L'oroscopo di domani, mercoledì 15 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Anche se la Luna soggiornerà ancora nella casa del Toro, qualcosa comincerà a smuoversi all'interno della quotidianità di qualche segno zodiacale. Per i Gemelli sarà un mercoledì più che favorevole, anche se sarà meglio cercare di limitare i danni. La presenza di Saturno in Capricorno è causa di svariate problematiche, specie per i nativi dei Cancro che stanno attraversando un luglio caldissimo e condito di alti e bassi psicofisici. Approfondiamo il discorso scoprendo nello specifico le previsioni delle stelle di questa giornata e relativa classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Scorpione - 12° posto - 'Chi non risica non rosica' recita il detto, ma ultimamente siete apatici. Sarà un 15 luglio asfissiante e stancante. In estate, la voglia di lavorare e di progettare, scarseggia. Avete bisogno di ritrovare quell'entusiasmo perso anche per colpa degli ultimi eventi. Apritevi a confidenze e se proprio non ve la sentite di concentrarvi sul lavoro o sulle faccende domestiche, prendetevi del tempo per poltrite e ristabilirvi: 'Il tempo è il miglior medico'.

Sagittario - 11° in classifica - Ultimamente avete la sensazione di star correndo una lunghissima e interminabile maratona. Il caldo asfissiante e la tensione accumulata tra l'inverno e la primavera, hanno inevitabilmente intaccato la vostra mente.

Vi occorre una nuova spinta stimolante, che vi invogli ad alzarvi di buon grado al mattino. In tutte le cose occorre estrema pazienza, i progetti si portano avanti un tassello alla volta.

Toro - 10° posto - C'è qualche nativo di questo segno che ha il forte desiderio di andare in vacanza, ma per una ragione o per un'altra non può farlo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Tuttavia, l'estate può essere piacevole anche restando a casa, basta sapersi organizzare al meglio. In giornata sarete esausti, ma vi accorgerete che attorno a voi ci sono molte possibilità interessanti da scoprire e riscoprire. Non sempre le cose vanno come sperato, tuttavia la vita è fatta soprattutto di imprevisti.

Capricorno - 9° in classifica - In queste 24 ore dovrete tenere alta la guardia poiché gli imprevisti saranno in agguato. Questa settimana procede tra alti e bassi, persino coloro che sono in vacanza stanno avendo una bella gatta da pelare. In giornata non dovrete perdere la pazienza, infatti, sarà importante mantenere un buon self-control. Siete un segno perseverante e questo vi premierà nel lungo periodo.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° posto - Secondo l'Oroscopo, in giornata sarete tentati dal mandare tutto all'aria. Avete molti progetti in ballo, ma ultimamente state perdendo colpi per via dello stress accumulato durante i mesi precedenti. Non spendete ulteriori energie per cercare di adeguarvi alla massa, la vostra bellezza è insita nella vostra unicità.

A lungo andare, la corda si spezza. Se proprio non potete prendervi una vacanza, cercate di diminuire il lavoro. Emozioni in arrivo.

Leone - 7° in classifica - In queste 24 ore avrete maggiori occasioni per stringere nuove amicizie, allargare gli orizzonti e piantare dei progetti. Le stelle vi saranno di grande supporto, brillerete di una grande luce. Avete maturato delle importantissime consapevolezze, infatti non siete più la stessa persona di qualche anno fa! L'amore necessita di dialogo e presenza costante. Stabilite dei limiti invalicabili in famiglia, solo così sarà possibile convivere serenamente.

Vergine - 6° posto - A volte vi sentite fuori luogo e smarriti. Ultimamente le vostre certezze hanno vacillato, ma per fortuna questa sarà una giornata positiva.

L'ottimismo tornerà a pervadervi e sarete sorridenti verso il prossimo. Cercate di combattere la noia stimolando la vostra fervida fantasia. Potreste imparare qualcosa di insolito oppure incominciare una nuova serie televisiva. All'orizzonte si intravede una vacanza, organizzatevi al meglio.

Acquario - 5° in classifica - Periodo tranquillo per lavorare e per dedicarsi ai propri interessi. Avrete modo di occuparvi dei vostri affari e rivedere un certo investimento immobiliare che avete intenzione di effettuare. 'Chi ha tempo non aspetti tempo', quindi non procrastinate e cogliete al volo ogni occasione. Qualche nativo sta portando avanti una conoscenza intrigante o forse è in procinto di convolare a nozze.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà alle prese con una certa incombenza. Nel fine settimana, qualche nativo avrà modo di accettare un appuntamento e di prendere parte ad una festa entusiasmante. L'estate è una stagione spensierata, ma non tollerata il caldo eccessivo e le zanzare. Prima di dormire concedetevi una tisana rilassante, perché forse ultimamente state facendo dei sogni turbolenti o vi svegliate nel cuore della notte.

Ariete - 3° in classifica - Questo mercoledì 15 luglio si preannuncia valido. Avrete una giornata intensamente importante. Un eventuale conflitto potrà essere chiarito, ma dovrete cercare di mettere da parte l'orgoglio.

Mantenere un buon rapporto con gli altri è di gran lunga più importante del volere la ragione a tutti i costi. La vita è breve e i rimpianti non si lavano via con la candeggina.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche parlano di un mercoledì ricco di lavoro e/o di appuntamenti improrogabili. Chi è in vacanza sarà alle prese sia con il relax assoluto che con la noia poiché non abituato a non fare nulla. Entro settembre si dovrebbero verificare ulteriori eventi destinati a stravolgere nuovamente l'equilibrio generale: correte ai ripari e cercate di farvi trovare preparati ad ogni eventualità.

Gemelli - 1° in classifica - Una recente notizia vi ha scosso un po' facendovi riflettere sull'interezza della vita.

In queste 24 ore ritroverete la serenità. Potrete dedicarvi anima e corpo a quelle attività che vi hanno sempre intrigato, ma che per scarsità di tempo o di denaro non avete mai potuto fare. Grazie a internet è possibile fare qualsiasi cosa, persino visitare musei e conoscere gente interessante. Attenzione ai mezzi di trasporto pubblici, potrebbero verificarsi imprevisti o ritardi.