L'Oroscopo di giovedì 23 luglio ha in serbo numerose emozioni per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Saturno.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 23 luglio di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 23 luglio: Toro passionale, Cancro fantasioso

Ariete: non avrete tempo di pensare alle questioni di cuore perché sarete totalmente presi dal vostro lavoro. Vi sentirete soddisfatti, ma avrete voglia di migliorare la vostra situazione economica e di essere maggiormente stimati dai colleghi.

Non avrete paura di mettervi in gioco e cercherete di esporre le vostre idee con il massimo della chiarezza. Forse, qualcuno tenderà ad ignorarvi, ma ci saranno persone che rimarranno molto colpite dal vostro atteggiamento.

Toro: non riuscirete a tenere a freno la passione per il partner. Il vostro cuore batterà all'unisono con quello della persona amata e sarà impossibile nascondere il desiderio reciproco. Cercherete di aumentare, anche, la vostra affinità mentale ed emotiva. Forse, ci saranno degli elementi che vi faranno storcere il naso, ma l'amore avrà la meglio. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di affiancare un pizzico di razionalità ai sentimenti.

Gemelli: la famiglia, per voi, avrà un ruolo insostituibile.

Avrete voglia di trascorrere del tempo con i parenti e di organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Non vi importerà delle differenze di personalità perché sarete lieti di accogliere le caratteristiche di tutti. Forse, qualcuno vi chiederà un favore che comporterà un sacrificio da parte vostra.

Non saprete bene comportarvi, ma alla fine il vostro altruismo avrà la meglio sui dubbi. State solo attenti a esporvi con cautela.

Cancro: la vostra fantasia non avrà limiti. Tenderete a vivere in un mondo tutto vostro e a instaurare rapporti particolari con le persone. Le difficoltà quotidiane vi metteranno nella condizione di cercare la felicità altrove.

Purtroppo, ben presto, vi renderete conto di non poter scappare e di dover affrontare a testa alta tutto ciò che si presenterà nella vostra vita. Fortunatamente, potreste sempre contare sull'appoggio degli amici e del partner. Attenzione a non escludere la vostra famiglia.

Previsioni zodiacali di giovedì 23 luglio: Leone stanco, spensieratezza per Vergine

Leone: sentirete il bisogno di ricaricare le batterie. Non riuscirete a portare a termine tutte le attività che vi sarete prefissati perché la stanchezza avrà la meglio. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di riposare senza aver paura di perdere tempo. Sarà importante riuscire a recuperare le energie perse. Il partner, forse, si preoccuperà per questo bizzarro comportamento e vi chiederà delle spiegazioni.

Non amerete mostrarvi vulnerabili, ma dire la verità potrebbe essere la cosa migliore.

Vergine: sarà una giornata all'insegna della musica e del divertimento. Dopo il lavoro, non avrete alcun timore a lasciarvi andare e a trascorrere ore di spensieratezza con gli amici. Vi sentirete tornati bambini e questo non potrà che fare bene al vostro animo. Darete molto spazio ai sentimenti, anche se ciò potrebbe significare esporre le vostre fragilità agli occhi degli altri. Forse, incontrerete una persona speciale che saprà comprendere la vostra emotività. Starà solo a voi capire se potrà nascere qualcosa oppure no.

Bilancia: dal punto di vista sentimentale, verrete assaliti dai dubbi. Avrete voglia di portare il vostro rapporto romantico a un livello successivo, ma ci saranno delle cose, nel partner, che vi lasceranno interdetti.

Gli amici vi consiglieranno di analizzare meglio la situazione in modo da comprendere la realtà dei fatti. Potreste rimanere delusi da alcune scoperte, ma sarà il vostro cuore a condurvi verso la direzione giusta. Il mix perfetto tra istinto e razionalità potrebbe fare la differenza.

Scorpione: avrete voglia di tranquillità e solitudine. Sarete completamente rapiti dai vostri pensieri e per questo non gradirete trascorrere del tempo in luoghi affollati. La presenza degli amici vi distrarrà dalle vostre riflessioni, ma potrebbe aumentare anche l'ansia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di ritagliarvi un piccolo angolino solo per voi. Potreste rispolverare vecchie passioni assopite o usare il tempo libero per fare sport.

Previsioni astrologiche di domani 23 luglio: crescita personale per Capricorno, Acquario nervoso

Sagittario: sentirete un tuffo al cuore quando vi renderete conto di non avere l'influenza che vorreste sull'ambiente circostante. Cercherete di aumentare il vostro controllo, ma le persone attorno a voi potrebbero vivere questo comportamento come un'espressione egocentrica del vostro carattere. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a rilassarvi e di vivere gli eventi così come si presenteranno. Ciò necessiterà uno sforzo da parte vostra, ma poi sarete soddisfatti.

Capricorno: darete molta importanza al lato spirituale del vostro carattere. Sarete stufi di affrontare gli avvenimenti con superficialità e vorrete guardare all'interno del vostro io più profondo.

Potreste scoprire dei lati un po' spigolosi del vostro carattere, ma non vi farete abbattere da ciò. Anzi, sarete ancora più motivati a lavorare su voi stessi e a migliorarvi. Gli amici saranno lieti di supportarvi in questo percorso, ma attenzione a non fidarvi delle persone sbagliate.

Acquario: dovrete combattere contro una certa dose di nervosismo. Avverranno degli eventi che vi metteranno molto sotto pressione. Fortunatamente, la presenza delle persone care vi consentirà di superare questo momento. Vi sentirete amati e supportati e non avrete paura di dovervi mettere in gioco. Quando la situazione si risolverà tirerete un sospiro di sollievo, ma vi renderete anche conto di aver appreso molto.

Tenderete a lavorare sulla vostra crescita personale.

Pesci: il vostro desiderio di solitudine lascerà il posto alla necessità di confrontarvi con qualcuno. Forse, farete fatica a trovare amici degni dei vostri segreti, ma dopo aver aperto il vostro cuore vi sentirete molto più leggeri. Avrete voglia di fortificare il contatto con la natura circostante. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a fuggire per qualche ora dalla città. In alternativa, potreste fare una passeggiata rigenerante in un parco o sulla spiaggia.