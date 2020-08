Nella giornata di giovedì 27 agosto 2020 sarà il turno dei segni di acqua, soprattutto del segno dei Pesci, a riuscire finalmente ad assaporare gli influssi di questo Venere eccellente e pieno di amore in tutte le sue sfaccettature.

Dal canto di Mercurio, sarà il segno dell'Acquario a beneficiare dell'aspetto affaristico di questo pianeta, così come per il segno della Bilancia. Quest'ultima però non brillerà di energie, anzi. Ci sarà bisogno di riposo in più.

Ma l'Oroscopo prosegue in basso, dove sono presenti tutti i segni con le relative previsioni.

Luna favorevole per Toro

Ariete: una riflessione accurata e approfondita della vostra relazione non farà altro che mettere ordine nella vostra testa e prendere una decisione che faccia al caso vostro.

Pensare prima a voi stessi stavolta sarà la priorità.

Toro: la Luna vi conferirà molta più serenità, ma soltanto a partire da questa giornata di mercoledì. Le relazioni fra colleghi, ma soprattutto quelle riguardanti la sfera emozionale, saranno incentivate positivamente dalla capacità di comunicare e di instaurare emozioni durature.

Gemelli: purtroppo l'equilibrio e l'autocontrollo di cui vi siete resi fieri nelle giornate precedenti stavolta potrebbe crollare. Le discussioni si faranno sentire in tutta la loro negatività, evitate di esprimervi in modo poco consono.

Cancro: la passionalità si farà strada nella vostra mente, regalandovi una serata molto intensa e piena di colpi di scena, soprattutto se siete single e attendete da tempo l'anima gemella.

Evitate però di distrarvi dal campo lavorativo.

Focus familiare per Leone

Leone: il focus sulla vostra famiglia vi farà riscoprire ciò che sarà veramente importante, a prescindere dal lavoro e dall'amore prettamente passionale. Proverete anche un interesse maggiore semplicemente nel condividere un hobby o una passione in comune.

Vergine: sul lavoro arriveranno dei riconoscimenti, magari quelli che volevate prima che il mese finisca. L'ambito economico ovviamente non conoscerà altro che giovamenti da questa situazione finanziaria in netto rialzo.

Bilancia: purtroppo potreste avvertire stanchezza e malessere gravitarvi attorno, per cui sarà bene prendersi una pausa che vi dia un po' di carica e che ve la faccia durare ancora per un po'.

D'altronde gli impegni sono ancora dietro l'angolo.

Scorpione: qualche diverbio fra amici si risolverà in men che non si dica grazie al dialogo e alla vostra innata capacità di empatia nei confronti dell'altro. Sul posto di lavoro acquietare gli animi dei colleghi vi aiuterà a svolgere meglio le vostre mansioni.

Acquario impegnato

Sagittario: avrete grinta da vendere sul lavoro, tanto che non vi peserà eseguire il vostro e aiutare qualcun altro in difficoltà. La gentilezza sarà la vostra arma migliore anche di fronte a molti tentativi di provocazioni diretti alla vostra persona o a qualcuno a voi caro.

Capricorno: qualche incontro potrebbe non soddisfare le vostre aspettative in fatto di empatia, dunque potreste abbandonare sconsolati questa ricerca e concentrarvi su un ambito che per il momento non sarà fonte di delusioni troppo cocenti.

Acquario: l'oroscopo segnalerà una mole di lavoro molto più impegnativa del solito, e anche se non avrete molta pazienza per stare dietro a qualche dettaglio sicuramente la vostra positività di questi giorni sarà l'arma vincente per uscire vincitori anche da quelle ore più avverse.

Pesci: passionali ed energici. Sarà la giornata ideale per far sì che ci sia uno scambio romantico in coppia. Qualche piccolo progetto in due poco impegnativo sarà ciò che farà al caso vostro.