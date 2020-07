L'oroscopo di lunedì 6 luglio sorprenderà i diversi segni zodiacali con tantissime novità. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile trovare: la Luna in congiunzione a Giove, a Saturno e a Plutone.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 6 luglio di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 6 luglio: determinazione per Ariete, Toro socievole

Ariete: non avrete alcuna paura nel mettervi in gioco. Cercherete di dare il massimo soprattutto sul lavoro. Avrete molte idee brillanti su cui lavorare e sarete convinti che almeno una tra queste vi condurrà al successo.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non dare fiducia a persone che conoscete da poco. Dal punto di vista sentimentale, la situazione rimarrà stabile: non sarete del tutto soddisfatti, ma ci saranno ampi margini di miglioramento.

Toro: gli amici saranno un punto di rifermento essenziale per voi. Vi sentirete pronti a rivelargli tutti i vostri segreti e a parlare di questioni importanti. Forse, non tutti avranno rispetto per le vostre parole e per questo sarà importante scegliere con cura le persone a cui aprire il vostro cuore. Vi metterete alla ricerca di un partner, ma non prenderete la missione molto seriamente. Preferirete fare le cose con calma e prendervi tutto il tempo per capire chi avrete attorno.

Gemelli: in voi maturerà il desiderio di cambiare il vostro percorso lavorativo. L'obiettivo sarà quello di migliorare la situazione economica e di non farvi influenzare da chi vi dirà che non sarà possibile. Cercherete di nutrire il vostro umore con ottimismo e positività. L'oroscopo consiglia di circondarvi di persone dinamiche e vivaci che possano aiutarvi nei vostri progetti.

Il partner non avrà il vostro stesso spirito di iniziativa e questo potrebbe infastidirvi molto.

Cancro: avrete molta cura per l'ambiente circostante. Deciderete di apportare delle migliorie alla casa e sarete fieri di mostrare i cambiamenti ai vostri amici. Potrebbe essere l'occasione giusta per dare vita a un piccolo party.

Sarà divertente lasciarvi andare e provare ad ampliare la vostra cerchia di amici. Il contatto con la natura, nella giornata di domani, sarà molto importante perché vi consentirà di rilassarvi e di ritrovare voi stessi.

Predizioni astrologiche di lunedì 6 luglio: pigrizia per Leone, Scorpione passionale

Leone: avrete bisogno di fare il punto della situazione per capire come muovervi da adesso in poi. Avrete in mente tanti progetti da realizzare, ma vi renderete conto che la pigrizia potrebbe prendere il sopravvento. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di ripartire dalle passioni che vi hanno sempre contraddistinto. La musica e l'arte saranno due attività che, inevitabilmente, vi daranno molta carica.

inoltre, potrebbe essere il momento giusto per riprendere gli studi o per iscrivervi a qualche corso.

Vergine: dovrete combattere contro la timidezza. Vi troverete in una situazione che vi spingerà a relazionarvi con persone sconosciute. Forse, vi sentirete un po' a disagio, ma grazie alla vostra forza di volontà riuscirete a recuperare il controllo della situazione. Il partner vi dedicherà parole d'affetto e cercherà di dare vita a un'atmosfera dolce e romantica. Sarete lieti di assecondarlo e deciderete di fare qualcosa per ricambiare la sua tenerezza. Attenzione a non essere troppo puntigliosi.

Bilancia: avrete bisogno di prendervi una pausa da tutto e di respirare una bella boccata d'aria fresca.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di andare a fare una bella passeggiata sul lungo mare, se ne avrete la possibilità. Al lavoro, vivrete momenti intensi e difficili, soprattutto con i colleghi. Dovrete affrontare situazioni poco piacevili e sopportare una pressione non indifferente. Fortunatamente, una persona speciale vi sarà accanto e farà di tutto per darvi la carica.

Scorpione: vi farete travolgere dalla passione e proverete in tutti i modi ad attirare l'attenzione della persona desiderata. Non sarà un'impresa facile, ma farete appello a tutte le vostre risorse. Giocherete con il carisma e la sensualità e non avrete alcuna paura di rivelare i vostri sentimenti. Gli amici saranno lieti di vedervi così determinati e si lanceranno in consigli.

La vostra determinazione vi spingerà a dare ascolto solo ai vostri desideri e a non farvi influenzare da nessuno.

Previsioni zodiacali di lunedì 6 luglio: Capricorno impegnato, romanticismo per Pesci

Sagittario: vi renderete conto che il rapporto con i parenti potrebbe diventare troppo invasivo. Sentirete il bisogno di mettere dei paletti, ma cercherete di farlo senza ferire i loro sentimenti. Il partner, rispetto a voi, avrà un atteggiamento più accomodante e vi chiederà di non esagerare. Questo potrebbe creare degli attriti tra voi e dare vita a discussioni importanti. La presenza degli amici sarà fondamentale per aiutarvi a superare questa giornata.

Capricorno: gli impegni lavorativi graveranno sulle vostre spalle.

Non avrete voglia di di sovraccaricarvi di lavoro e di rapportarvi con i colleghi. Cercherete di delegare il più possibile, ma non troverete molto supporto. La situazione tra le mura domestiche rimarrà stabile, ma forse dovrete mandare giù situazioni che vi faranno storcere il naso. Al momento, deciderete di non sfogarvi con il dialogo, ma di aspettare momenti migliori e più adatti.

Acquario: avrete bisogno di molte attenzioni da parte della vostra dolce metà. Sarete esigenti e non sopporterete l'idea di essere ignorati. Vorrete passare dei momenti insieme, senza amici e famigliari. Purtroppo, le cose non andranno come previsto e questo vi farà infuriare. L'oroscopo consiglia di provare a mantenere la calma e di non esercitare troppa pressione sul partner.

Gli amici tenderanno a sminuire la situazione e questo non farà altro che aumentare la frustrazione.

Pesci: vorrete vivere in una favola romantica. Trascorrerete il tempo a guardare dolci commedie d'amore e a leggere romanzi rosa. Avrete un'idea molto particolare del rapporto di coppia, ma questo si scontrerà con la dura realtà. L'oroscopo consiglia di distaccarvi un po' da questi ideali e di iniziare a guardarvi intorno con uno spirito diverso. Potreste chiedere a qualche amico di presentarvi qualcuno di divertente e dolce. Sul lavoro, la situazione si manterrà stabile, anche se aspirerete al meglio per voi.