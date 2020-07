L'Oroscopo di domani martedì 7 luglio è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. La settimana procederà senza freni. La Luna, ancora in Acquario, contribuirà a stendere un velo sugli episodi spiacevoli accaduti di recente. C'è chi avrà voglia di partire per una vacanza in solitaria, chi sarà troppo stanco a causa del lavoro e chi invece avrà modo di godersi l'estate in pieno relax. Approfondiamo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno, scoprendo cosa hanno in serbo le stelle per il lavoro, l'amore e l'amicizia; inoltre diamo un'occhiata alla relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Gemelli - 12° in classifica - Dovreste necessariamente liberarvi da quei vecchi e dannosi schemi che ormai non danno più i frutti di una volta. Le cose sono destinate a mutare, perciò è molto importante sapersi reinventare e stare al passo con i tempi. Oggi tutto va fin troppo veloce, quindi imparare a fermarsi è di grande utilità. In queste 24 ore dovrete cercare però anche di non rimanere indietro. Se sentite di non potercela fare da soli, allora non esitate a chiedere una mano, in questo modo sarete d'aiuto anche alle persone che fanno affidamento su di voi.

Ariete - 11° posto - Questo è un anno di profondi cambiamenti, evoluzioni e soprattutto di rivoluzioni.

Non restare indietro sarà la prerogativa di questa giornata afosa. Da tempo avete la schiacciante sensazione di aver smarrito la bussola, in realtà è probabile che abbiate solamente bisogno di prendervi una pausa di riflessione. C'è qualche nativo che in questo periodo sta prendendo le cose con maggiore spontaneità e rilassatezza.

Cercate di sfruttare questo periodo estivo per mettere i puntini sulle i.

Capricorno - 10° in classifica - Imparate a non seguire la massa e a fidarvi invece dei vostri pensieri. Nessuno può sapere cosa sia giusto o sbagliato, perché non esiste la verità assoluta. Quindi cercate di mettere in risalto le vostre peculiarità e, al contempo, provate a non piombare nel narcisismo.

Ogni medaglia ha una doppia faccia, perché la vita si regge su questi equilibri! In queste 24 ore vi sentirete fuori fase.

Sagittario - 9° posto - Se non alimentate le vostre qualità e i vostri talenti potreste perderli. Perciò riappropriatevi delle vostre idee e non permettete a nessuno di indicarvi la strada da percorrere. Avete diritto di sbagliare e ritentare. Anche se doveste sentirvi fuori fase, presto avrete modo di riprendervi. Per quanto riguarda questa giornata, incontrerete una persona che vi rema contro a vostra insaputa, quindi cercate di tenere gli occhi aperti. L'affetto familiare risulterà di conforto.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° in classifica - "Prevenire è meglio che curare", recita il detto, tuttavia si può sempre limitare anche l'eventuale danno.

Essere positivi, anche se vi costa un notevole sforzo, vi aiuta a imboccare la strada giusta e a migliorare la prospettiva. Smontate i problemi pezzo dopo pezzo e troverete la soluzione. Coloro che lavorano a fine giornata potrebbero sentirsi molto stanchi e non avere alcuna voglia di uscire a divertirsi. In tal caso sarà bene prendersi tutto il tempo necessario per recuperare fiato ed energia, del resto state uscendo da un periodo turbolento e difficile.

Pesci - 7° posto - L’oroscopo di domani 7 luglio vi vedrà un po' scoraggiati, ma niente di grave! Spesso avete l'impressione che nessuno vi ascolti: non vi sentite compresi. L'egocentrismo altrui vi ferisce come una spada. Allontanatevi da coloro che pensano solo ai propri problemi mettendovi in secondo piano.

Ignorate ogni opinione non richiesta: siete perfettamente capaci di pensare e di agire con la vostra mente. Avete diritto di vivere la vostra vita come volete, perciò circondatevi di gente positiva e stimolante. L'autunno vi arricchirà l'esistenza.

Cancro - 6° in classifica - L’oroscopo del 7 luglio vi anticipa che dovrete prendere una posizione: o dentro o fuori. Questo è il vostro mese, infatti potrete fare affidamento su una serie di influssi astrali positivi, anche se Saturno si trova in posizione a voi scomoda. Ogni crisi nasconde una nuova rinascita. In questo periodo avete un forte bisogno di svincolarvi dalle responsabilità quotidiane che vi succhiano tempo, energia ed anche denaro. Smetterla di inseguire le cose futili vi consentirà di vivere una vita armoniosa e ricca di significato.

Non vi curate di quello che fanno gli altri, perché ognuno affronta i problemi in modo diverso.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche del 7 luglio premono affinché vi concentriate sul "qui e ora". Le proiezioni sul futuro e i continui ripensamenti sul passato distolgono l'attenzione sull'attimo presente che è di gran lunga più importante. Fare una pulizia all'interno della propria vita servirà ad allontanare le persone negative e dannose e a seguire chi ha sempre una parola incoraggiante e stimolante da dire. La fiamma dell'amore potrà tornare ad ardere e le giovani coppie presto coroneranno il loro sogno. Chi è solo dovrà decidere il da farsi.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Leone - 4° in classifica - Distinguere cosa è giusto o sbagliato non è facile in questo periodo. In giornata potreste sentirvi infastiditi dalla folla, perché negli ultimi tempi desiderate stare per conto vostro. Cercate di investire su voi stessi, sulla vostra salute e sulla conoscenza (che non è mai troppa). Siete un segno vitale e affamato di sapere, è proprio la vostra curiosità a rendervi interessante agli occhi altrui. Sfidatevi, andate oltre i vostri limiti! Così facendo avrete modo di spezzare quel disco incantato che si ripete all'infinito.

Vergine - 3° posto - Giornata e settimana favorevoli per dare vita ai nuovi progetti. Guardare in faccia le proprie imperfezioni aiuta ad accettarsi e a migliorarsi.

La fortuna è cieca, perciò ha bisogno di essere guidata dal vostro impegno. Mettetevi alla prova, perché tutto si può imparare investendo del tempo. Ci sono delle persone che hanno tanto da insegnare e offrire, cercatele e frequentatele. Un vecchio consiglio vi tornerà utile e vi mostrerete riconoscenti. I cuori solitari avranno ottime chance di fare conquiste, ma occhio a non fare passi azzardati.

Scorpione - 2° in classifica - Nella vita occorre essere persuasivi e ottimi ascoltatori. Chiedetevi cosa conta realmente per voi e cercate di essere autentici. "L'amore non è bello se non è litigarello", del resto anche in famiglia e con gli amici più stretti le discussioni non mancano mai. Tuttavia, in giornata, cercate di controllare le parole che direte poiché rischieranno di ferire più di una lama.

Presto vi ritroverete al centro di una discussione ma, se possibile, non tirate in ballo gli argomenti passati: voltate pagina definitivamente.

Acquario - 1° posto - Avete un oroscopo interessante. Adorate il mare perché sembra trascinare via tutti quei problemi che vi attanagliano nel vostro quotidiano. Chi lavora desidera una bella vacanza, magari un viaggio in una meta esotica. Partire da soli aiuta a crescere e a ritrovare il proprio essere. Non fate affidamento sugli altri: imparate a contare sulle vostre forze. Presto o tardi sarete chiamati a prendere una decisione importante. Il vostro futuro sta cominciando a prendere forma!