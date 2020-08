L'Oroscopo del giorno 29 agosto 2020 è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Innanzitutto avremo ancora la Luna nella casa del Capricorno. Se i nativi dei Pesci risulteranno un po' appesantiti da tale influsso, i Leone torneranno a ruggire. Si prospetta un sabato particolarmente interessante, con qualche novità in dirittura d'arrivo specie per la Vergine e per i Gemelli. Approfondiamo il discorso andando a scoprire le previsioni delle stelle e relativa classifica giornaliera, disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrali del 29 agosto, gli ultimi quattro segni zodiacali

Pesci - 12° posto - L'influsso lunare vi renderà appesantiti. L’oroscopo di domani 29 agosto vi vedrà molto impegnati e rischierete anche di impazzire. Tuttavia, non si tratterà di uno status definitivo, anzi. Entro il tardo pomeriggio le acque si placheranno e tornerete a rilassarvi. Dovrete solamente fare attenzione alla prima parte di questo sabato dato che avrete molte cose da fare. Shopping, lavoro, uscite a fini economici o di salute, insomma sarete indaffaratissimi. Rivedrete una vecchia conoscenza.

Acquario - 11° in classifica - Mantenersi aggrappati a qualcosa o qualcuno, il più delle volte, non fa bene. Cercate di fare pace con il passato e di guardare al futuro con rinnovata speranza.

Accettate il fatto che i tempi siano cambiati e che nulla torna come prima. Evolvetevi, non rimanete al punto di partenza. Questa sarà una giornata sottotono ed anche un po' triste. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per leccarvi le ferite, ma poi rialzatevi e ripartite. Non esitate a confidarvi con qualcuno che sa ascoltare: parlare è una panacea.

Ariete - 10° posto - Sabato che partirà con dei possibili ritardi o imprevisti. Avrete un mucchio di faccende da sbrigare entro la fine del pomeriggio. Possibili gite, in tal caso cercate di non esporvi troppo. Il vostro cervello sarà più attivo che mai e ciò potrebbe condurvi sulla strade delle meravigliose soluzioni efficaci.

In questo periodo siete in cerca di emozionanti avventure. Forse l'idea del "lunedì" vi terrorizza, ma se durante l'emergenza sanitaria avete perso il lavoro, desiderate tanto tornare ad essere impegnati.

Toro - 9° in classifica - Potreste avvertire un calo fisiologico in questo sabato destinato a partire con il freno a mano tirato. Forse non vi sentirete in forma oppure in casa si respirerà un'aria agitata. In ogni caso, non dovrete lasciarvi intimidire. In serata ritroverete la pace mentale e direte di "Sì" al divertimento. Incontri, amicizie, passione, insomma, per i cuori solitari si prospetta un fine settimana davvero eccitante. Non dovrete lasciarvi coinvolgere in cose che non vi riguardano affatto.

Predizioni dell'oroscopo del giorno 29 agosto : i segni nella media

Scorpione - 8° posto - Sabato importante per chiudere delle questioni lasciate in sospeso o per riposare dopo le fatiche della settimana. In serata uscirete oppure vi rilasserete sul divano davanti alla televisione. Amate la vostra famiglia e fareste di tutto per i figli, i genitori e il partner. Cercate di scaricare lo stress attraverso delle attività appaganti. Evitate di rimuginare sui problemi, mettete un freno a quei negativi viaggi mentali che siete soliti fare. Fisico in ripresa.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di 24 ore molto ispirate in cui potrete cogliere al volo le opportunità giuste per voi.

Potreste notare un dettaglio particolare che vi è sempre sfuggito. L'amore si infiammerà, le coppie si abbandoneranno alla passione e alle chiacchiere intime. Presto otterrete dei soldi extra o riceverete la risposta che attendevate da tempo. Ripulite la dispensa: sbarazzatevi degli alimenti scaduti o poco salutari. Qualche nativo della Bilancia andrà dal parrucchiere o dall'estetista.

Gemelli - 6° posto - Si risale la china in questo splendido 29 agosto. Avrete modo di chiudere l'estate con una notizia esplosiva. Sarete eccitati per un evento che dovrebbe tenersi a breve. Comunque sia, in queste 24 ore potreste avviare un nuovo progetto creativo e questo vi conferirà un sacco di adrenalina.

Tornerete a vedere il mondo da una prospettiva rosea, anche se dentro di voi avete po' paura di perdere il controllo della situazione generale o che le cose possano precipitare da un giorno all'altro, come accaduto tempo fa. Novità in arrivo.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo del 29 luglio vi vedrà tornare a sorridere. In queste 24 ore vi dedicherete a voi stessi e alla casa. Dovrete riorganizzare al meglio il tempo quotidiano, perché dalla prossima settimana sarete più che impegnati. Dunque, sfruttate questo weekend per fare ordine e mettere nero su bianco tutto ciò che dovrete sbrigare. La creatività risulterà strepitosa, ma andrà ancora meglio da domenica quando la Luna uscirà dal vostro segno opposto, conferendovi nuova linfa vitale.

Oroscopo sabato 29 agosto, classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Vergine - 4° posto - A partire da questo sabato, per voi nativi della Vergine incomincerà un nuovo ciclo che vi condurrà sotto le luci della ribalta. Avrete tutti gli occhi puntati addosso e ciò vi renderà sia emozionati che divertiti, del resto amate essere al centro dell'attenzione. Potreste ricevere una certa novità. Con i figli vi divertirete. Tra giochi e/o uscite al centro commerciale o al parchetto, in famiglia regnerà l'armonia. Chi è single o vive da solo, comincerà a maturare l'idea di dare una significativa svolta alla propria vita. Sarà bene preparare il curriculum, perché nella prossima settimana dovrete essere pronti a cogliere una valida occasione.

Capricorno - 3° in classifica - La vera svolta avviene dapprima con la consapevolezza. Ogni azione è solitamente preceduta da un pensiero, ecco perché in queste 24 ore dovrete cercare di esprimervi al meglio. La vostra creatività risulterà enfatizzata dai raggi lunari. Prendetevi del tempo, in questo splendido fine settimana, per testare tutto ciò che avete sviluppato nei mesi scorsi. Mancano ancora pochi mesi prima che finisca il 2020,dunque, siete ancora in tempo per concludere qualcosa di significativo. Analizzatevi, fate un po' di riflessione introspettiva.

Sagittario - 2° posto - Giove al vostro servizio, favorirà il comparto lavorativo e finanziario. Dunque, coloro che hanno un impiego o magari un'attività in proprio, risulteranno agevolati e baciati dalla Dea Bendata.

Cercate di ampliare la mente. Allargate gli orizzonti e non smettete mai di curiosare: solo così potrete arrivare a realizzare qualcosa di unico e all'avanguardia. Per quanto riguarda l'amore, avete bisogno di sentire il partner più vicino ai vostri interessi ed è abbastanza probabile che vi sentiate trascurati. Anche in questo comparto vale la stessa regola: Non accontentatevi.

Leone - 1° in classifica - A partire da questo fine settimana, tornerete a essere ruggenti. Sogni, speranze, progetti, tutto ciò assumerà un'importanza notevole. Al mattino partirete con la motivazione giusta e in serata vi divertirete con chi vi sta più a cuore o magari rilassandovi davanti alla vostra serie tv preferita.

Quel che è certo è che le risate non mancheranno. Le coppie consolidate faranno scintille sotto le lenzuola, mentre i cuori solitari faranno delle conquiste sfavillanti. Chi lavora, presto otterrà la giusta ricompensa.