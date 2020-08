L'Oroscopo di giovedì 20 agosto è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Durante la prima parte del mese di agosto ci sono stati dei rallentamenti. Molte questioni o situazioni sono state sospese in maniera temporanea, tuttavia, entro le prossime due settimane ci sarà un graduale ritorno. Per questa giornata la Luna in Vergine, nella sua fase crescente, spinge a trovare soluzioni e a superare i limiti come nel caso dei Gemelli. Andiamo a scoprire le previsioni delle stelle e la classifica astrale di ciascun segno zodiacale.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario - 12° posto - Purtroppo a voi spetta l'ultimo gradino della classifica giornaliera. Le stelle parlano di agitazioni, in questo periodo vi sentite sballottati a destra e a manca. Delle relazioni possono essere intensificate, ma se nutrite dei dubbi non andate avanti per una questione di abitudine. Farete dello shopping terapeutico o una passeggiata all'aria aperta, ma occhio ai colpi di calore. Curate la vostra pelle perché vi siete trascurati troppo e magari avete anche esagerato con l'alcol, il fumo oppure con i gelati. Settembre andrà meglio sia sul versante sentimentale che in quello economico.

Sagittario - 11° in classifica - In passato avete sofferto moltissimo.

Avete affrontato delle tempeste, forse avete perso un familiare o un impiego di lavoro. Crescere è un percorso spinoso, ma al contempo anche ricco di emozioni. Questa giornata vi riserverà delle sorprendenti sorprese. Occhio alle finanze che risultano scricchiolanti, se possibile rinunciate (o rinviate) gli acquisti di abbigliamento e bellezza, tagliate anche gli aperitivi e le serate a base di pizza!

Puntate, invece, sul vostro benessere, poiché la salute viene prima di ogni altra questione. Questa situazione economica traballante non durerà a lungo: le stelle intravedono un miglioramento tra novembre 2020 e gennaio 2021.

Toro - 10° posto - Allacciate nuovi contatti, siate più socievoli ed anche disposti a sperimentare le novità.

Tutto ciò vi sarà di grande aiuto se aspirate ad una carriera di successo. Il denaro non piove dal cielo, per cui è necessario che entro la fine di agosto sistemiate i conti una buona volta. In casa occorrerà ripristinare l'ordine, dunque, liberatevi del ciarpame inutile e fate spazio alle novità che subentreranno da settembre. Quando tutto è in ordine, anche il vostro io interiore è in equilibrio. Qualche nativo potrebbe rivangare un vecchio amore.

Cancro - 9° in classifica - L’oroscopo del 20 agosto dice che siete molto impegnati in un certo lavoro complesso. In questo frangente di vita è bene avere ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Non ha senso rovinare un rapporto per questioni materiali, o per l'eredità, oppure per il patrimonio.

Felici sono coloro che investono il tempo sull'appagamento interiore e sul tenere unita la famiglia. Voltate pagina per una buona volta! Se in amore avete subito un tradimento in passato, non fatela pagare all'attuale partner. Tutti meritiamo fiducia e una seconda opportunità: prendete la vita così come viene e lasciatevi trasportare dalla corrente. Festeggiamenti in arrivo.

L'oroscopo di domani: i segni nella media

Leone - 8° posto - Amate avere ogni cosa sotto controllo, purtroppo però non si possono avere tutte le risposte a portata di mano. Abbiate più fiducia nel vostro istinto. Vi siete davvero divertiti durante l'estate e quindi siete dispiaciuti che tutto ciò sia giunto a termine. Divertitevi ancora un po' sfruttando questi ultimi scampoli di caldo.

Ci sono ancora tante cose da fare e luoghi da esplorare! Il divertimento è attorno a voi, potrete organizzare una gita fuori porta, un aperitivo o una festicciola di fine estate. L'amore conta, ma ultimamente ci sono stati dei dubbi o delle incertezze che hanno fatto tremare le fondamenta. Fate chiarimento e mettete i puntini sulle ''I''.

Gemelli - 7° in classifica - Giornata di azione. Meglio sbagliare piuttosto che vivere di rimpianti. Nessuno nasce con il sapere in mano, per cui non siate timorosi di fare una brutta figura. L'orgoglio nuoce gravemente al futuro. La strada della felicità è costellata di perdono, sorrisi e parole dettate dal cuore. In questo giovedì avrete una sorta di risveglio, potrete sbarazzarvi della tensione che avete accumulato in settimana.

Vi renderete conto che il tempo passa e che presto torneranno il freddo, l'autunno e i soliti programmi tv. Preservate l'armonia in casa e in famiglia.

Vergine - 6° posto - Non cercate di apparire ciò che non siete: mettetevi l'anima in pace! Vivere per fare colpo su dei perfetti estranei o per accontentare i parenti, non è affatto vivere. Chi vi ama, vi apprezzerà in qualsiasi caso. Un passettino alla volta, potrete riprendere in mano le redini della vostra vita: solo voi potete stabilire cosa è giusto o sbagliato. Dunque, non seguite la massa e distinguetevi: il mondo è bello perché è vario! Le stelle parlano di movimenti economici, forse entro la fine del mese di agosto dovrete saldare delle spese o risistemare dei conti in maniera definitiva.

Possibili passeggiate in compagnia, la relazione è solida!

Scorpione - 5° in classifica - Avrete i nervi a fior di pelle a causa di una certa situazione familiare. Forse vi state prendendo cura di un parente poco in forma, oppure c'è una questione economica poco stabile. Qualche nativo dello Scorpione ha molta carne a cuocere e non sa che pesci prendere. Le stelle invitano a fare un'indagine introspettiva: guardatevi dentro! Per quanto riguarda l'amore per i single, forse l'estate non ha offerto quelle certezze che cercavate, tuttavia qualche ''farfalla nello stomaco'' potrebbe esserci stata. Sarà una giornata perfetta per le coppie: il partner vi saprà supportare.

Oroscopo del giorno 20 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Ariete - 4° posto - Sarà una felice e splendida giornata per voi che siete sempre sulla cresta dell'onda. L'ispirazione non vi mancherà e nemmeno la creatività. Sarà il momento ideale per avanzare richieste o proposte. Basta rimanere in un angolino a guardare! Se veramente desiderate una certa cosa o magari vorreste cambiare il vostro status, allora dovrete rompere ogni barriera e far vedere di che pasta siete fatti. Le stelle rivelano che la suddetta giornata favorirà la nascita di nuove amicizie, ma dovrete essere voi a fare il primo passo.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà nuotare in buone acque. Vi ritroverete a conversare amabilmente a quattro occhi o attraverso una piattaforma di messaggistica istantanea.

Tuttavia, cercate di ridurre il tempo sui social: troppe radiazioni vi faranno stare male. C'è da effettuare un cambiamento nella routine, forse state sprecando molte ore inutilmente oppure fate le ore piccole perché avete perso la cognizione del tempo. Giocare d'anticipo sarà la vostra fortuna. Qualche pesciolino ha intrapreso un certo percorso che, a lungo andare, darà i suoi meravigliosi frutti.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche del giorno 20 agosto favorisce la socialità. Uscite e stringete delle nuove amicizie. Prendete parte ad eventi e frequentate locali diversi dal solito. Potrebbe nascere un amore, ma di certo stando chiusi in casa non nascerà un bel niente. C'è qualche nativo che da tempo sta meditando un cambio di smartphone o di computer.

Cercate di non lasciarvi sfuggire l'occasione di progredire: 'o la va o la spacca!' Un membro della famiglia vi offrirà l'aiuto che cercate e vi sentirete molto fortunati. Gli astri annunciano l'arrivo di una lieta novella.

Capricorno - 1° in classifica - Buone stelle per coloro che auspicano ad un incontro fortunato o rovente. Un colpo di fulmine potrebbe cogliervi inaspettatamente. Proverete delle sensazioni elettrizzanti e le vostre idee vi spingeranno a prendere l'iniziativa giusta. Un nuovo progetto bolle in pentola. Gli astri intravedono nascite, commissioni di lavoro e amicizie solide. Spesso, pensando al futuro, avete timore che le cose possano cambiare in peggio: fate ciò che è in vostro potere per non uscire dal binario.