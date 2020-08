Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 31 agosto, i nativi Bilancia potrebbero essere un po’ a corto di idee per quanto riguarda la sfera sentimentale, con qualche piccola difficoltà a gestire la propria relazione di coppia, mentre per la Vergine l'ispirazione, l'eccentricità e l'immaginazione saranno elementi fondamentali per stabilire una fantastica relazione di coppia. I Pesci si renderanno sempre disponibili nei confronti degli altri, mentre il Cancro potrà contare ancora una volta su una sana relazione di coppia, grazie a Venere e Nettuno favorevoli. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 31 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 31 agosto 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale non particolarmente soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì. In amore potreste essere a corto di idee e avere qualche problema a comprendere bene il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single sarà importante dare la giusta attenzione alle giuste cose in questo momento. Nel lavoro non sottovalutate determinate mansioni, soprattutto quelle più semplici, per far sì che tutto vada al meglio. Voto - 6,5

Toro: giornata molto buona per voi nativi del segno per questa giornata di lunedì 31 agosto. Potrete contare su una configurazione astrale più che soddisfacente, che comprende il Sole, Mercurio, Giove e la Luna tutti in posizione favorevole dal segno della Vergine e del Capricorno.

In amore dunque non mancheranno belle emozioni e tanta dolcezza nelle relazioni di coppia. I single potrebbero decidere di portare qualche cambiamento nella loro vita quotidiana. In ambito lavorativo non fatevi troppi problemi a dire ciò che pensate, magari potreste riuscire a smuovere qualcosa. Voto - 8

Gemelli: fantastica Luna in trigono dal segno dell'Acquario per questa giornata di lunedì.

Sul fronte sentimentale vi attenderanno momenti veramente piacevoli in compagnia del partner, ciò nonostante è sempre bene non osare troppo a volte. Per i cuori solitari sarebbe il caso di guardare l'amore con maggiore ottimismo. Per quanto riguarda il settore professionale mantenete la concentrazione, ma soprattutto, non approfittatevi dei colleghi per non sembrare delle persone irritanti.

Voto - 7,5

Cancro: ancora una bella giornata dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, con Venere in congiunzione e Nettuno in trigono dal segno dei Pesci. Le relazioni di coppia dunque vivranno momenti veramente piacevoli con una grande voglia di rendere felice il partner in maniera completamente disinteressata. Se siete single probabilmente potrete vedere qualcosa di più verso una persona che avete conosciuto. Nel lavoro la vostra immagine sarà importante, dunque non permettete ai colleghi di dirvi il contrario. Voto - 7,5

Leone: inizio di settimana un po’ duro per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che la Luna si troverà in opposizione. Sul fronte sentimentale dunque sarà difficile in questa giornata stabilire momenti di serenità con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i cuori solitari potreste provare strane sensazioni in questo periodo. Nel lavoro, con il giusto atteggiamento potreste riuscire anche a centrare uno dei vostri obiettivi. Voto - 6,5

Vergine: oroscopo di lunedì di grande ispirazione ed immaginazione per quanto riguarda la sfera sentimentale. I vostri sentimenti saranno profondi nei confronti del partner, e farete di tutto affinché la persona che amate sia felice. Per i single curiosità ed energia oltre ad un po’ di eccentricità vi serviranno per trovare la persona giusta. Per quanto riguarda il settore professionale un pizzico di creatività e l'aiuto di Mercurio saranno indispensabili per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8-

Bilancia: giornata in leggero miglioramento secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Acquario, ma ancora non molto soddisfacente, considerato che Venere sarà ancora in quadratura.

In amore avrete tanti pensieri per la mente, ma tra questi non sempre ci sarà il partner. I cuori solitari tenderanno ad essere un po’ più freddi. Sul fronte lavorativo potreste essere a corto di idee, e un aiuto da parte di un collega potrebbe esservi utile. Voto - 7-

Scorpione: vi sentirete abbastanza affettuosi secondo l'oroscopo di lunedì 31 agosto, grazie all'ottima posizione di Venere, in trigono dal segno dei Pesci, e della Luna in sestile dal segno del Capricorno. in amore dunque ricambierete volentieri i sentimenti che provate per il partner, considerato quanto di buono ha fatto per voi ultimamente. Se siete single potreste decidere di donare il vostro cuore alla persona che amate. Nel lavoro sarete influenzati dall'autostima e da un approccio espansivo che vi porterà ad ottenere buoni successi.

Voto - 8+

Sagittario: configurazione astrale molto buona per questa giornata di lunedì. Sul fronte sentimentale avrete dalla vostra parte il pianeta Marte che porterà tanta energia e voglia di stare insieme al partner. Per quanto riguarda i cuori solitari la mente è rivolta verso altro al momento, e va bene così per ora. Sul posto di lavoro cercate di rivedere le vostre priorità e selezionate quelle mansioni più importanti che potrebbero anche portare buoni guadagni. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo della giornata di lunedì discreto per voi nativi del segno. Gli influssi positivi del pianeta Mercurio tenderanno a migliorare il rapporto con il partner, anche se ancora non è il momento di andare troppo oltre.

Se siete single sarebbe il caso di sfruttare il buon umore per fare qualcosa di carino. Nel lavoro il vostro forte animo, e il sostegno di Giove e Saturno saranno sicuramente di grande aiuto per superare questa giornata piena di impegni. Voto - 7+

Acquario: si torna a lavorare e sarà possibile farlo con una forte carica e un buon umore secondo l'oroscopo di lunedì, grazie alla Luna che si troverà in congiunzione al vostro cielo. Sentitevi dunque liberi di affrontare questo rientro con estremo ottimismo e con la voglia di fare qualcosa di molto buono. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, meglio non essere troppo impulsivi con la vostra anima gemella, nonostante le intenzioni di fare pace e andare avanti serenamente ci siano.

Se siete single se non ve la sentite, nulla vi vieta di aspettare un altro po’. Voto - 7,5

Pesci: soprattutto voi single in questa giornata tenderete ad essere più socievoli, altruisti e disponibili nei confronti degli altri secondo l'oroscopo. Se avete una relazione fissa Nettuno e Venere favorevoli vi metteranno in una buona posizione nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il settore professionale potrebbero esserci alcuni ostacoli da superare, ma con il giusto atteggiamento a fine giornata sarete soddisfatti di voi stessi. Voto - 8-