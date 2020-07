L'Oroscopo di domenica 12 luglio introduce nuove prospettive avvincenti e più entusiasmanti per la sfera amorosa, per ricevere fortuna in tutti i campi vitali. Luna in Ariete regala sfumature passionali all'amore e afferma una nuova determinazione, atta a portare avanti i progetti con coraggio. Sole splende in Cancro e garantisce splendide sensazioni appaganti in ambito familiare. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Ariete nell'oroscopo di domenica

Ariete: una Luna molto impulsiva anima le premonizioni fortunate, rendendo le sensazioni più passionali e istintive in amore. Vivete le emozioni in modo concreto e i "colpi di testa" non sono da escludere, poiché spinti dal concretizzare i desideri amorosi con immediatezza.

Toro: Urano nel segno diffonde sensazioni entusiasmanti e siete molto ricettivi alle emozioni. Nettuno splende dai Pesci e vi rende più sensibili e comprensivi nei confronti degli altri. Sigillati tra Venere e Luna, la sfera affettiva prende il volo e nuovi amorosi sono alle porte.

Gemelli: Luna dall'Ariete diventa complice e regala nuove entusiasmanti avventure. L'amore diventa più istintivo, anche se tendete molto ad affermare la vostra personalità, le proprie idee assumendo anche a volte un comportamento permaloso e un po' superficiale nei confronti dell'amore.

Cancro: Sole riscalda i cuori poiché nel segno e approfondisce gli affetti domestici, così siete più espansivi e premurosi con le persone a cui volete bene.

Mercurio in transito avvia un dialogo più socievole e intelligente, atto a trovare le soluzioni giuste per sbloccare una situazione in sospeso.

Leone: sono in arrivo dei messaggi o delle telefonate promettenti per l'amore, ma apparite troppo stanchi. Quindi regalatevi un po' di tempo per voi e un sano relax fa recuperare le energie alla grande.

C'è un problema che assilla e forse è il caso di chiedere consiglio a una persona a voi cara.

Vergine: sono previsti nuovi incontri fortunati per voi single e fate colpo sicuramente, ma bando alla malinconia e a un atteggiamento mutevole impartito da Luna in opposizione che sprigiona tanta indecisione.

Il desiderio di evadere da questo isolamento che si è creato intorno a voi è grande, quindi progredite con entusiasmo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna gioca in opposizione e forse assumete un atteggiamento troppo arrogante nei confronti degli altri. Bando quindi alla suscettibilità e cercate di ritrovare un nuovo equilibrio, capace di aprire nuovi orizzonti all'amore. L'influsso di Luna risulta passeggero, mentre Venere è pronta a garantire emozioni appaganti.

Scorpione: avete la possibilità di ribaltare le situazioni amorose a vostro favore, dovete solo valutare gli aspetti positivi di una storia arginando quelli negativi e scendendo a compromessi se necessario. Ricordate che l'amore è un "dare e avere" e che il tutto va bilanciato con diplomazia.

Sagittario: Luna diventa vostra complice dall'Ariete e riscalda gli animi così la sensibilità dell'astro d'argento, a contatto con il fuoco della passione, sprigiona un temperamento più istintivo e magnetico. Venere agisce sempre in opposizione ma dalla vostra avete Marte che garantisce fascino, sexappeal e maggior dinamismo.

Capricorno: alcune difficoltà nella comunicazione sono impartite da Mercurio in opposizione che chiude un po' al dialogo. Attenzione quindi a eventuali pettegolezzi che possono innervosire gli animi. La Luna in dissonanza rende un po' permalosi e contraddittori in amore, ma Urano lavora per introdurre evoluzioni più entusiasmanti.

Acquario: il satellite notturno risulta favorevole per avviare nuove storie, seguendo una scia più dinamica che fa portare avanti i desideri cercando di affermarli con coraggio.

Sensibilità, romanticismo e impulsività si alternano in maniera dirompente. Solo Urano in dissonanza scombussola un po' le idee, introducendo la voglia di dare sempre nuove svolte radicali per l'amore.

Pesci: c'è una situazione da chiarire in amore e un equivoco pesa nelle coppie come un macigno. Bando all'immobilismo dunque e anche voi single, datevi da fare per concretizzare i sogni amorosi. Tanti dubbi si affollano nella mente e forse occorre che facciate chiarezza, illuminando il buio che circonda alcune situazioni. Solo allora potrete agire.