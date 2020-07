L'oroscopo del 4 luglio è pronto a rivelare che cosa vi riserva questa giornata d'inizio weekend. Per i nativi dell'Ariete è arrivato il momento di osare di più, mentre per le persone del segno Leone è giunta l'ora di dare un taglio netto al passato. Di seguito, l'astrologia applicata alla giornata di sabato 4 luglio e le previsioni delle stelle dedicate ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Approfittate di questa giornata per tirare fuori il meglio di voi stessi e abbiate il coraggio di osare. Alcuni transiti favorevoli vi incoraggiano a fare una grande svolta nella vostra vita.

Anche se questo 2020 non è stato granché, potreste vivere alcuni momenti tra i più intensi dell’intero anno, cercate di assaporarli pienamente.

Toro – Se con il vostro partner d’amore ci sono ancora disaccordi e insoddisfazioni, sfruttate questa giornata d’inizio weekend per superare ogni controversia. Se siete single, si prospetta una giornata ottima per fare entrare aria nuova nella vostra vita. Avete il vento a favore, quindi, impegnatevi per mettere a frutto i doni delle stelle.

Gemelli – Se ci sono questioni da sistemare, faccende da chiarire, affari da portare a termine, questa giornata è generosa con voi. Anche le finanze appaiono in leggera ripresa, manca poco per vedere i risultati tanto desiderati.

In ogni caso, se state cercando un nuovo lavoro dateci dentro, potrebbero esserci cambiamenti e novità anche per chi ha già un impiego.

Cancro – Le stelle dicono che in questo periodo siete padroni del vostro destino, siete liberi di scegliere o di prendere decisioni che riguardano la vostra vita. Dunque, non temete perché questo periodo potrebbe sorprendervi in maniera inaspettata.

Intuito ed empatia non vi mancheranno, fatene buon uso!

Previsioni di sabato 4 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Se volete dare un taglio netto al passato, dovete armarvi di coraggio e prendere una decisione definitiva. Vi aspetta una fase dove dovete tenere gli occhi ben aperti e difendere a spada tratta la vostra relazione da ogni tipo di minaccia, forse un ex che vuole rimettersi con voi o un familiare che mette zizzania perché non apprezza il vostro partner.

Se siete sposati, dovete continuare ad assicurare al vostro coniuge confort domestico, divertimento e tutto ciò che può contribuire al benessere del vostro matrimonio.

Vergine – Se un amore vi ha scottato, ferito, distrutto, questa è la giornata ideale per cancellare tutto, riformattare e ripartire da voi stessi. L'oroscopo consiglia di aprirvi a una vita sociale più varia e appagante. Solo in questo modo raggiungete la consapevolezza di voi stessi e delle vostre esigenze, e grazie alle idee più chiare sapete che la prossima storia sarà più concentrata sui vostri bisogni reali affettivi.

Bilancia – Godete di un ottimo momento in campo lavorativo: c’è chi sta cercando lavoro e chi spera di migliorare la propria posizione.

Questo periodo vi aiuta a capire quale strategia adoperare sul lavoro per raccogliere ottimi frutti. Bene anche l’ambito economico, anche se state rimpiangendo qualche spesa extra fatta in passato. Ci sarà tempo per accantonare qualche risparmio.

Scorpione – Giornata piena di vitalità ed entusiasmo. Finalmente la vita vi sorride e molti dei vostri progetti potrebbero andare a buon fine. I rapporti in famiglia sono più distesi e se capita il solito e irritante imprevisto affrontatelo con serenità. Purtroppo, anche nei rapporti ci sono alti e bassi.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa è una giornata che vi incoraggia a chiarire con il vostro partner d’amore o a farvi perdonare per alcune vostre incertezze precedenti.

Non abbiate timore di scavare fino in fondo, di manifestare i vostri desideri e le vostre emozioni. La comunicazione verbale vi aiuta a far decollare tutti i vostri progetti, compresi quelli più impegnativi per la vostra unione.

Capricorno – In questa giornata potreste fare un incontro particolare, non si esclude la nascita di un nuovo amore. Anche la vostra vita sociale sembra essere più vivace del solito: il vostro charme tipico del Capricorno, fatto di tante sfumature, attira l’attenzione di molta gente, sta a voi scegliere chi merita di conoscervi. Le stelle vi suggeriscono di non perdere tempo dietro ai voltagabbana.

Acquario – Vi serve ancora tanta pazienza per affrontare questa giornata particolare e snervante.

I transiti nel vostro cielo astrale rivelano che molto probabilmente sarete alle prese con dubbi, insoddisfazioni o imprevisti che metteranno a repentaglio l’intesa familiare. Il vostro umore è altalenante ma solo con il dialogo si raddrizzano le cose storte. Non si esclude qualche piacevole sorpresa in ambito sociale. Distraetevi, rilassatevi e fate un bel respiro, le difficoltà non dureranno in eterno.

Pesci – Nell'aria c’è un po' di insoddisfazione emotiva. Non siete ancora sicuri che cosa vi rende felici. Ci sono alcune situazioni che vorreste cambiare. Questa giornata non si mostra molto favorevole ai cambiamenti, ma già dalla prossima settimana potreste capire e decidere come muovervi.

Nella vostra vita c’è un gran bisogno di aria fresca. Aprite le finestre e iniziate a cambiare, prima di tutto, voi stessi.