Sta per arrivare la giornata di sabato 11 luglio ed è quindi importante approfondire cosa ha in serbo l'Oroscopo per i segni che vanno dalla Bilancia fino ai Pesci.

Previsioni astrologiche 11 luglio: Bilancia con molti pensieri e Scorpione polemico

Bilancia: nel campo sentimentale le cose non andranno benissimo, visto che avrete molti pensieri in sospeso da dire al vostro partner. Nel campo lavorativo i colleghi non vi daranno le giuste attenzioni e potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote. Nel fine serata sarebbe meglio concedersi un riposo.

Scorpione: sarete molto polemici con il vostro partner e alcuni progetti che avevate visto insieme potrebbero presto sfumare.

Cercate di mantenere la calma e dimenticate le cose che in passato vi hanno fatto stare male. Nel lavoro potrebbero presto esserci dei problemi per alcuni progetti presentati all'inizio dell'anno. Per quanto riguarda la salute, cercate di riposare il più possibile.

Oroscopo 11 luglio: bene l'amore per lo Scorpione

Sagittario: le previsioni dell'oroscopo per il giorno 11 luglio 2020, ci rivelano che in amore tutto procederà bene. Insieme al vostro partner riuscirete a realizzare i vostri desideri. Nel lavoro un'entrata extra riuscirà a farvi sentire felici. Cercate di rispettare tutte le scadenze che il vostro capo vi ha dato. Nel fine serata potrebbero esserci delle sorprese ben gradite.

Capricorno: in questo giorno di luglio in amore potrebbero nascere alcune diatribe che vi faranno stare male.

Cercate di arrivare a un compromesso. Nel campo lavorativo alcuni progetti non andranno bene e potreste rimanerci male. Nel fine serata potreste avere alcuni confronti con dei familiari che non vedete da molto tempo. Il consiglio delle stelle è di mantenere la calma anche in questa situazione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Acquario dispettoso e Pesci con tanta voglia di andare a fare shopping

Acquario: in questa giornata di luglio il penultimo segno dello zodiaco risulterà dispettoso con i suoi cari. L'Acquario non vivrà bene alcuni momenti con il proprio partner e con le persone che più ama. Il consiglio è quello di allontanarsi un po' per schiarirsi meglio le idee.

Nel campo del lavoro, quest'ultimo segno dovrà cercare di superare alcune problematiche che sono nate con alcuni colleghi. Il capo apprezzerà il vostro impegno e vi darà una nuova possibilità. Attenzione a non sforzarvi troppo e cercate di riposarvi in questo weekend.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata inizierà per il verso giusto. Nel campo dell'amore potrebbero nascere alcune interessanti novità, mentre nel lavoro il capo vi gratificherà con una paga extra. Nel fine serata il consiglio è di riposare.