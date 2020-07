L'oroscopo di domani, mercoledì 8 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico.

La Luna soggiornerà ancora per qualche ora nel domicilio dell'Acquario, ma verso le ore 18:13, il disco luminoso entrerà nel Pesci. Ciò porterà sollievo e accrescerà la consapevolezza di ciascun segno zodiacale. Tutti i nodi verranno al pettine nell'arco di questa settimana. I nati dei Pesci finalmente risaliranno la china mentre l'Acquario risulterà ancora un po' stressato.

Per comprendere nello specifico quale piega prenderà la giornata dell'8 luglio, è bene tenere in considerazione l'intero quadro astrologico e dare un'occhiata alle previsioni delle stelle con consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Acquario - 12° posto - Quando siete stressati, lo si vede chiaramente. Sarà una giornata sottotono, se qualcosa potrà andare storto, lo farà inevitabilmente. Correte ai ripari e fate meno cose possibili. Rinviate ad un altro giorno gli appuntamenti, o le uscite e/o le commissioni di una certa rilevanza. Sfruttate queste 24 ore per prendervi una pausa, anche piccola, dal mondo esterno. Riflettete su dove volete andare e sinceratevi che sia tutto sotto controllo. Agosto sarà spettacolare, i single e le coppie si divertiranno davvero tanto.

Capricorno - 11° in classifica - Tendete a fare mille viaggi mentali e a preoccuparvi in maniera estrema.

In questa giornata dovrete guardarvi alle spalle, perché qualcuno potrebbe avanzarvi delle critiche inaspettate. Avere il Sole in opposizione comporta un po' di problematiche, ma voi avete tutte le armi necessario per vincere la battaglia. Tenete sotto controllo il vostro senso dell'umiltà e siate pazienti verso le persone care.

Cercate di non esagerare con i gelati e/o la caffeina, ultimamente avete una brutta cera.

Vergine - 10° posto - Ultimamente siete diversi dal solito. Magari ci sono delle cose che prima eseguivate volentieri e che adesso vi danno noia. In realtà, questo è un chiaro segnale del vostro subconscio: avete bisogno di una vacanza.

Staccate, per quanto possibile, dal solito tran-tran e pensate esclusivamente a voi stessi. Assaggiate dei nuovi cibi, rinnovate il guardaroba, guardate dei film divertenti, abbandonatevi alla passione, giocate come se fosse ancora fanciulli, insomma, basta davvero poco per rendere questa estate memorabile.

Scorpione - 9° in classifica - L'autunno giungerà a breve e porterà con se degli stravolgimenti inaspettati, perciò non perdete tempo. Aspettatevi un mercoledì carico di tensione, forse perché nei giorni precedenti si è verificato un episodio increscioso che vi ha toccato nel profondo o forse siete in attesa di un evento particolare. I pettegolezzi non sono altro che dei problemi di autostima, infatti, pur di distogliere l'attenzione da se stessi si finisce per puntare i fari sugli altri.

Lasciatevi scivolare di dosso le chiacchiere della gente.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° posto - Se c'è qualcosa da dover fare, ma non ne avete alcuna voglia, fatelo e basta. Procrastinare peggiora l'agonia, quindi toglietevi il pensiero il prima possibile e vedrete che, così facendo, vi riapproprierete della consueta serenità. Ultimamente da un lato non ve ne va bene una e dall'altro state facendo molti sogni ad occhi aperti oppure siete impegnati a godervi i raggi del sole. Comunque sia, questa giornata potrebbe comportare delle discussioni in famiglia.

Sagittario - 7° in classifica - Entro il weekend ogni problema verrà risolto e archiviato definitivamente, finalmente potrete tornare a rallegrarvi.

In queste 24 ore sarete in attesa di buone notizie. Una bella passeggiata donerà sollievo alle articolazioni e vi aiuterà a rimanere (o a tornare) in forma. Non dimenticate di idratarvi. Con questo caldo è necessario bere più acqua possibile. Qualche nativo del Sagittario si recherà dal parrucchiere o dall'estetista.

Leone - 6° posto - Per venire fuori dalla crisi che vi ha travolto in modo particolare in questo 2020, è necessario che vi diate da fare a testa bassa. Anche in amore sarà possibile ricucire eventuali strappi. Pensare troppo assorbe le energie, così come pretendere di controllare ogni cosa! Un vero leader sa chiedere aiuto all'occorrenza, quindi non fatevi troppi problemi e "ammorbiditevi".

Chi è single è in cerca di buone occasioni, ma sarà agosto il mese delle conquiste travolgenti. Per il resto, questa giornata non vi causerà problemi.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a darsi da fare in questo mese di luglio, specie se per agosto o settembre avete in serbo un viaggio o una vacanza. Sarà bene cercare di prendere tutto il prendibile, perché non si sa mai di questi tempi così incerti. Dunque, ponetevi dei nuovi obiettivi e tornate a fare le cose in grande. Se proprio non ve la sentite di rimboccarvi le maniche, allora delegate delle mansioni e alleggerite il carico di lavoro quotidiano.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Ariete - 4° posto - Tirate fuori il vostro carattere, anche se potrebbe risultarvi difficile essere naturali in pubblico.

Non sopprimete ciò che realmente siete soltanto al fine di piacere agli altri e non omologatevi alla massa. In famiglia occorrerà essere più indulgenti e meno intransigenti. Le vostre emozioni risulteranno fiacche, in tal caso concentratevi sugli affari o sul lavoro. Al contrario, se siete in vacanza, cercate di non pensare al lavoro che vi attende al rientro.

Pesci - 3° in classifica - L’Oroscopo di domani 8 luglio vi vedrà risalire la china dopo un lungo periodo stressante. Dovrete elaborare un'accurata strategia prima di partire all'attacco. Avrete modo di divertirvi e svagare la mente, ma non trascurate il vostro corpo comportandovi in maniera scellerata. Forse vi trovare davanti ad un bivio e non sapete che pesci prendere.

Il tempo scorre, quindi datevi da fare e seguite il vostro istinto.

Toro - 2° posto - Forse vi sembrerà strano, ma questo mercoledì vi sentirete leggeri e sorridenti. La vostra forma fisica e mentale, risulterà al top! Gustatevi le giornate facendo ciò che per molti mesi avete potuto solamente immaginare. In genere, siete dei tipi pessimisti o realisti, infatti, delle volte non fate altro che pensare che siete perseguitati dalla scalogna. Magari ci sono degli aspetti che non vanno o delle questioni spinose, ma tutto il resto (ciò che va bene) merita la vostra attenzione: 'Fa più rumore un albero che cade, che un'intera foresta che cresce'.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo dell'8 luglio evidenzia che sarà una giornata importante e soprattutto emozionante.

Cercate di fare del vostro meglio in qualsivoglia circostanza. In queste 24 ore, una situazione potrebbe mettervi nell'angolo, ma saprete farvi valere e mostrerete di che pasta siete fatti. Il vostro cuore è immenso come il mare, non si può proprio fare a meno di voi e lo sanno piuttosto bene coloro che vi hanno perso. La fortuna vi accompagnerà per tutta l'estate.