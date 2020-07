L'Oroscopo di domani, sabato 4 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna si sposterà nella casa del Capricorno e ciò servirà a chiarire un bel po' di problemi interiori. Tutti coloro che si sono sentiti per tanto tempo apatici e confusi, brameranno una pausa di riflessione. La giornata sarà estremamente romantica soprattutto per i nativi dei Gemelli, mentre i Pesci continueranno ad avere un periodo alquanto positivo. Comunque sia, le previsioni dell'oroscopo di queste 24 ore risultano promettenti per tutti i 12 segni zodiacali. Andiamo ad approfondire quelle che sono le previsioni astrali della giornata e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - Un incubo passato potrebbe tornare a riaffacciarsi nella vostra vita entro il prossimo inverno. Dentro di voi provate un'enorme frustrazione e non sapete come comportarvi. Chiedete maggiori certezze, ma non sembrate trovarne. Urlare alla luna non serve a niente, per cui datevi da fare. Questa sarà, per certi aspetti, una pessima giornata per cercare di risolvere un problema. Una discussione potrebbe degenerare in lite dato che il vostro livello di polemica e di irritabilità risulterà davvero elevato.

Acquario - 10° posto - Le attuali energie planetarie saranno scarse. In queste 24 ore rischierete di sbottare e di perdere la ragione.

Tutto ciò sarà un chiaro segnale del vostro corpo. Vi occorre un po' di tempo per guadarvi attorno, leggere, allargare le conoscenze e fare meditazione introspettiva. Per molti mesi non avete fatto altro che mettervi da parte. Un reset mentale vi aiuterà a evolvervi. Considerate di prendere una pausa di riflessione dalla solita quotidianità, basta anche una sola settimana.

Sagittario - 11° in classifica - Le cose di valore vanno guadagnate e meritate. Meglio un prodotto originale che uno tarocco. Più si sale in alto, più il panorama è bellissimo. Cercate di non mettere da parte i vostri affetti inseguendo una chimera, bensì imparate a essere equilibrati. L'esperienza, la perseveranza e la focalizzazione sono le armi migliori per raggiungere la felicità e il successo, quindi tiratele fuori.

In queste 24 ore potrete lasciarvi alle spalle ciò che avete vissuto nei mesi scorsi, ma tutto dipenderà da voi. Liti in vista!

Ariete - 9° in classifica - In tempi simili è del tutto normale provare paura anche se, a dire il vero, rispetto a qualche settimana fa vi sentite di gran lunga più forti e sicuri. Il dialogo rispettoso, in queste 24 ore, sarà il salvagente a cui potrete appoggiarvi per non affogare. Cercate di guardarvi meglio attorno, perché potreste incappare in un'offerta strepitosa. Forse state combattendo contro un'autostima bassa o un amore sfuggente, ma evitate di cercare consolazione nel cibo. Chi è in coppia dovrebbe prendere in considerazione un weekend romantico e organizzare qualcosa che riaccenda la fiamma.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Vergine - 8° posto - Sono le scelte che facciamo a fare di noi ciò che siamo. Non sopravvivete, bensì vivete. Dietro a ogni singola azione, anche piccola, si celano le migliori vie per la salvezza. Non abbiate paura di percorrere un sentiero inesplorato, la vita è imprevedibile. La situazione planetaria di questo sabato 4 luglio si presenta interessante per tentare un approccio o per esplorare cose nuove. Cercate il più possibilmente di evitare i conflitti familiari: 'parenti serpenti'. A partire da questa giornata, non nascondetevi più dietro quella barriera che avete eretto per evitare il mondo esterno.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche di questo sabato, invitano a pensare solo a se stessi.

Solo perché certe cose sono fatte da altri non significa che rappresentino la normalità. Quindi, non seguite la massa e imparate ad essere un pizzichino più impulsivi. Apritevi a nuovi hobby e cimentatevi in attività che non sapete fare. Così facendo, vi si aprirà un mondo ricco e variegato di occasioni e di sorrisi. Plasmate a vostro piacimento la vita che state vivendo, non ve ne pentirete affatto in futuro!

Gemelli - 6° posto - Non sprecare la propria esistenza è un bel traguardo da raggiungere. Se non ve la sentite di fare una certa cosa, semplicemente non fatela oppure chiedete aiuto. Il mondo straripa di soluzioni e di opportunità, ma spetta esclusivamente a voi cercarle e andarle incontro.

Questo sarà un sabato dolcissimo e pieno di romanticismo per chi è innamorato. Anche i single si scioglieranno davanti a un bel film d'amore e strappalacrime. Attenzione a chi date confidenza, non sottovalutate certe amicizie.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo del 4 luglio dice che non è mai troppo tardi per cominciare o ricominciare. L'amore, il successo, la felicità, non hanno età. Non seguite le orme di coloro che si lamentano continuamente e poi non muovono un solo muscolo per cambiare la situazione precaria in cui versano. Detestate coloro che si atteggiano a vittime! Se c'è un problema serio da affrontare, in queste 24 ore riuscirete a sistemarlo. Non esitate a dire alle persone care quanto bene volete loro: la vita è fugace.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Scorpione - 4° posto - Ribellatevi a ciò che non vi garba, non costringetevi a vivere secondo i dettami della moda o seguendo il giudizio degli estranei. Per realizzare un cambiamento, occorre avere un piano d'azione accurato. Non basta pensare positivo, bisogna anche agire e questo sarà il giorno perfetto per farlo. Se occorre chiedete aiuto, perché gli altri non possono leggere la vostra mente e quindi non possono sapere ciò che state passando. La giornata sarà speciale, proverete molte emozioni e sensazioni. Ascoltate il rumore del mare o passeggiate nel verde della natura al calar della sera, vi aiuterà a scaricare la tensione dei mesi scorsi.

Leone - 3° in classifica - Per essere felici e soddisfatti, bisogna raggiungere una maturazione elevata e saper dire di 'No' all'occorrenza.

Quindi smettetela di mettervi da parte per aiutare gli altri! La fortuna va corteggiata aprendosi alle opportunità inedite e mettendosi continuamente in gioco. Qualcuno potrebbe sentirsi in agitazione per un appuntamento galante e promettente, in tal caso cercate di godervi queste prime volte con tutta la serenità mentale possibile. Lo stress emotivo dei giorni scorsi scemerà finalmente via e tornerete a sorridere e gioire. La fortuna non mancherà.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani 4 luglio invita a guardarsi attorno e a sfruttare il più possibilmente questo periodo positivo. Se non si semina, non si raccolgono i frutti. Quindi, per ottenere qualcosa di agognato è necessario darsi da fare.

Aprite gli occhi e imparate a gioire anche delle cose che già possedete. Ogni giorno è quello giusto per abbracciare chi si vuole bene e mostrare affetto. Non siete così soli come credete. L'amore di coppia tornerà a viaggiare sullo stesso binario e anche i single riusciranno a lasciarsi andare mettendo da parte le delusioni passate.

Capricorno - 1° in classifica - Siete nel bel mezzo di un periodo di transizione, in tal caso vi occorre una pausa e riuscirete a prendervela in questo buon weekend! Ripulite la mente e sbarazzatevi dei vecchi schemi e concetti che sinora si sono rivelati improduttivi e deleteri. Il silenzio fa più rumore delle parole e ve ne renderete conto in giornata. La Luna nel vostro domicilio scardinerà tutti i dubbi che avete: finalmente tornerete a vederci chiaro.

Nutritevi meglio: 'Mens sana in corpore sano'.