L'Oroscopo di venerdì 24 luglio presenterà tantissime novità per ogni segno zodiacale. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali dei pianeti, sarà possibile annoverare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in quadratura a Marte, Venere in quadratura a Nettuno e il Sole in opposizione a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 24 luglio di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 24 luglio: serenità per Toro e riflessioni per Cancro

Ariete: sentirete il bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana e di vivere in un mondo incantato.

Le pressioni relative al lavoro e alla gestione della casa, infatti, diventeranno troppo pesanti e vi spingeranno a cercare una via di fuga. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare ad affrontare le sfide facendo dei piccoli passetti alla volta. Non dovrete, necessariamente, accumulare stress: vi basterà distribuire nel modo giusto le varie incombenze.

Toro: sarete alla ricerca della serenità e della spensieratezza. Il caldo estivo vi spingerà a non impegnarvi troppo nelle faccende che intraprenderete. Per qualche ora, preferirete pensare solo a voi stessi e alle vostre necessità. Il rapporto con il partner potrebbe riservare delle sorprese inedite, ma attenzione a non essere troppo esigenti.

Sarà importante trovare un punto di incontro saldo e costruttivo. Il consiglio di un vostro famigliare si rivelerà molto prezioso.

Gemelli: farete emergere il lato più romantico del vostro carattere. Avrete voglia di trascorrere una giornata all'insegna della dolcezza e delle coccole. Forse, il partner non comprenderà fino in fondo questa vostra necessità e potrebbe avere degli atteggiamenti un po' bruschi.

Di fronte a questa possibile situazione, non riuscirete a trattenere il vostro disappunto. Sarà importante improntare il vostro rapporto sul dialogo e sul rispetto reciproco.

Cancro: verrete delusi da una persona che credevate vostra amica. Vi sentirete in colpa perché vi riterrete responsabili della fine della vostra amicizia, ma sarà importante analizzare nel dettaglio la situazione.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non buttarvi troppo giù. Dedicarvi ad attività divertenti come lo sport e la cucina vi distrarrà abbastanza da permettervi di ritrovare la serenità. Il partner, forse, darà poca importanza alla cosa.

Previsioni zodiacali di venerdì 24 luglio: solitudine per Leone e creatività per Vergine

Leone: non sopporterete le chiacchiere inutili delle persone che non reputerete vostri amici. Avrete bisogno di un po' di silenzio e di solitudine. Tenderete ad aprire il vostro cuore solo agli affetti più cari, ma non sarete pronti a rivelare tutto ciò che vi passerà per la testa. Non sarà il momento giusto per fare progetti di timo amoroso. Forse, la storia con il partner subirà una piccola battuta d'arresto, ma si tratterà solo di qualcosa di momentaneo e di facilmente risolvibile

Vergine: cercherete di combattere il caldo estivo con i vostri hobby preferiti.

La priorità sarà quella di aumentare il tono del vostro umore, ma non potrete farlo se rifiuterete di circondarvi delle persone amate. Amici e parenti vi dimostreranno tutto il loro sostegno. Forse, non riusciranno a comprendere pienamente il vostro punto di vista, ma le loro parole vi saranno di grande aiuto. Dare spazio alla creatività vi consentirà di mantenere la mente attiva e frizzante.

Bilancia: avvertirete il bisogno di avere una presa maggiore sulle persone circostanti. Avrete l'impressione di non essere considerati quanto dovreste. Farete di tutto per far emergere le vostre doti e per lasciare tutti a bocca aperta. Forse, non riuscirete ad attirare l'attenzione di chi vorrete, ma sicuramente qualcuno vi noterà.

Potreste rimanere sorpresi dall'alto numero di complimenti che riceverete. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rimanere sempre con i piedi per terra.

Scorpione: avrete un sogno da realizzare e lotterete per riuscire a farlo. Dovrete affrontare numerosi ostacoli perché avrete tante cose su cui concentrarvi. Sarà importante dare spazio alla vita sociale. Chiudervi a riccio, infatti, rischierà di privarvi di molte esperienze divertenti e costruttive. Forse, se vi guarderete attorno, potreste addirittura posare gli occhi su una persona che darà uno scossone al vostro cuore. Istinto e tenacia saranno le vostre qualità principali.

Previsioni astrologiche di domani 24 luglio: novità per Sagittario e superficialità per Capricorno

Sagittario: avrete voglia di lanciarvi in nuove avventure, ma non abbandonerete la vostra prudenza. Valuterete attentamente le scelte da fare e questo vi permetterà di non compiere errori irreparabili. La persona amata vi darà tutto il suo supporto, vi starà accanto con la mente e con il cuore e appoggerà le vostre scelte. Forse, sentirete il bisogno di discutere con lei di alcuni elementi della vostra relazione amorosa. Fatelo, ma evitate di metterla in difficoltà senza un motivo valido.

Capricorno: tenderete a guardare un po' troppo il lato materiale delle cose. Sarete attratti da oggetti preziosi e da beni di lusso.

Anche se non farete acquisti affrettati, la vostra mente immaginerà di vivere in una casa super accessoriata e di frequentare locali alla moda. Le previsioni di domani suggeriscono di provare ad apprezzare di più ciò che avete attorno. Vi renderete conto di poter essere felici con quello che avete. Insostituibile sarà l'amore delle persone care.

Acquario: darete molto spazio alle vostre sensazioni. Metterete il lato emotivo davanti a quello razionale. Cercherete un contatto profondo con i vostri affetti più cari e non permetterete a nessuno di parlare male della vostra cerchia di amici. Avrete voglia di organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Forse, non tutti parteciperanno, ma la giornata potrebbe rivelarsi davvero sorprendente.

Avere accanto la persona amata sarà un valore aggiunto a questi momenti.

Pesci: sarete entusiasti per un evento che accadrà nella giornata. Riporrete in esso tutte le vostre speranze e già immaginerete i frutti del vostro lavoro. Forse, non tutto andrà come vi sareste aspettati, ma la buona riuscita del vostro progetto dipenderà soprattutto da voi. Dal punto di vista sentimentale, vi metterete alla ricerca di una persona che possa appagarvi dal punto di vista mentale ed emozionale. Sarà un percorso che vi farà conoscere meglio anche voi stessi.