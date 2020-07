Un nuovo fine settimana, il secondo del mese di luglio, sta per prendere il via. Leggiamo l'Oroscopo dell'11 luglio per tutti i segni e le previsioni in amore e nel lavoro con le novità che porteranno stelle e pianeti.

Previsioni dell'11 luglio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore è possibile che in questa giornata possiate essere un po' turbati, potrebbe mancare il tempo per fare tutto. Nel lavoro le persone che hanno attività in proprio o hanno un contratto in bilico devono fare delle richieste.

Toro: per i sentimenti non dovete ripensare troppo al passato. Molto dipende dal vostro atteggiamento, ma le nuove storie sono favorite.

Nel lavoro se cercate qualche nuova opportunità è possibile recuperare un nuovo progetto.

Gemelli: a livello sentimentale gli incontri di questo periodo sono importanti e il fine settimana è promettente. Nel lavoro alcuni progetti costano tempo e denaro, per questo motivo meglio parlare chiaro.

Cancro: in amore fine settimana che inizia in maniera confusa. Non riuscite a vivere alcune emozioni come vorreste. A livello lavorativo non lanciatevi in iniziative confusionarie, giornata da tenere sotto controllo.

Leone: in amore delle relazioni che nascono in questo periodo, infatti vi sentite pronti a fare qualcosa in più. Nel lavoro momento di recupero, ma ci sono state alcune difficoltà nel corso degli ultimi mesi che vi hanno stancato.

Vergine: per i sentimenti il weekend parte in modo positivo. Chi è solo però deve impegnarsi di più. Nel lavoro una nuova attività potrebbe diventare importante e sono favoriti anche i giovani per situazioni lavorative in vista dell'autunno.

Astrologia del giorno dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello amoroso dovete fare attenzione alla luna in opposizione.

Se una persona è troppo stressante dovrete evitare conflitti. Nel lavoro se avete un'attività in proprio potreste avere dei momenti di rabbia.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale non è il caso di tornare a discutere in amore, soprattutto se frequentate una persona dell'Ariete. Nel lavoro è possibile risanare qualche problema del passato.

Sagittario: a livello sentimentale meglio mantenere la calma nei rapporti con alcune persone. Qualcosa non va per il verso giusto per questo meglio portare prudenza. Nel lavoro momento di recupero.

Capricorno: per i sentimenti le prossime giornate saranno agitate. Se vivete qualche indecisione dovrete stare attenti. Nel lavoro ci sono delle scelte difficili da fare, meglio evitare rischi.

Acquario: per i sentimenti il fine settimana inizia in modo interessante. A livello lavorativo state cercando una nuova meta da raggiungere. Nel complesso il periodo aiuta.

Pesci: in amore situazione promettente. Attenzione solo a Venere contraria che potrebbe creare qualche problema. Nel lavoro periodo che vi riporta a vivere delle sensazioni.