L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio si presenta interessante e soprattutto avvincente. Fino a sabato la Luna sarà in fase calante e questo potrebbe comportare un po' di svogliatezza e calo fisiologico. Qualcuno si tufferà in nuove avventure amorose, altri adopereranno un cambio di look, insomma accadranno innumerevoli cose. Ci saranno anche delle interessanti decisioni da prendere. Approfondiamo le previsioni della settimana segno per segno.

Oroscopo 6-12 luglio, da Ariete a Cancro

Ariete - Le stelle dicono che sarà una settimana importante per approdare verso lidi insoliti. Finalmente avrà inizio la vostra estate!

Dovrete solamente lasciarvi andare e seguire la corrente del destino. Chi è solo, avrà tanta voglia di darsi da fare per conoscere gente nuova. Ogni cosa vi sarà di stimolo, ma forse metterete da parte i vostri progetti. Attenzione nell'ambiente di lavoro, dei colleghi si potrebbero comportare in maniera più irritabile del solito.

Toro - L'oroscopo settimanale annuncia delle giornate piene di avventure sentimentali e flirt. I maschi di questo segno saranno impegnati in certe conoscenze, ma niente di serio all'orizzonte. Andrà meglio per le femmine che avranno modo di guardarsi attorno ed eventualmente accettare le attenzioni da parte di una persona inaspettata. Cercate di diminuire il lavoro, perché ultimamente non avete fatto altro che dedicare anima e corpo al vostro impiego finendo per trascurarvi.

Se qualcuno vi ha fatto un torto che non riuscite a perdonare, voltate pagina.

Gemelli - Prendere delle decisioni in modo attento e tempestivo, sarà più che doveroso durante la prossima settimana fino al 12 luglio. Tante questioni rimaste in sospeso torneranno alla ribalta mettendovi con le spalle al muro.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Qualcuno rivedrà un vecchio amore, altri si ritroveranno a partire o programmare un viaggio al mare, altri invece cercheranno di prendersi del tempo per se stessi. Avrete delle serate molto serene tra pizza, buona compagnia e tanti sorrisi al chiaro di luna.

Cancro - Continua il filone positivo, il vostro mese continuerà a regalarvi gioia, divertimento e tantissime emozioni.

Dopo aver penato a lungo tra l'inverno e l'estate, tante cose sono cambiate. Dunque, sfidatevi e tuffatevi nella mischia. Scalciate via l'ansia e la timidezza che provate quando siete in mezzo alla gente. Occhio alle malelingue! Cercate di allentare un po' la presa a lavoro. Chi avrà la possibilità di andare in vacanza proprio in questa settimana, dovrà lasciarsi andare senza crearsi inutili complicazioni.

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone - La settimana sarà decisiva, forse cambierete look. Potrete prendervi la rivincita che tanto desiderate. Sia nel lavoro che nelle relazioni interpersonali riuscirete a farvi notare. Potreste anche catturare l'attenzione di qualcuno che conta veramente.

Per svoltare bisogna avere un piano ben congegnato, perché il successo è insito nei dettagli. Dovrete curare di più il vostro corpo, ma non eccedete nell'attività ginnica. Il troppo stroppia! Con la persona amata, la complicità non mancherà ed anche i single potrebbero conoscere dei potenziali partner o approfondire quelle conoscenze nate di recente.

Vergine - Nei prossimi giorni dovrete rompere ogni indugio e far vedere di che pasta siete fatti. In genere tendete a dare il meglio di voi stessi quando siete sotto pressione, ma così facendo finite solamente per stressarvi. Anziché rinviare le cose ad oltranza, eseguitele il prima possibile così da liberarvi dal peso opprimente: 'Via il dente, via il dolore'.

Forse dovrete fare una visita medica o sostenere un test, in ogni caso cercate di non preoccuparvi prima del tempo. In amore siete molto fedeli alla vostra libertà, perciò potreste arrivare a discutere con il partner. Qualche nativo della Vergine prenderà parte ad una festa o partirà per un viaggio!

Bilancia - Le previsioni astrologiche aprono le porte a un periodo valido sia dal punto di vista delle comunicazioni che da quello delle conoscenze. Per sbaragliare la concorrenza (anche in amore), occorre avere le idee chiare ed essere fermamente sicuri delle proprie capacità. Gli astri vi mettono in guardia dai consigli che potrebbero giungere dalle persone poco esperte: non sempre è sbagliato giudicare il libro dalla copertina!

L'amore risulterà scintillante, con il partner ci sarà modo di fare progetti e programmi. Rispetto a qualche settimana fa, vi sentite più sicuri.

Scorpione - Sarà una settimana scarsa a livello lavorativo e sentimentale. L'estate, ma più specificamente luglio e l'afa, vi fanno passare la voglia di impegnarvi. Nella seguente settimana dovrete essenzialmente assicurarvi di avere tutto sotto stretto controllo. Sarete molto distratti e trasognanti. Se fisicamente sarete a casa o a lavoro, con la mente sarete in riva al mare e in costume. Qualcuno avrà modo di fare le meritate vacanze mentre altri, purtroppo, non potranno permettersele ancora. Non dovrete scoraggiarvi, bensì organizzatevi per rendere più tranquilla e piacevole la settimana.

Sfruttate l'estate per studiare vari metodi da applicare prossimamente per la vostra carriera.

Le predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Dei buoni affari vi sapranno rendere molto più attraenti all'interno della sfera lavorativa. La stima nei vostri confronti, accrescerà grazie al carisma di cui siete dotati naturalmente. In questo periodo, coloro che per una ragione o per un'altra si ritroveranno ad essere bloccati in città, rischieranno di soccombere alla distrazione. Attenzione a non perdere il controllo delle cose!

Capricorno - Se bramate qualcosa, finalmente potrete andare a prendervela. In settimana, le stelle vi supporteranno in qualsiasi situazione, quindi dovrete essere furbi e sfruttare questo aspetto planetario positivo che vi toccherà nei prossimi giorni.

Chi è sposato o convive, dovrebbe fare attenzione al partner dato che potrebbero nascere delle incomprensioni incresciose. Non dovrete farvi schiacciare dai vizi e dalle paranoie degli altri, soprattutto all'interno dell'ambiente di lavoro. Salute in ripresa.

Acquario - Sarà una buona settimana, avrete dei giorni validissimi. L'amore sarà nell'aria e il vostro fascino risulterà irresistibile. Chi è solo, potrebbe non esserlo più grazie a un colpo di fulmine inaspettato. Finalmente una determinata situazione si sbloccherà. Attenzione ai colpi di sole. Una sana alimentazione con un adeguato consumo di acqua, vi aiuterà ad affrontare la calura estiva in ottima forma. Le coppie presto potranno partire per le meritate vacanze al mare.

Pesci - L’oroscopo vi vedrà uscire dal vostro guscio dopo un lungo periodo di insicurezza. Per molto tempo non avete fatto altro che schivare gli altri erigendo una sorta di 'muraglia cinese' attorno a voi. Durante la settimana dovrete cercare di abbassare la guardia. Non succederà nulla se vi lascerete un po' andare, anzi potreste aprirvi a nuove opportunità. Qualche single dei Pesci prova del sentimento per una persona conosciuta sui social, ebbene sarà la settimana perfetta per rompere il ghiaccio e programmare un incontro in un luogo pubblico. Flirt per i più maliziosi.