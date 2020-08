L'Oroscopo di venerdì 21 agosto è pronto a svelare che giornata sarà. Eccoci giunti alle porte del weekend, anche questa settimana sta per volgere a conclusione. In mattinata, la splendida Luna transiterà nella Bilancia favorendo l'inventiva e le comunicazioni. La giornata offrirà parecchi spunti e non sarà noiosa o banale. Andiamo ad approfondire il discorso scoprendo cosa riserbano gli astri per ciascun segno zodiacale. In seguito, le previsioni astrali e l'annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni astrologiche del 21 agosto: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° posto - Giornata piena di delusioni, la Luna in Bilancia non vi porterà nulla di buono. Sarà bene tenere alta la guardia e controllare due volte le cose. Andrà meglio a fine serata, quindi dovrete cercare di tenere duro! La pazienza e la perseveranza saranno messe a dura prova, specialmente se avete dei figli piccoli e capricciosi o un partner pigrissimo. Se non volete sciuparvi il weekend, programmate qualcosa di interessante da fare.

Ariete - 11° in classifica - Alle porte del weekend ci sarà da programmare qualcosa. Imparate a gestire al meglio il tempo, è una delle cose più preziose che si possiede nella vita.

Anche se forse non state molto bene, avete imparato a convivere con i vostri acciacchi. L'amore di coppia necessita di nuove spinte ed emozioni. C'è qualche nativo dell'Ariete che non vede l'ora di andare in pensione o di rivedere degli amici speciali. Occhio alla Luna in opposizione.

Leone - 10° posto - Fate un passo indietro e osservate il quadro generale della situazione.

È importante convivere in un ambiente armonico, altrimenti a pagarne le conseguenze saranno la vostra creatività e l'umore. Se volete raggiungere l'eccellenza, è necessario che rimettiate tutto in ordine e che chiudiate quelle brutte questioni che si trascinano avanti da troppo tempo. Così facendo, settembre potrà offrirvi il massimo!

Gemelli - 9° in classifica - Le stelle vedono dell'ambiguità, forse state fingendo di stare bene ma in realtà non è cosi. Le bugie hanno le gambe corte, per cui prima o poi la verità verrà a galla. Ammettere di avere un problema non è una vergogna, anzi. Ognuno porta la sua croce, per cui stringete tra le mani la vostra e cercate una soluzione. Le stelle vi mettono in guardia dai litigi che potrebbero rovinarvi il weekend. Prima di aprire bocca, provate a contare fino a dieci.

Predizioni dell'oroscopo di domani 21 agosto: i segni nella media

Capricorno - 8° posto - Questa è indubbiamente una brutta annata per voi che ne avete passate di cotte e crude. Tuttavia, ci sono state delle giornate positive, quindi non bisogna fare di tutta l'erba un fascio.

Le predizioni delle stelle vi vedranno prendere delle decisioni di una certa importanza. Se possibile, consultatevi con dei professionisti o con coloro che hanno già vissuto un'esperienza simile. Evitate di compiere scelte azzardate. Sarà un venerdì valido per le ricerche: tenete la mente aperta.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani 21 agosto vi vedrà un pochino spossati e stressati. Avete fatto più del dovuto. Forse questa è stata una settimana di rientri, di ritorno al lavoro o alla quotidianità di sempre. Anche se non è stato facile, presto supererete questo periodo di transizione e troverete lo slancio ideale. Delle circostanze sono destinate a prendere una svolta inaspettata.

L'oroscopo del weekend vi sorride.

Sagittario - 6° posto - Un incontro improvviso o un colpo di fulmine, finirà per stravolgere in positivo la vostra quotidianità, arricchendovi la vita. Le stelle invitano a uscire e ad accettare eventuali appuntamenti. Forse state approfondendo una nuova conoscenza, in tal caso cercate di non affrettare i tempi. Nessun movimento particolare per le coppie, potrebbe esserci della noia all'interno della relazione. Buone notizie sul fronte lavorativo e/o economico: finalmente la ruota girerà.

Toro - 5° in classifica - L'apparenza inganna e questi ancora sono dei tempi incerti. Cambiare prospettiva, ossia il modo di visualizzare le cose e le persone, aiuta a capire che la vita offre più di ciò che si vede.

Un mal di testa o un mal di schiena rischieranno di appesantirvi la giornata, forse è necessario cambiare materasso o cuscino. In questa giornata, una persona vi confiderà le sue preoccupazioni e voi saprete ascoltare. Possibili vincite, avrete qualcosa di cui gioire.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro - 4° posto - L’oroscopo del 21 agosto dice che in questa giornata il vostro umore sarà lieto. Il weekend che verrà sarà al cardiopalma! Ci sono ancora tante incertezze da scardinare, anche se non lo date a vedere, qualcosa vi turba e la notte ci pensate a lungo prima di addormentarvi. Avete bisogno di un supporto adeguato. Guardatevi sia intorno che dentro di voi, valutate i cambiamenti positivi da adoperare nel prossimo lunedì.

Tornerà la quiete in famiglia.

Acquario - 3° in classifica - Eventuali decisioni finiranno per incidere grossomodo sul vostro futuro. In questo periodo avete vissuto una sorta di ritorno al passato, all'infanzia. Da questo venerdì, però, dovrete voltare pagina e riprendere in mano le redini della vostra vita. Chiudete con l'ex, non va bene fissarsi su una storia tramontata. Concentratevi sulla vostra carriera, effettuate dei rinnovamenti e attirate nuovi clienti con delle strabilianti novità. La serata sarà piacevolissima. Chi è in coppia potrà lasciarsi andare completamente.

Scorpione - 2° posto - Buon venerdì! Adesso che tutto è tornato sereno e tranquillo non dovrete fare altro che dedicarvi alle pulizie e al rinnovamento generale.

Possibile appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista per molti nativi dello Scorpione: a breve cambierete look. Chi vive da solo, al più presto incontrerà la persona giusta con la quale mettere su famiglia: i venti stanno per cambiare!

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche dicono che con la Luna nel segno sarà facile sentirsi soddisfatti, creativi e contenti. Un vecchio proverbio afferma che la serenità conduce alla saggezza, ed è proprio così. Sarà un venerdì ricco di spunti e soprattutto di pace. Non dovrete fare altro che dedicarvi alle vostre passioni. Approfittate di questi lieti momenti. L'estate trascorsa è stata memorabile, esattamente come previsto tempo fa.