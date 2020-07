L'oroscopo di domani, mercoledì 8 luglio, è pronto a indicare come sarà il terzo giorno di questa settimana. In evidenza le previsioni zodiacali del giorno, ovviamente valide per la sestina compresa dall'Ariete fino alla Vergine. Allora, ansiosi di sapere se il vostro segno rientri tra quelli valutati dall'Astrologia a massima positività? In questo caso diciamo subito che tra i migliori in assoluto figurano Toro e Cancro, rispettivamente appoggiati dalla Luna in sestile a Mercurio e dallo stesso Mercurio in sestile ad Urano. Invece, secondo quanto espresso dall'Oroscopo di mercoledì 8 luglio, a trovare qualche interferenza nel corso della giornata saranno quasi sicuramente coloro dei Gemelli e della Vergine, in questo contesto sfavoriti dalle effemeridi del periodo.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 8 luglio

La ruota della fortuna in amore e/o nel lavoro è pronta a girare in vista del prossimo mercoledì. Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Ovviamente non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. Dunque, quali saranno i segni in giornata fortunata? A dare risposta, giusta o sbagliata che sia, la nostra classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata dell'8 luglio 2020.

Qualche indizio è già stato anticipato in precedenza, adesso resta solo da confermare nel complesso il tipo di giornata, qualitativamente parlando, attribuita dall'Astrologia ai diretti interessati.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Gemelli;

★★: Vergine.

Previsioni astrologiche di domani, 8 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

Giornata regolare, valutata nelle predizioni di mercoledì come normale routine. In amore, riceverete e darete tanto affetto e, come risposta, avrete indietro soddisfazioni, coccole e carezze. L'oroscopo di domani a voi dell'Ariete attualmente in coppia, indica che disporrete di un appoggio astrale su cui poter fare pienamente conto.

In alcuni casi recupererete il buonumore e la buona voglia di fare. Non ponete limiti alle opportunità che i pianeti prima o poi senz'altro vi riserveranno, ma siate aperti alla passione: nuove emozioni da condividere con il partner storico. Single, la vostra vita sociale avrebbe bisogno di una significativa svolta. Dunque, oltre a ritagliarvi del tempo per voi stessi, cogliete ogni occasione per legare con nuove amicizie o magari rinnovare quelle di vecchia data un po' appassite. Nel lavoro, per migliorare la qualità della giornata sbrigate prima quello che vi impegna di più e lasciatevi alla fine le cose più leggere. In merito alla salute, la Luna in Acquario suggerisce di dedicare parte della giornata al benessere e alla cura personale.

È l'occasione giusta per coccolarsi un po': perché non fare quel trattamento di bellezza che state rimandando da sempre?

: "Forse il più grande servizio sociale che possa essere reso da chiunque al Paese e all'umanità è formarsi una famiglia" (George Bernard Shaw). Voto: 8+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà favoriti soprattutto in ambito sentimentale. Pronti a gongolare in amore? La maggior parte di voi nativi, avendo valutato nel modo corretto i risultati conseguenti ad alcune vostre scelte o azioni, inizierete finalmente a raccogliere i tanto desiderati frutti. Novità, sorprese ed emozioni in coppia vivacizzeranno di certo anche il più logoro dei rapporti.

Vi sentirete pieni di vita, e per questo riuscirete a trasmettere la vostra buona energia anche agli altri. Single, anche voi mostrerete tutto il vostro fascino e non passerete sicuramente inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa: traetene vantaggio. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero vi trova abbastanza fortunati: la parte professionale andrà molto bene, con la Luna pronta a giocare un ruolo importante nella riuscita delle vostre iniziative o nelle nuove collaborazioni. Mettetevi all'opera finché non avrete ottenuto una buona parte di quanto avevate programmato. Parlando di salute, domani vi sveglierete con una gran voglia di novità. Forse vi attiverete anche per apportare qualche buon cambiamento alla solita vita di tutti i giorni.

Frase del giorno: "La legge del dono fatto da amico ad amico è che l'uno dimentichi presto di aver dato, e l'altro ricordi sempre di aver ricevuto" (Seneca).

Voto: 9+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. Il prossimo mercoledì non è previsto positivo per voi dei Gemelli. In generale, la negatività astrale del momento e soprattutto quella del giorno seguente (giovedì, ahimè, è previsto da "ko"!) vi renderanno molto nervosi e poco sereni. In coppia, dunque, cercate di mantenere la calma il più possibile, se non per tutta, almeno per gran parte della giornata. Chi già aveva a che fare con problemi familiari, avrà da confrontarsi con un mercoledì un po' insipido: nel mirino le spese, sempre, troppo allegre rispetto a un "gruzzoletto" non proprio esaltante.

Intanto avrete un partner super romantico, ma magari le moine vi infastidiscono e non le sopportate proprio in questo momento. Single, peccato davvero ritrovarsi a bisticciare con pianeti non di parte proprio adesso. Marte continuerà a scombussolare mente, cuore e giornata. Una sensazione, magari ingiustificata, di raffreddamento affettivo con i familiari innescherà depressioni e pensieri neri. Nel lavoro, chiedete molto ma continuate a ricevere poco o nulla, calma! Sappiate che a volte qualche piccolo compromesso andrà accettato: non potete realizzare da soli tutti i progetti che vi stanno sbocciando nella testa. Per la parte salutare, per sentirsi meglio cominciate ad apportare qualche modifica alle vostre abitudini alimentari.

: "Quando voi discuterete non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite parole che li possano distanziare di più, perché arriverà un giorno in cui la distanza sarà tanta che non incontreranno mai più la strada per tornare" (Mahatma Gandhi). Voto: 7-.

L'oroscopo di mercoledì 8 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. La giornata dell'8 luglio sarà per voi Cancro senz'altro molto generosa, stabile in quasi tutte le situazioni, specialmente in quelle maggiormente impegnative. In ambito sentimentale, l'oroscopo di mercoledì invita a cominciare bene la giornata. Perché si sa, chi ben comincia ben finisce: sarete motivati, allegri e socievoli come non mai.

Gli astri porteranno una ventata d'aria nuova tra coloro che hanno una vita affettiva serena, anche perché l'intesa già buona con il partner diverrà eccellente sotto ogni punto di vista. Single, in questa giornata potrete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Il vostro successo in amore forse non sarà deciso oggi e nemmeno domani o dopodomani, ma state pur certi che non molto tardi potrebbe nascere qualcosa di davvero importante nella vostra vita affettivo/sentimentale. Nel lavoro, se con i cambiamenti in corso pensate di avere qualche miglioramento, non esitate comunque a puntare ancora più in alto. Le novità tra non molto saranno numerose e soprattutto vantaggiose.

La salute intanto invita a guardare questa giornata con ottimismo. Avrete una gioia di (ri)vivere, il che porterà inaspettate felicità: umore e serenità interiore alle stelle!

: "Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta" (Benjamin Franklin). Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani indica nella norma e senza troppe pretese la giornata di mercoledì 8 luglio. A più di qualcuno, tra voi nati sotto il "regale" segno del Leone, molto probabile che qualche incomprensione in atto tenderà a una automatica risoluzione. In generale sentirete il bisogno di cambiare o fare chiarezza dentro di voi. Attenti però, potreste anche essere inclini a improvvisi sbalzi d'umore e, se avete un partner, dovrete poi spiegare cosa vi stia succedendo.

In merito al comparto amoroso, il buonumore rilassa e semplifica la vita: allora stabilite di essere allegri, a prescindere da ciò che accadrà. Organizzate una serata tranquilla, in compagnia del partner o di amici positivi e godetevi un momento di assoluto relax. Single, le stelle promettono un mercoledì gradevole, quasi sicuramente da trascorrere in buona compagnia. Il periodo quindi invoglia alla spensieratezza: sapendo sfoderare il lato ironico e solare del vostro carattere riuscirete a far sorridere anche il più serio tra i vostri amici. Nel lavoro, trasmetterete l'entusiasmo che vi anima, condividendo ideali e desideri. Spunti creativi e momenti di svago amplificheranno la vostra bella personalità: socievoli e spontanei, saprete essere leader indiscussi in tutti i settori.

La salute poi, indica che sarete supportati da tanta buona energia. Portare a termine qualsiasi impegno per tanti Leone non sarà certo un compito faticoso.

: "Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare" (Elbert Hubbard). Voto: 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. In arrivo una giornata decisamente poco consistente ai fini della positività di voi Vergine. Dire che sarà un giorno "brutto" non ci sembra piacevole, anche se gli astri lo hanno evidenziato con un sonoro quanto probabile "ko". A tal proposito, l'oroscopo di domani, mercoledì 8 luglio in amore invoglia a tenere un po' a freno eventuali situazioni in fermento. Non si può certo affermare che questa Luna in Acquario vi sia amica, soprattutto perché ridimensionata dall'opposizione in atto tra il Sole e la coppia Plutone/Giove. Troppi saranno gli inciampi, troppi gli intoppi che la sopracitata dissonanza potrebbe provocare e le conseguenze non saranno gradevoli. Soprattutto nella vita coniugale e in quella familiare potreste (ma non è detto) avere a che fare con situazioni al limite: calma! Single, spesso vi svegliate di malumore, poi però cambiate subito idea non appena iniziate a dedicarvi con passione ai vostri hobby o ai progetti che avete in mente. Non dovete pretendere di realizzare tutto e subito, perché ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi. Nel lavoro, la giornata sarà abbastanza anonima. La fortuna non vi guarderà nemmeno di striscio purtroppo. A darvi qualche grattacapo in più sarà Marte in quadrato a Mercurio, il che vi creerà problemi di concentrazione e comunicazione: passerà! Per la salute, curate di più l'immagine e l'aspetto fisico: dovete piacere prima a voi stessi e poi agli altri.

: "La fortuna bussa una volta, ma la sfortuna ha molta pazienza" (Anonimo)". Voto: 6-.

