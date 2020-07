Nella settimana dal 6 al 12 luglio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita dell'Acquario all'Ariete, dove sosta Marte, nel frattempo Urano stazionerà sui gradi del Toro. Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come il Nodo Lunare e Venere che proseguiranno il moto in Gemelli. In ultimo, il Sole assieme a Mercurio rimarranno stabili in Cancro come Nettuno che resterà sui gradi del segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Bilancia, meno entusiasmante per Scorpione e Cancro.

Cancro nervoso

Ariete: fine settimana a gonfie vele. Eccezion fatta per la giornata di mercoledì, dove il nervosismo sarà una mina vagante al lavoro, la settimana andrà presumibilmente a migliorare di giorno in giorno, sino a giungere al weekend dove, grazie al sestile Luna-Saturno, potrebbe esplodere la passionalità in coppia.

Toro: inizio sprint. Durante le prime tre giornate i nativi potranno, con ogni probabilità, contare su un'invidiabile bottino energetico che gli permetterà di far avanzare rapidamente i progetti lavorativi su cui tanto hanno lavorato. Da giovedì, invece, bisognerà gioco forza rallentare i ritmi professionali, in modo da scongiurare lo stress.

Gemelli: voltagabbana. La mutevolezza d'opinione che i nativi potrebbero mettere in campo questi sette giorni avrà buone chance di passare inosservata in coppia ma, invece, verrà notata nell'ambiente lavorativo, dove qualche collega li richiamerà all'ordine.

Cancro: nervosi. Basterà un nonnulla per far emergere il nervosismo nativo durante questa settimana, tanto che le persone care, conoscendo il loro arcigno carattere, preferiranno evitare di rispondere a tono per inasprire ulteriormente gli animi-

Leone entusiasta

Leone: entusiasti.

Le occasioni che, c'è da scommetterci, giungeranno in casa Leone saranno degne di nota e, grazie allo sfavillante transito di Marte in Ariete che si congiungerà alla Luna nel weekend, il loro entusiasmo salirà alle stelle.

Vergine: acquisti. Mercurio ed Urano formeranno un sestile che profumerà di oculatezza finanziaria, e a fronte di ciò i nati del segno potranno concedersi qualche sessione di shopping puntando su occasioni ed offerte esclusive.

Bilancia: sereni. Le faccende professionali parranno essere relegate in secondo piano in questi giorni, a favore del menàge amorose che si prenderà le luci del palcoscenico, almeno sino a sabato mattina quando il clima si farà un pizzico più nervoso.

Scorpione: pessimisti. La settimana che si prospetta per i nativi non sarà una passeggiata, anzi potrebbe aleggiare un controproducente pessimismo che, come spesso gli accade, ingigantirà ogni problematica quotidiana allo stremo.

Acquario bugiardo

Sagittario: stacanovisti. Malgrado gli astri risulteranno neutrali, domenica esclusa, i nati Sagittario saranno probabilmente rapiti dalla voglia di cambiare le carte in tavola, sia in amore che al lavoro. Malgrado ciò, però, ci saranno buone chance che gli permetteranno di lavorare alacremente nei loro progetti in essere.

Capricorno: responsabilità. Le giornate di giovedì e venerdì saranno, con tutta probabilità, importanti per la crescita professionale nativa, in quanto ci saranno molte possibilità che gli vengano assegnate nuove responsabilità nell'azienda in cui operano.

Acquario: bugiardi. Le menzogne, seppur di poco conto, dette dai nati del segno qualche giorno addietro riemergeranno prepotentemente mettendoli, nei casi più estremi, alla berlina.

Fare ammenda, come spesso accade in tali casi, sarà la mossa migliore per riacquistare credibilità.

Pesci: idee nuove. Mercurio ed il Sole stimoleranno i nativi per attuare nell'immediato le nuove idee che, c'è da scommetterci, li travolgeranno favorevolmente questa settimana. Per ottenere maggiori risultati, però, bisognerebbe attendere che il parterre planetario divenga più conciliante.