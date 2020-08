L'Oroscopo di lunedì 31 agosto è pronto a rivelare dettagliatamente come si chiuderà questo intenso mese. La settimana comincerà sotto un buon prospetto astrologico, caratterizzato prevalentemente dalla Luna crescente in Acquario. Sogni e desideri saranno al centro dell'attenzione per buona parte dei segni zodiacali, soprattutto per i nativi dell'Acquario. Approfondiamo il discorso andando a scoprire le previsioni delle stelle e relativa classifica giornaliera, disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 31 agosto: classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Toro - 12° posto - A volte è necessario cominciare o ricominciare dal basso.

Nella vita occorre accumulare esperienza e fare tanta gavetta. Il piatto pronto, delle volte può risultare insipido. Da questo lunedì una rinnovata carica energetica vi metterà le idee a posto, ma le stelle vi mettono in guardia da certi imprevisti spinosi che potrebbero spuntare nelle prossime ore. Non sarete più disposti ad accontentarvi o a farvi da parte. Si può affermare che in questa giornata comincerà la vostra battaglia!

Capricorno - 11° in classifica - Giornata interessante sul piano professionale o finanziario. Entro i prossimi giorni dovrete saldare un certo pagamento. Non arrabbiatevi davanti agli imprevisti perché la vita è imprevedibile. È bene avere dei progetti e dei programmi da seguire nel quotidiano, ma dovete anche mettere in conto che qualcosa potrebbe cambiare.

Entro la fine di settembre giungeranno delle novità a dir poco travolgenti.

Sagittario - 10° posto - Anche se ultimamente potreste sentirvi esauriti e poco ben disposti nei confronti della famiglia o dei colleghi, in questo lunedì dovrete darvi una svegliata. Piano piano ritroverete quel ritmo che vi appartiene, intanto cominciate a muovere i primi passi.

Non pretendete troppo da voi e da chi vi sta accanto ogni giorno. Confidenze in arrivo.

Vergine - 9° in classifica - Ponetevi delle nuove sfide, solo così vi riapproprierete dell'entusiasmo perso. L'estate è agli sgoccioli e forse siete già tornati alle vostre mansioni. Il lato affettivo sta per vivere nuove svolte, a breve, un'emozione vi travolgerà.

Chi è single non deve dare nulla e nessuno per scontato: l'amore può sbocciare anche in ufficio, in treno o a scuola.

L'oroscopo di lunedì 31 agosto: i segni nella media

Cancro - 8° posto - L'oroscopo del 31 agosto parla di un approccio graduale al cambiamento. Da qui ai prossimi 3 anni sarete al centro di svariate evoluzioni che potrebbero riguardare la vita affettiva, familiare e professionale. Forse in questo frangente vi sentite poco in forma o magari la vostra mente è apatica e pessimistica, tuttavia, cercate di scuotervi trovando nuovi stimoli da vivere. L'amore sta per bussare alla porta dei cuori solitari.

Gemelli - 7° in classifica - Lunedì interessante che potrebbe cominciare con qualche incombenza di troppo da assolvere.

Ultimamente siete sul filo del rasoio, desiderate certezze e sicurezza. Le stelle dicono che delle conferme potrebbe arrivare al più presto, intanto continuate a lavorare su di voi. Cercate di non agitarvi troppo e di vivere nel presente. Preoccuparsi non ha alcun senso, perché i problemi vanno risolti quando ci sono e non quando non ci sono.

Ariete - 6° posto - Lunedì di grandi ritorni, le vacanze estive sono ormai un lontano ricordo. I prossimi mesi, almeno sul profilo astrologico, si preannunciano decisamente importanti. Cominciare la settimana con il piede giusto e con il morale alle stelle, vi aiuterà a vivere il rientro con maggior agilità. Valorizzate l'amore, occorre metterci un pizzico di pepe in più.

Leone - 5° in classifica - Prendete consapevolezza di quelli che sono i vostri punti di forza e rafforzateli. Magari in questo periodo avete le idee confuse, volete tutto e niente. Il rientro vi causa agitazione ma al contempo non vedete l'ora di mettervi in gioco e far brillare la vostra luce interiore. Credete di più nelle vostre capacità e investite sul vostro miglioramento personale. Questa sarà una giornata fantastica per quanto riguarda la salute mentale e fisica. Farete un passo in più verso il traguardo.

Classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche dicono che la vostra sarà una settimana alquanto decisiva e favorevole. Già in queste 24 ore partirete con il piede giusto!

L'amore è destinato a intensificarsi entro dicembre, quindi, chi è fidanzato da anni o da alcuni mesi, prenderà una significativa decisione. Un collega o una persona che vedete abbastanza di frequente è attratto da voi, ma se siete impegnati, evitate false illusioni.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani 31 agosto si presenta altamente interessante. Detestate i lunedì perché significa ripristinare certi orari che durante il weekend avete sballato un po'. In questo frangente della vostra vita desiderate uno stimolo maggiore, cioè qualcosa di nuovo da fare. Le stelle invitano a darsi da fare e a superare quei limiti che credete di avere. Siete un segno destinato a risplendere nel firmamento: smettetela di sottovalutarvi!

Scorpione - 2° posto - L'oroscopo parla di buone condizioni astrologiche a vostro carico, ciononostante potreste non sentirvi pronti al grande giorno. Qualcosa di importante sta per succedere, quindi dovrete prepararvi al meglio. Non sovraccaricatevi di impegni impossibili e lasciate andare la corda. Mettete nero su bianco quello che desiderate ottenere, vi sarà di grande aiuto. La famiglia risulta unita!

Acquario - 1° in classifica - Questa sarà la giornata migliore della settimana! L'eccellenza non esiste, però si può andare vicini alla perfezione. Siete un segno che punta in alto e non vi accontentate mai. Spesso, però, ciò è la causa della vostra infelicità. Cercate di ritagliarvi qualche minuto per guardarvi attorno e rammentare le conquiste fatte finora.

Rispetto a qualche anno fa, siete cambiati e non frequentate più alcune persone. L'amore sarà strepitoso, tutto sembra procedere a gonfie vele per le coppie!