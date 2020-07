Il mese di agosto 2020 sarà caratterizzato da grandi cambiamenti positivi in amore e lavoro per Ariete e Bilancia, mentre bisognerà stare attenti alle indecisioni tipiche di chi è nato sotto il segno dello Scorpione e del Sagittario. Gli altri segni, invece, vivranno trenta giorni di relax, adatti a riconquistare tutte le forze perse nel corso dell'anno e pronti a ricominciare al massimo vita, scuola e lavoro a settembre.

Ariete: grandi novità in vista

Il mese di agosto sarà il più bello dell'anno per tutti coloro che sono nati sotto il segno dell'Ariete. Bisognerà, però, mettere da parte il carattere testardo e sempre diffidente e vivere pienamente tutto ciò che succede nel corso dei giorni.

Nuove scoperte e interessanti avventure aspettano dietro l'angolo e porteranno felicità e soddisfazione. Saranno sensazioni da gustare immediatamente, senza dover riflettere sul loro significato e sul perché accadono.

Un ruolo importante è giocato dalla bellezza che sembrerà uscire quasi autonomamente dal proprio corpo: non sarà necessario prestarci troppa attenzione, verrà da sé! In amore ci saranno nuovi incontri che andranno approfonditi e, qualcuno, potrebbe rivelarsi duraturo anche per i prossimi mesi. Anche nel lavoro ci saranno importanti novità che potrebbero portare a un cambio positivo o un salto di carriera.

Toro: i sogni si avverano

Per la prima volta dopo tanti mesi, i nati sotto il segno del Toro decideranno di abbandonare la loro naturale voglia di far polemica e di mettere tutto in discussione e di vivere ciò che si presenta davanti ai loro occhi.

Il risultato è un clima di tranquillità e armonia che difficilmente si è trovato in passato.

I nati in questo periodo, infatti, capiranno nel mese di agosto che non servirà alzare muri davanti alla felicità ma si potrà vivere tranquillamente senza farsi molti problemi. Come per il segno dell'Ariete, anche in questo caso la bellezza e la salute del proprio corpo non andranno ricercate ma usciranno autonomamente.

La forza lavorativa sarà un po' meno vigorosa e risentirà della stanchezza accumulata nel corso dei mesi precedenti: basterà solamente riposarsi qualche giorno in più e approfittare dei momenti di libertà per chiudere gli occhi e lasciare libero il cervello e a riposo il fisico.

Gemelli: un periodo ottimo per il lavoro

Se i Gemelli sono in cerca di lavoro questo mese sarà quello giusto: si apriranno moltissime opportunità per iniziare una nuova carriera o fare salti di qualità nel vecchio lavoro. Bisognerà sfruttare qualsiasi occasione si presenti sulla propria strada, senza paura e senza timore di sbagliare. Anche se non dovesse risultare giusta, l'esperienza accumulata sarà la base dei cambiamenti in futuro.

In amore basterà utilizzare un po' di leggerezza in più sia in una storia duratura, sia in una relazione appena iniziata. Il risultato sarà sorprendente in entrambi i casi. Il partner stravede per i Gemelli in questo periodo e si potrebbero gettare le basi per un legame duraturo.

Cancro: l'amore va alla grande

Agosto è il mese dell'amore per i nati sotto il segno del Cancro. Ogni cosa profuma di felicità e armonia con il proprio partner, se c'è la possibilità bisognerà passare qualche giorno insieme lontano dalla routine per amplificare ancora di più il sentimento che lega la coppia. Per i single una nuova storia si trova dietro l'angolo: niente paura, niente indecisione, potrebbe essere la volta buona.

Anche nel lavoro ci saranno momenti di svolta: ogni scelta fatta in questo mese è quella giusta quindi non bisognerà indietreggiare o pensare più di tanto, i risultati raggiunti saranno al massimo in ogni occasione.

Leone: è il mese delle emozioni

Agosto è il mese delle emozioni e delle nuove sensazioni per i nati sotto il segno del Leone.

Bisognerà far leva sulla propria calma per cercare di non cadere dalle altissime vette sulle quali si è arrivati. Agosto, infatti, è il mese delle grandi salite che porteranno a risultati strabilianti ma guai a guardare in basso: la discesa è velocissima e si potrà evitare solamente non avendo paura.

Amore e lavoro andranno a gonfie vele e presenteranno grandissime novità: con calma e coraggio si otterranno effetti positivi. Niente paura in nessun campo della vita, agosto regalerà solo soddisfazioni!

Vergine: umore cupo e molta paura

È un momento faticoso per i nati sotto il segno della Vergine in tutti i campi della vita. Sia in amore che nel lavoro ci saranno molte nuvole a offuscare i risultati finali e questo potrebbe creare un clima di ansia, nervosismo ma soprattutto paura.

Bisognerà sempre ricordare, però, che dietro le nuvole c'è sempre il sereno e che nulla servirà a cancellare gli sforzi fatti: in amore tutto tornerà come prima, se non meglio, nel giro di pochi giorni e nel lavoro ci saranno cambiamenti ma nulla dice che saranno negativi.

Coraggio e voglia di fare devono essere i cardini per il mese di agosto, tutto andrà bene.

Bilancia: mese al top

Come per i nati sotto il segno dell'Ariete, anche per la Bilancia il mese di agosto sarà quello più bello tra tutti i mesi passati e quelli a venire. Trenta giorni di risate, felicità e spensieratezza che renderanno perfetti i giorni sia in famiglia, sia in amore sia nel lavoro. Potrebbe emergere qualche ricordo spiacevole, talvolta anche in maniera ricorrente, ma bisognerà solamente scacciarlo e far finta di niente.

Tutti gli ambiti della vita saranno ricchi di piacevoli sorprese e interessanti iniziative: ci saranno novità in amore e scatti di carriera al lavoro.

Scorpione: attenzione all'indecisione

Il mese di agosto sarà particolare per i nati sotto il segno dello Scorpione in quanto ci saranno continui e repentini cambi di umore. Nulla di preoccupante, non ci saranno dispiaceri sentimentali o problemi lavorativi ma spesso la paura e l'ansia saranno le protagoniste di intere giornate.

È necessario ritagliare del tempo per il riposo sia fisico che mentale ma, soprattutto, non cadere nell'indecisione dalla quale si potrebbe essere sopraffatti. Nel momento in cui non si riesce a trovare una soluzione, bisognerà rimandare a settembre qualsiasi tipo di cambiamento.

Sagittario: non seguire l'indecisione

Come per lo Scorpione, anche i nati sotto il segno del Sagittario non dovranno seguire l'indecisione ma rimandare tutto al prossimo mese. Anche qui non ci saranno grandi problemi nei vari ambiti della vita ma ci sarà un costante stato d'ansia che potrebbe causare cambiamenti improvvisi o problemi usciti dal nulla.

Bisognerà sempre ricordare che va tutto bene, e che, al momento, non c'è bisogno di alcun tipo di cambiamento, dunque non è necessario stare male per qualcosa che, con ogni probabilità, passerà da solo.

Capricorno: attenzione all'impulsività

L'impulsività è tipica di chi è nato sotto il segno del Capricorno e potrebbe causare qualche problema se non viene tenuta costantemente a bada.

Di certo non è un fenomeno negativo anzi, nella maggior parte dei casi, riesce a far compiere scelte giuste anche se veloci ma in questo mese è meglio farne a meno.

Amore e lavoro andranno rinnovati ma senza fretta: dovranno esserci importanti cambiamenti in ogni ambito ma non significa lasciare il proprio partner o il proprio lavoro ma togliere quella piega che si sta prendendo e che non va decisamente bene.

Acquario: un mese romantico

Agosto sarà il mese del romanticismo per il segno dell'Acquario: nessun problema potrà rovinare trenta giorni da sogno nei quali si potrà vivere l'inizio di un nuovo amore o consolidare uno già esistente. Si dovrà far attenzione a ogni piccolo particolare che potrebbe rendere ancor più felice la propria relazione.

Tutto girerà intorno alla felicità scaturita da questo sentimento che renderà meno faticoso anche il lavoro stesso. Negli altri ambiti della vita non ci saranno problemi ma verranno un po' messi in secondo piano per vivere pienamente una nuova o rinnovata storia d'amore.

Pesci: allontanare la tensione

I Pesci, in questo periodo, saranno particolarmente tesi ma bisognerà far di tutto per allontanare questa sensazione. Qualsiasi problema si risolverà velocemente e non avrà conseguenze negative né in amore né al lavoro. Bisognerà circondarsi dagli amici il più possibile per passare giorni allegri e spensierati. Il fisico ha bisogno di riposo e anche il cervello si deve spegnere per qualche giorno.