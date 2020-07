Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 8 luglio, i nativi Scorpione cercheranno di prendere questo periodo con delicatezza, cercando di ottenere discreti risultati in amore o al lavoro, mentre Ariete riuscirà a rimediare ad alcuni errori di coppia con un po’ di sano romanticismo. Il Sole e Mercurio in congiunzione al segno del Cancro porteranno cambiamenti importanti nella propria relazione di coppia, mentre Bilancia godrà di una forte serenità con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 8 luglio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 luglio segno per segno

Ariete: oroscopo di mercoledì interessante per voi nativi del segno, grazie anche a una discreta configurazione astrale, che prevede Marte in congiunzione al vostro cielo. In amore forse potrebbe esserci qualche piccola discussione con il partner, ciò nonostante con un po’ di romanticismo potreste risolvere facilmente la situazione, basterà soltanto avere il giusto tocco. Se siete single tenete gli occhi aperti perché potreste vederne di belle. Sul posto di lavoro cercherete di essere più collaborativi, nel tentativo di semplificarvi la vita e ottenere risultati migliori. Voto - 8

Toro: la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario potrebbe mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo di mercoledì, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Potrebbero esserci infatti alcuni cambiamenti nella vostra relazione di coppia che dovrete essere in grado di gestire al meglio. I single potrebbero riuscire a recuperare il loro rapporto con un amico. Sul fronte lavorativo, va bene che Giove vi sta aiutando molto, ciò nonostante non cantate vittoria fino a quando non avete concluso il vostro lavoro.

Voto - 7-

Gemelli: ottimo cielo per voi nativi del segno in questa giornata di mercoledì, con la Luna in trigono dal segno dell'Acquario e Venere in congiunzione. La sfera sentimentale dunque si rivelerà ottimale. Preparatevi dunque a fare ciò che più vi piace con il partner. Anche se vi dirà di fare shopping, troverete comunque un buon motivo per divertirvi insieme.

Se siete single i vostri rapporti con gli amici procederanno alla grande, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro le forze che avete vi spingeranno a fare del vostro meglio, talvolta rischiando. Voto - 8,5

Cancro: oroscopo di mercoledì promettente per voi nativi del segno, con il Sole e Mercurio che continuano a darvi la loro energia positiva. Sul fronte sentimentale qualche cambiamento potrebbe mettervi a vostro agio, e potrebbe aiutarvi a creare un'atmosfera leggera e piacevole. Se siete single la vostra vita sembra cambiare direzione e forse è arrivato il momento di prendere una decisione. Nel lavoro avrete tanti pensieri per la mente ma affinché riusciate a realizzarli, dovrete elaborarli e svolgerli uno per volta.

Voto - 8+

Leone: periodo piuttosto interessante per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, con il pianeta Marte in congiunzione al vostro cielo. Un incremento dei guadagni vi sta mettendo di buon umore e vi spinge a continuare a su questa strada. In amore le vostre capacità di comprendere il partner vi daranno una mano a comportarvi meglio con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single, tenere la mente attiva: vi aiuterà a non annoiarvi troppo. Voto - 8-

Vergine: le buone notizie piacciono a tutti, e in questa giornata potreste riceverne alcune. Sul fronte lavorativo Giove porterà un po’ di fortuna, permettendovi di lavorare a cuor leggero.

Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Secondo l'oroscopo, non sarà facile gestire la vostra relazione di coppia in questa giornata, dunque cercate di mantenere un atteggiamento non troppo assillante nei confronti del partner. Se siete single, avrete voglia di condividere il vostro tempo con gli amici, ma in ogni caso dovreste evitare anche voi di essere troppo assillanti. Voto - 7

Bilancia: tanti pianeti favorevoli e sfavorevoli per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, come il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, ma Venere e in trigono dal segno dei Gemelli, completano una configurazione astrale altalenante in questo periodo. Sul fronte sentimentale al momento va tutto bene, dunque cercate di continuare su questa strada per vivere momenti splendidi in famiglia e con il partner.

Se siete single date più spazio ai vostri amici. Nel lavoro potrebbe non essere il momento adatto per investire in nuovi progetti, quindi cercate di non essere troppo ambiziosi. Voto - 7+

Scorpione: inizierà in maniera convincente la giornata di mercoledì secondo l'oroscopo. Potrete contare sul Sole e su Mercurio in trigono dal segno del Cancro, che vi daranno una mano a superare al meglio la giornata. L'unico vostro problema sarà la Luna in quadratura che ogni tanto potrebbe procurare qualche imprevisto. In amore la vostra storia procede bene, ma un po’ di prudenza potrebbe essere necessaria. I single cercheranno di approfondire il loro rapporto con una nuova conoscenza. Nel lavoro fare più cose contemporaneamente potrebbe essere la soluzione ideale, ma in ogni caso fate attenzione a non commettere errori.

Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di mercoledì solamente discreto per voi nativi del segno, considerato che Venere è ancora in opposizione. In amore potreste avere qualche piccolo imprevisto che potrebbe farvi innervosire. Dovrete dunque evitare di accanirvi con il partner, soprattutto se non ha fatto nulla di male. Se siete single divertitevi con gli amici in questo caldo periodo estivo, senza pensare troppo all'amore. Se poi lo trovate, meglio ancora. Nel lavoro ci saranno alcune fatiche da superare, ma con un po’ d'impegno ce la farete. Voto - 7

Capricorno: oroscopo della giornata di mercoledì nel complesso stabile, con Giove e Saturno che continuano ad assistervi, ma con il Sole e Mercurio sfavorevoli.

Sul fronte lavorativo al momento va tutto bene, i risultati che ottenete sono buoni, ma cercate di non abbassare la guardia. Per quanto riguarda i sentimenti Non litigate con il vostro partner per cose senza importanza. Agite con calma e pensateci bene prima di fare qualcosa che potrebbe causare problemi. Se siete single prima di agire, sarà meglio avere una valida strategia. Voto - 7-

Acquario: ottimo periodo questo per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo, e Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale la comunicazione tra voi e il partner sarà un elemento fondamentale, che porterà alchimia tra di voi e aumenta l'affiatamento di coppia, e la voglia di stare insieme.

Se siete single non abbiate paura e aprite il vostro cuore. Nel lavoro approfittate di questa fase astrologica molto interessante per darvi da fare e raggiungere i vostri sogni e speranze. Voto - 9

Pesci: oroscopo brillante per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie al sostegno del Sole in trigono dal segno del Cancro. Se siete single i vostri sentimenti per la persona che amate o che vi piace saranno in aumento, e potrebbe essere il momento adatto per farsi avanti. Se avete una relazione fissa se saprete creare la giusta atmosfera, predomineranno la passione e i sentimenti più genuini. Nel lavoro alcune occasioni potrebbero permettervi di raggiungere più facilmente i risultati che sperate.

Voto - 8