L'Oroscopo di mercoledì 19 agosto è pronto a svelare che giornata sarà seguendo le predisposizioni astrali. A quanto pare, avremo una giornata interessante caratterizzata da una carica cosmica particolare dovuta perlopiù al Novilunio. La Luna lascerà il Leone e transiterà nella Vergine alle ore 8:21 circa. Tra la mattinata e il primo pomeriggio potrebbero esserci ritardi, traffico e imprevisti. Sarà una giornata in cui i nativi dei Pesci dovranno metabolizzare qualcosa mentre la Bilancia avrà una buona energia su cui contare. Andiamo a scoprire le previsioni delle stelle e la classifica astrale di ciascun segno zodiacale.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Scorpione - 12° posto - Le opportunità migliori giungono inaspettatamente, ma non è stando fermi sulla poltrona che la buona sorte verrà a bussare alla vostra porta! Questa giornata sarà buona per fare ricerche e per sistemare l'abitazione. A causa del caldo, forse avete lasciato andare alcune passioni che avevate intrapreso tra l'inverno e la primavera. Dunque, riprendete in mano gli hobby e cercate di ritagliarvi almeno una ventina di minuti al giorno da dedicare al vostro benessere fisico e mentale. Quando il corpo sta bene, ne beneficia anche la mente.

Acquario - 11° in classifica - Non importa quante volte si cade, ciò che conta è rialzarsi in piedi e ritentare.

Qualcosa bolle in pentola, ma certe volte vi sentite come se brancolaste nel buio. Avete bisogno di qualcosa di particolarmente spronante, ma non sapete con esattezza di che cosa. Prendetevi ancora del tempo per riflettere sulle vostre aspirazioni personali e mettete nero su bianco il programma da seguire per arrivare al traguardo.

Non stressatevi inutilmente. Qualcuno cercherà di attaccare briga con voi, ma prendetene le distanze.

Ariete - 10° posto - Respingete l'invasione dei pensieri negativi e sforzatevi di focalizzarvi sulle cose positive e sulla ricerca di valide soluzioni. Nessuno ha mai garantito che la vita sarebbe stata facile, anzi.

Spesso vi sembra di vivere all'interno di un videogame, ma anche se la via è colma di ostacoli da superare, cercate di superarli con la giusta intraprendenza: così facendo arriverete ad agguantare il meritato premio finale.

Pesci - 9° in classifica - L’oroscopo di domani 19 agosto vi vedrà risistemare la casa. Finalmente l'estate sta andando via, in questo periodo avete bisogno di tranquillità e soprattutto di spazio. Forse non tollerate i vostri vicini o magari nell'ambiente di lavoro ci sono fin troppe problematiche spinose da combattere. Cercate di semplificarvi l'esistenza facendo spallucce. In certe circostanze, l'indifferenza è la migliore arma da utilizzare. Un recente accadimento vi ha causato sconforto e shock: cercate di metabolizzare!

L'oroscopo di domani 19 agosto: i segni nella media

Leone - 8° posto - Avete dei sogni nel cassetto, del resto siete un segno ambizioso ed anche un po' esibizionista. Amate essere considerati il pezzo forte della squadra e detestate la concorrenza. La suddetta giornata saprà supportarvi grazie ad una carica cosmica di notevole importanza. Eventuali traguardi potranno essere raggiunti, ma tutto dipenderà da quanto vi sentirete disposti a mettervi in gioco. Cambiamenti in atto, lo dicono le stelle! Cercate di fare attenzione alla strada, infatti, non saranno da escludersi traffico, imprevisti scottanti e ritardi dei mezzi pubblici.

Toro - 7° in classifica - Oggigiorno è estremamente facile uscire fuori da un problema poiché esistono una marea di aiuti, abitudini e soluzioni da applicare, ma spetta solamente a voi attivarvi nella ricerca di esse!

Grazie ai social, al web e ai libri, tutto è affrontabile. Se la vostra attività non sembra ingranare come vorreste, allora significa che è giunto il momento di fare dei cambiamenti: chi non rinnova fallisce, dunque, puntate ad essere all'avanguardia e aggiornatevi.

Sagittario - 6° posto - Sentirsi felici e realizzati non è una mera utopia. Questa è un'epoca in cui correre è fondamentale, ma dite basta a questo inutile affanno e distribuite gli impegni nell'arco della settimana. Delegate quello che può essere delegato e non accollatevi ulteriori responsabilità. Avete abbastanza problemi per conto vostro, non ne avete bisogno degli altri. Qualche nativo del Sagittario dovrà ancora riprendersi da ciò che è successo negli ultimi giorni, forse un viaggio pesante, una multa oppure un brutto incidente di percorso.

Capricorno - 5° in classifica - Prendete l'iniziativa in queste 24 ore. Con un supporto astrale un po' sovraccarico, non avete trascorso un'estate agevole e piacevole. I problemi sono stati quasi all'ordine del giorno e il vostro umore è stato lunatico. Dovrete portare molta pazienza e attendere la fine dell'anno. Cercate il più possibilmente di rendere le giornate piacevoli dedicandovi ai vostri hobby. All'interno della vostra vita personale c'è del caos da ripianare, non fate finta di niente! L'amore risulta distante o appesantito, avete bisogno di nuove emozionanti avventure e di sentirvi speciali come un tempo.

Oroscopo giorno 19 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo dice che tendete ad alternare stati di apatia a stati di euforia inaspettata.

Questa caldissima estate vi ha reso inconcludenti o poco produttivi. Non vedete l'ora che arrivino le giornate fresche e tranquille. Ritrovare la motivazione perduta non è semplice, tuttavia, in questa giornata qualcosa potrebbe piombarvi addosso costringendovi a rivalutare o a riconsiderare determinati aspetti. Non accontentatevi mai della mediocrità, ma al contempo non continuate ad inseguire le chimere altrimenti sarete perennemente insoddisfatti.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedranno sprigionare un'energia strepitosa che finirà per contagiare un po' tutti coloro che vi staranno attorno. Quei progetti, che avevate messo da parte per assaporare l'estate in piena tranquillità, potranno essere ripristinati e portati avanti.

C'è qualcuno che sta agendo alle vostre spalle, diffidate dei falsi amici. In giornata sarà bene tenere gli occhi aperti poiché potreste imparare una grande lezione di vita. Le esperienze che avete accumulato vi torneranno utili nel corso della settimana. Il caos sta per placarsi: tenete duro! In amore, occorre maggiore presenza.

Gemelli - 2° posto - Con la giusta dose di determinazione e un pizzico di buonsenso, riuscirete a rimettervi in pari con le vostre centinaia di incombenze. Questo è stato un anno da dimenticare, avete affrontato delle perdite dolorose o forse siete scivolati in un pericolosissimo stato d'animo che vi ha oscurato la luce in fondo al tunnel. Non siete soli! A volte un problema sembra gigantesco, ma una volta tirato fuori, si rivela per la sciocchezza che è.

Abbiate sempre fiducia nel domani, non permettete agli eventi di schiacciarvi.

Vergine - 1° in classifica - Detestate quando vi scompigliano i piani, perché voi siete maniaci del controllo e dell'ordine anche se c'è qualche nativo che si sente al sicuro nel suo disordine. Questo mercoledì aspettatevi una giornata che richiederà impegno da parte vostra: dovrete essere focalizzati e produttivi. Qualcuno, da tempo, sta cercando una nuova abitazione più ampia e confortevole: non accontentatevi e continuate a fare le opportune ricerche. Chi lavora, potrebbe non sentirsi a suo agio con dei colleghi invadenti: patti chiari, amicizia lunga.