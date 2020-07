L'Oroscopo per la giornata di martedì 14 luglio non sembra sorridere ai segni d'aria come l'Acquario che potrebbe avere qualche problema sul lavoro. La Bilancia, invece, sarà in preda alla stanchezza e ad una certa inoperosità.

La Vergine rispecchierà sul posto di lavoro il proprio carattere intraprendente e volitivo, mentre i nati sotto il segno dei Pesci preferiranno estraniarsi per un po' di tempo da tutto ciò che li circonda.

Oroscopo 14 luglio da Ariete a Vergine

Ariete: giornata propizia per i nuovi incontri. Cercate di uscire e così avrete maggiori probabilità di imbattervi nella persona giusta che vi farà battere il cuore dopo tanto tempo e che rimarrà nei vostri pensieri a lungo.

Toro: sarete molto tesi e portati a scatenare facilmente dei litigi. Dovrete cercare di rilassarvi e di dimenticare per un po' i problemi quotidiani.

Gemelli: una conversazione vi sarà di grande aiuto per riavvicinarvi al partner. Solo in questo modo sarà possibile riaccendere la passione e ricominciare a fare progetti per un futuro insieme.

Cancro: un affare non andrà come previsto, quindi potrebbe subentrare uno stato di agitazione che, col passare delle ore, rischierà di diventare ingestibile. Qualche membro della vostra famiglia cercherà di distrarvi.

Leone: sarete molto attivi sul fronte professionale, ma il vostro modo di fare risulterà eccessivamente competitivo. Questo atteggiamento potrebbe far sorgere dei dissapori con i colleghi, quindi cercate di non esagerare.

Vergine: avrete voglia di cambiare ambiente di lavoro e di rivoluzionare la vostra vita, ma per il momento le prospettive di trovare una nuova occupazione saranno tutt'altro che buone. Dovrete attendere tempi migliori.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: uno sbadiglio di troppo e poca voglia di parlare.

Sarà questa, in sintesi, la vostra giornata. Le stelle consigliano di puntare su quelle persone che potrebbero migliorare il vostro umore e convincervi a fare qualcosa di eccezionale.

Scorpione: sarete annoiati e sul posto di lavoro la situazione non sarà delle migliori. Alcuni affari che andranno a buon fine però vi aiuteranno a risollevare il vostro umore e a dimenticare il motivo del nervosismo di giornata.

Sagittario: vorreste tornare indietro nel tempo e rivivere delle sensazioni che purtroppo ora sono solo dei lontani ricordi. Questa situazione finirà per rendervi alquanto distratti e non solo sul lavoro.

Capricorno: l'irritazione prenderà il sopravvento e vi spingerà ad isolarvi e ad evitare anche le persone che amate per non impelagarvi in fastidiose discussioni. La solitudine vi aiuterà a recuperare un pizzico di tranquillità.

Acquario: il lavoro risulterà insoddisfacente. Nel pomeriggio potrete concedervi qualche ora di shopping che risulterà utile per risollevare un pochino il morale.

Pesci: non avrete voglia di reagire alle provocazioni. Sarete poco propensi ad avere contatti con il mondo esterno, anche se sarebbe il caso di fare uno sforzo in più per favorire i nuovi incontri.