L'oroscopo dei giorni 22 e 23 agosto è pronto a rivelare nel dettaglio come sarà questo weekend per ciascun segno zodiacale. L'estate è quasi finita e per molti è giunto il tempo dei saluti con amici, parenti e conoscenti. La Luna regalerà emozioni e sorprese per i Pesci, ma anche per gli altri segni zodiacali ci saranno dei risvolti interessanti. Approfondiamo che cosa riservano gli astri e le previsioni delle stelle per questo fine settimana.

Previsioni astrologiche del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Nei prossimi mesi freddi avrete molto da fare, perciò pensate adesso solamente a divertirvi.

Uscite il più possibile, sfruttate ogni singola occasione per vedere gente e fare amicizia. Spegnere ogni minuscolo pensiero, vi arricchirà lo spirito. Se nel corso della settimana avete sbattuto il muso contro un ostacolo, presto ne verrete fuori. Con il partner occorrerà una maggiore complicità.

Toro - Buone novelle per i cuori solitari. Le stelle rivelano che avrete a che fare con delle serate piccanti, ricche di incontri. Andranno bene anche le coppie innamorate tra cene a lume di candela, passione bollente e serate fertili. Dei nuovi progetti si affacciano nella vita di coloro che stanno insieme da moltissimi anni, forse un viaggio, una ristrutturazione o un trasloco. Chi lavora, batterà cassa.

Gemelli - Preparatevi a trascorrere un ultimo fine settimana davvero divertente ed emozionante. Comincerete a capacitarvi che la stagione estiva volge al capolinea e che presto tornerete alla solita quotidianità. Godetevi quel che rimane dell'estate assaporando ogni singolo momento tra uscite e incontri.

Non permettete alla pigrizia di rovinarvi questo weekend estivo.

Cancro - L’Oroscopo parla di un sabato romantico e di una domenica riposante. Non per tutti i nativi del Cancro l'amore procede a gonfie vele, qualcuno nutre dei forti dubbi o magari teme di essere preso in giro dal partner. Entro la fine dell'anno sistemerete anche la faccenda sentimentale: non sarete più disposti a sprecare altro tempo e finalmente vi farete valere!

Per molti altri, invece, sarà il weekend dei saluti finali. È tempo di dire addio alla stagione estiva, al caldo e alle serate profumate di passione ardente.

Leone - Chi ama la mondanità, il divertimento e tutte quelle cose belle, non dovrà assolutamente rintanarsi in casa! Questo fine settimana, che potrebbe essere l'ultimo dell'estate, regalerà le migliori occasioni, sia per i single che per le coppie. Ripensandoci bene, forse questo mese non è stato poi così male!

Vergine - In questo weekend non inventatevi delle grosse scuse e partite all'arrembaggio cercando il divertimento avventuroso. Sfruttate queste 48 ore per fare ciò che avete sempre desiderato fare. Occhio al traffico, specie nelle zone di mare.

Chi è già ritornato alla solita vita, ripenserà ai mesi trascorsi. Comunque sia, l'amore di coppia farà faville e i più giovani saranno molto fertili.

Oroscopo fine settimana, dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche invitano a darsi una bella calmata. Non è il caso di uscire così frequentemente, a lungo andare rischierete di pagarne le conseguenze sia a livello economico che a livello personalmente. Ci sono cose più importanti di cui dovreste occuparvi, per cui smettetela di perdere tempo con le futilità e l'appagamento effimero. Investite su ciò che dura e rimane, sbarazzatevi del superfluo.

Scorpione - Non trascinate tutta la famiglia nei vostri problemi! Delle volte sembrate allergici alla sedentarietà.

Amate uscire, spendere e divertirvi come se non ci fosse un domani. Purtroppo, però, in questo modo finite sempre per pagarla amara nei giorni seguenti. In queste 48 ore non ve ne starete a casa, infatti, oltre al lavoro, ve ne andrete in giro. Cercate di fare attenzione alla strada perché non sarà un fine settimana favorevole.

Sagittario - La Luna illuminerà i vostri sogni: potreste avere una visione in questo fine settimana. Per qualcuno sarà il weekend dei saluti e dei grandi rientri. Sotto sotto siete abbastanza felici che la stagione estiva stia volgendo a conclusione, perché volete pensare alla carriera e all'appagamento personale. Non dovrete cedere alle provocazioni. Rilassatevi in buona compagnia, se possibile fate una selezione delle persone veramente gradevoli e sbarazzatevi dei tipi tossici.

Capricorno - Siete sempre attivi per raggiungere l'eccellenza e l'auto-realizzazione, ma in queste 48 ore cercate di allentare la presa. Non succederà niente di male se vi lasciate andare. Meritate di divertirvi e di assaporare quest'ultimi scampoli d'estate. Spesso, nelle scorse settimane, avete avuto una gran voglia di chiudere baracca e burattini e di riprendere in mano le redini della vostra quotidianità. L'amore vincerà.

Acquario - Si prevedono incontri bollenti in una delle due serate di questo promettente fine settimana d'agosto. Per voi l'estate è ben lungi dall'essere finita: avete ancora molto da fare e da dire. Saranno due giornate molto favorevoli anche per le coppie e per coloro che hanno una propria attività.

Sbarcare il lunario vi impensierisce, ma in queste 48 ore sarete meno focalizzati sulle vostre preoccupazioni poiché presi da tutt'altro.

Pesci - L’oroscopo del weekend si presenta molto bello e soddisfacente. Chiuderete in bene questa lunghissima settimana. Le stelle parlano di possibili colpi di fulmine per i cuori solitari e di serate molto fertili per le coppie. Saranno 48 ore favorevoli, perfette per dare il massimo e ottenere premi e soddisfazioni. Ultimi tuffi a mare, occhio al traffico cittadino e all'afa. La Luna vi regalerà molte sorprese e tantissime emozioni.