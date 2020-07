Nella settimana dal 13 al 19 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal Toro, dove staziona Urano, al segno del Cancro, facendo compagnia a Sole e Mercurio. Il Nodo Lunare e Venere permarranno nel segno dei Gemelli, così come Giove, Plutone e Saturno che proseguiranno il proprio moto in Capricorno. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete, così come Nettuno che continuerà il domicilio in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli ed Ariete, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. La camera da letto potrebbe essere la stanza più frequentata dai nativi questa settimana, specialmente nelle giornate del 16 e 17 dove il Luminare femminile si congiungerà a Venere in quinta casa.

Lavoro in secondo piano.

2° posto Ariete: amore top. Il clima sereno che, a partire da mercoledì, invaderà probabilmente il nido domestico dei nativi favorirà sia il dialogo che l'affetto reciproco nel menàge amoroso. Nel weekend sarà bene affrontare le tematiche pruriginose spesso procrastinate, perché le chance di venirne a capo, una volta per tutte, saranno alte.

3° posto Leone: finanze top. A giorni il Sole inaugurerà il mese del compleanno, precisamente il 22 luglio, ma i nati Leone, con l'avvento di questo mese, hanno e stanno continuando a notare dei miglioramenti finanziari, che pare abbiano notevoli prospettive di divenire più sostanziosi con l'andare del tempo.

I mezzani

4° posto Acquario: ostinati.

Malgrado le avversità delle due giornate iniziali della settimana, i nativi potranno probabilmente contare su una dose massiccia di ostinazione, che li guiderà nel raggiungere ostinatamente gli obiettivi professionali anelati da tempo.

5° posto Bilancia: routine. Settimana che potrebbe scorrere senza troppe novità o scossoni di sorta, e ciò metterà i nativi nelle condizioni di dedicarsi alle attività domestiche rinviate più volte.

Lunedì e martedì le giornate probabilmente più nervose in coppia.

6° posto Scorpione: hobby. Le varie posizioni lunari della settimana potrebbero far optare, sopratutto nel weekend, di dedicare del tempo ad un vecchio hobby che li aiuti sia a distogliere l'attenzione dalla ansietà del periodo, ma anche a dare sfogo alla propria creatività.

7° posto Vergine: cauti. Nell'ambiente professionale alcuni nativi potrebbero notare come alcuni equilibri stiano repentinamente mutando, facendo decidere molti tra loro per andarci estremamente cauti con parole e gesti.

8° posto Sagittario: amore flop. Le preoccupazioni che, con ogni probabilità, riserverà l'ambiente lavorativo si riverseranno sul fronte amoroso, dove le discussioni e il nervosismo saranno due indesiderate protagoniste settimanali.

9° posto Cancro: fuori giri. Settimana in cui, ad eccezione di sabato e domenica, i nati Cancro avvertiranno presumibilmente che, malgrado l'impegno e la dedizione profusi in ambito professionale, i risultati che ne trarranno saranno al di sotto delle loro aspettative.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: bizzosi. Qualcosa, sia in amore che al lavoro, non girerà probabilmente per il verso giusto e, come in una reazione a catena, i nativi porteranno la loro insoddisfazione da una parte divenendo oltremodo bizzosi.

11° posto Toro: puntigliosi. Se una spilla sarà fuori posto, sopratutto nel focolare domestico, i nati del segno presumibilmente la noteranno e non perderanno tempo per farlo notare alla persona amata, il quale non sarà affatto entusiasta della loro pignoleria.

12° posto Pesci: abbottonati. Scucire una parola di bocca ai nativi sarà un'ardua impresa questa settimana, a parte giovedì quando potrebbero decidere di trascorrere una serata romantica assieme al partner, come non accadeva da tempo.