finalmente riuscirete a vedere al di là del vostro naso. Non importa quante battaglie avete perso sinora e quante ne perderete ancora, quello che conta è vincere la guerra! Lanciatevi in attività nuove: avete bisogno di aprirvi al mondo e di scoprire di che pasta siete fatti. L'amicizia e/o l'amore risulteranno solidi e indistruttibili specialmente adesso che ognuno ha il suo spazio.