Nel weekend dell'11 e 12 luglio 2020 troviamo sul piano astrale Marte assieme alla Luna transitare in Ariete, nel frattempo Plutone, Giove e Saturno sosteranno nell'orbita del Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci, così come Urano che proseguirà il domicilio in Toro. Infine, il Sole insieme a Mercurio proseguiranno il moto nel segno del Cancro come Venere e il Nodo lunare che rimarranno stabili in Gemelli.

Ariete determinato

Ariete: determinati. Mercurio terrà d'occhio Marte nel loro domicilio, intimando ai nativi di tenere a bada la proverbiale irruenza che spesso li contraddistingue. Così facendo, sarà probabile che l'invidiabile ostinazione di cui daranno sfoggio li avvicinerà ancor di più ai loro obiettivi lavorativi.

Toro: affettuosi. Marte formerà un sestile con Venere che in casa Toro potrebbe avere un influsso ambivalente: da un lato abbasserà la carica passionale, ma dall'altro li renderà più affettuosi verso le persone a cui tengono maggiormente.

Gemelli: lavoro sottotono. La resistenza mentale nativa sarà, c'è da scommetterci, messa a dura prova durante queste due giornate che chiudono la settimana, a causa dei numerosi intoppi che potrebbero palesarsi. Fortunatamente, però, potranno contare su effemeridi ben più concilianti sul fronte amoroso.

Cancro: destabilizzati. La posizione del luminare maschile nel loro domicilio non riuscirà ad esprimersi al meglio a causa delle svariate opposizioni e quadrature che subirà dai pianeti di Terra, creando una probabile destabilizzazione sul versante professionale ai nati del segno.

Leone attendista

Leone: attendisti. Plutone, Giove e Saturno cammineranno all'indietro formando una scomoda opposizione col Sole, che renderà presumibilmente i nativi inclini alla riflessione. Questo soffermarsi sarà orientato perlopiù sul momento adatto, che giungerà nel breve periodo, nel quale attuare le prossime mosse per ricavarne i migliori risultati.

Vergine: taciturni. Il pianeta dell'intelletto formerà un'aspra congiunzione con Sole esigendo, con tutta probabilità, dai nati Vergine un'attenzione particolare verso la comunicazione nel focolare domestico, dove il rischio che una parola fuori posto ferisca una persona cara sarà alto.

Bilancia: finanze flop.

Weekend in cui la seconda e terza decade potrebbe trovarsi sotto i riflettori, a causa del loro scialacquare economico dell'ultimo periodo. Per ovviare a tale inconveniente, basterà ridurre le uscite attendendo che le casse riprendano nuovamente fiato.

Scorpione: spossati. Le energie non saranno probabilmente il piatto forte in casa Scorpione e a fronte di ciò saranno in molti che decideranno di prendersi un giorno di ferie dalla professione, ove possibile, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Timidezza per i Pesci

Sagittario: decisioni. Il fine settimana si rivelerà, c'è da scommetterci, controverso per i nativi che saranno alle prese con delle decisioni, difficili ma inevitabili, che potrebbero vedere il partner dissentire aspramente.

La caparbietà che contraddistingue il terzo segno di fuoco, però, li farà andare dritti ugualmente per la loro strada.

Capricorno: nuovi tasselli. Il duetto Giove-Saturno retrogrado aprirà un'accesa disputa coi luminari, ponendo presumibilmente i nativi di fronte all'evidenza che bisognerà guardarsi attorno, professionalmente parlando, cercando delle nuove possibilità lavorative che gli permettano di ricevere un ulteriore entrata finanziaria.

Acquario: revisione delle priorità. Grazie al sestile Mercurio-Urano in settima casa i nati sotto il segno dell'Acquario potranno, con estrema naturalezza, riordinare le loro priorità tra le faccende di cuore e le questioni professionali.

Pesci: timidi. Due giornate in cui potrebbe venir meno quel pizzico di intraprendenza necessaria a non far fuggire la 'preda' nei nuovi incontri stuzzicanti che, con ogni probabilità, faranno i nati del segno.

Meglio, però, sforzarsi di risultare più sfacciati piuttosto che rimpiangere le occasioni perdute.