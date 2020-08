Mentre ci si prepara a dare l'ultimo saluto alla stagione estiva, non si può non proiettarsi già nel nuovo mese. È dunque interessante scoprire quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno della Vergine, relativamente al mese di settembre. Nonostante il passaggio di Mercurio in Bilancia, il pianeta continua a favorire i nativi del segno, offrendo loro una marcia in più in ambito lavorativo e garantendo belle soddisfazioni. C'è poco tempo da dedicare all'amore e alla cura dei rapporti interpersonali, tuttavia le stelle non sono in posizione negativa e non cercano in alcun modo di ostacolare il segno.

Al contrario occorre prestare molta attenzione alla salute, controllando con attenzione la scadenza di cibi e bevande.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di settembre 2020 per il segno della Vergine, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di settembre 2020 per il segno della Vergine

Amore: l'oroscopo di settembre non lascia presagire un mese negativo per quanto riguarda l'amore e la sfera sentimentale. Non è un momento negativo né per le coppie né per i single, ma quello che potrebbe venire a mancare è il tempo. La Vergine infatti potrebbe essere così presa dalle questioni lavorative e pratiche da avere poco tempo da dedicare agli affetti e questo potrebbe anche causare dei lievi contrasti con il partner, che potrebbe fraintendere le motivazioni del segno, e la famiglia.

Le stelle consigliano di usare i weekend per staccare la spina dagli impegni e gioire della compagnia di chi vi vuole bene.

Lavoro: sabato 5 settembre 2020 Mercurio si sposta dal cielo della Vergine per entrare in Bilancia. Niente di cui preoccuparsi comunque, il pianeta resta in territorio amico e continua a proteggere il segno con i propri influssi.

Mercurio assicura una spiccata vena per gli affari, grande abilità commerciale e talento e questo assicura il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. La personale Luna Nuova della Vergine che si completa il 17 del mese, forma trigoni perfetti con Urano, Plutone, Giove e Saturno: dunque niente può andare storto, il successo è garantito.

Il Primo Quarto, previsto per il 24, si rivela interessante per colloqui di lavoro o concorsi.

Salute: quello di settembre 2020 non è un mese negativo per il fisico e la salute. Tuttavia l'oroscopo consiglia prudenza durante i cambi lunari, previsti per mercoledì 2 e giovedì 10, quando è assolutamente raccomandabile prestare attenzione a ciò che si mangia, ma anche a bevande e farmaci. Meglio controllare bene le scadenze o consultare attentamente il bugiardino.