L'oroscopo del weekend è pronto a rivelare come saranno i giorni di sabato 18 e domenica 19 luglio. A quanto pare ci saranno parecchi risvolti interessanti e un cielo astrale di cui tener conto. La Luna permarrà nel domicilio del Gemelli fino alle ore 14.24 di sabato, dopodiché l'astro luminoso slitterà nella casa del Cancro. Tante questioni saranno tirate in ballo e riguarderanno principalmente il piano emozionale. Andiamo a scoprire cosa riservano gli astri e le previsioni per questo promettente fine settimana.

Previsioni astrologiche del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Nel prossimo fine settimana potrebbero emergere dei risvolti inaspettati.

Le stelle preannunciano una novità interessante, destinata a incidere sull'andamento del resto della stagione estiva. Da tempo state meditando su un cambio di look o un nuovo taglio di capelli: approfittate degli influssi favorevoli di sabato 18 per recarvi dal parrucchiere o a fare shopping.

Toro - Sabato sarà una giornata di gran lunga più movimentata di domenica. Se il 18 potrete scatenarvi, andare al mare o al ristorante, il 19 potrete staccare la spina e riprendere fiato. Chi convive o è sposato, sta vivendo un periodo emozionante e travolgente, nonostante qualche disguido. Chi si è innamorato di recente, è al settimo cielo e vorrebbe che l'estate non finisse mai. Qualche nativo del Toro sarà in attesa di un colpo di fortuna.

Gemelli - L'amore di coppia risulterà trionfante in questo weekend stellare. La Luna in Cancro accentuerà il romanticismo e la forza d'animo. Chi insegue un sogno, incomincerà a intravedere i primi risultati soddisfacenti. Sarà possibile togliersi ogni sfizio e lasciarsi andare alla passione bollente.

Tutti i nodi verranno al pettine e in famiglia si respirerà un clima piacevole e sereno. Una certa lontananza potrà essere accorciata.

Cancro - L’Oroscopo dice che la Luna transiterà nel vostro segno e vi renderà meraviglioso questo fine settimana. Affari, progetti, amore e famiglia, tutto sarà posto in primo piano.

Il vostro fascino risulterà magnetico e sarà possibile fare breccia di cuori, specialmente se siete reduci da un'annata solitaria. Se volete costruire un futuro magnifico e prosperoso, dovete investire tutte le vostre energie a partire dal presente. Alcuni nativi del Cancro si rilasseranno al centro estetico o dal parrucchiere.

Leone - Sabato con degli appuntamenti importanti e incancellabili, ma in serata potrete scatenarvi e svagarvi come meglio vi pare e piace. Un viaggio, anche fuori porta, vi ricaricherà le pile. La domenica, invece, sarà da prendere con le pinze. Non dovrete correre o affrettarvi, perché il lavoro e le faccende domestiche saranno relativamente pochi. Avrete modo di incominciare una nuova lettura entusiasmante.

Attenzione a non eccedere con i vizi.

Vergine - Siete un segno stacanovista, infatti sarete indaffarati anche in questo fine settimana. Qualche nativo di questo simpatico segno avrà l'occasione di riposare, mentre altri dovranno far fronte a innumerevoli impegni o visite di parenti/amici. Dopo una settimana caotica e piena di lavoro, dovrete occuparvi delle faccende domestiche o della famiglia: purtroppo la casa non si pulisce da sola! Comunque sia, le serate di sabato e domenica saranno piacevoli e rilassanti.

Le previsioni dell'oroscopo dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi vedranno trascorrere un allegro fine settimana. Potrete sbarazzarvi di ogni seccatura e dedicarvi a quello che vi appassiona maggiormente.

Il piano amoroso risulta poco limpido in quanto qualche nativo prova dei sentimenti per qualcuno mentre altri hanno dei dubbi sulla propria relazione d'amore. Sarà bene sfruttare queste due giornate per riflettere attentamente sul da farsi: se sentite che la relazione sia finita, allora fareste bene a tagliare i ponti e a voltare pagina; se al contrario avete intenzione di salvare il legame, allora dovrete correre ai ripari e impegnarvi!

Scorpione - C'è sempre una via d'uscita, quindi se siete finiti in un certo pasticcio, riuscirete a venirne fuori. Sarete molto stanchi e avrete voglia di trascorrere tutto il tempo a guardare quel nuovo programma tv che avete incominciato da poco o a leggere un certo romanzo appassionante.

Avete avuto dei mesi pesanti e forse ora non vi sentite capiti. Prendetevi tutto il tempo che vi serve e godetevi la stagione estiva come più vi aggrada. Possibili uscite in famiglia o con il partner.

Sagittario - In questo weekend dovrete prendere una decisione fondamentale e potreste essere tentati dal gettare la spugna. La stanchezza settimanale rischierà di implodere in queste 48 ore. Cercate di contenervi tenendo a bada i vostri nervi. Chi è in coppia rischierà di discutere anche per una sciocchezzuola. Forse avete bisogno di un cambiamento!

Capricorno - Sabato e domenica saranno due giornate perfette per dedicarsi alla cura della propria persona. Estetista, parrucchiere, ma anche fai-da-te in casa, avrete modo di rilassarvi e rigenerarvi: 'Mens sana in corpore sano'.

Una bella passeggiata in spiaggia o un corso di ballo, potrebbero esservi di grosso aiuto per scaricare lo stress e conoscere gente nuova.

Acquario - Dovrete sforzarvi molto in questo weekend, specialmente sabato. Un parente o una vecchia conoscenza potrebbe ricontattarvi, in tal caso cercate di tenere d'occhio il cellulare e il computer. L'amore potrà sbocciare, ma non dovrete avere fretta e bruciare le tappe! Dopo un lungo periodo di reclusione, è abbastanza normale perdere la testa per il primo che passa, ma dovrete controllarvi altrimenti rischierete di farvi del male. Baci stellari per le coppie di vecchia data.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana parla di cambiamenti e di stravolgimenti.

Luglio procede senza fermarsi e voi, forse, vi sentite stanchi e svuotati. Non sapete che pesci prendere, ma per fortuna in queste 48 ore del weekend le vostre idee risulteranno più luminose che mai. La Luna in Cancro accrescerà le energie spingendovi ad agire d'impulso. Non dovrete perdere tempo con le sciocchezze perché la vita è breve. Amatevi così come siete e non permettete a nessuno di prendere delle decisioni al posto vostro.