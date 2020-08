La terza settimana del mese di agosto è ormai entrata nel vivo. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo di mercoledì 19 agosto 2020 per tutti i segni, con le novità e i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro in questa nuova giornata.

Astri e stelle del 19 agosto

Ariete: in amore sarà una giornata in cui non si esclude qualche discussione o tensione. Nel lavoro è meglio non fare troppo: le scelte decisive andranno fatte a fine agosto.

Toro: a livello amoroso cercate una soluzione se ci sono stati problemi di recente. Nel lavoro ci sono molte cose da fare. Alcune situazioni vanno tenute sotto controllo.

Gemelli: a livello amoroso la Luna dissonante vi porta a discutere. Evitate di mettervi contro qualcuno. Nel lavoro tutte le situazioni che andrete ad affrontare saranno superate con facilità.

Cancro: in amore è un momento migliore, non mancherà però qualche intoppo da dover superare. A livello lavorativo, chi ha una causa in corso è un po' arrabbiato. Le cose andranno meglio dal giorno 24 del mese.

Leone: per i sentimenti arrivano giornate importanti, alcuni hanno voglia di rimettersi in gioco. A livello lavorativo si può vivere un periodo di grande recupero. Opportunità migliori da sfruttare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale i pianeti favorevoli aiutano l'amore. Le nuove relazioni sono importanti.

Nel lavoro c'è la possibilità di vivere diverse novità, anche per coloro che hanno vissuto dei problemi di recente.

Previsioni e oroscopo del 19 agosto

Bilancia: in amore potreste perdere la pazienza in questa giornata e potrebbero esserci discussioni. Con il passare dei giorni però ci saranno meno tensioni da dover affrontare.

Nel lavoro rimandate qualsiasi tipo di discussione, in quanto non sarà facile mantenere la calma in questa giornata.

Scorpione: a livello sentimentale in questa giornata sarà migliore al pomeriggio rispetto alla mattina. Ci sarà anche la possibilità di recuperare una relazione. A livello lavorativo ci sono alcune esenzioni da dover superare in questo periodo.

Sagittario: per i sentimenti Luna dissonante che porterà qualche tensione in più. Se ci sono dei cambiamenti importanti da mettere in atto valutate tutto con molta tranquillità. Nel lavoro siete alla ricerca di nuovi progetti.

Capricorno: a livello amoroso la Luna torna favorevole e rende più facili le relazioni. Nel lavoro piccoli problemi da superare dal punto di vista economico e legale.

Acquario: per i sentimenti dovete evitare i momenti di sconforto. Attenzione ai rapporti con una persona del Leone o del Toro. A livello lavorativo siete determinati in questo periodo.

Pesci: in amore sarà una giornata polemica. Avete però ho voglia di rimettere a posto alcune cose rimaste in sospeso di recente.

Nel lavoro pianificate fin da ora i nuovi progetti, ma senza pretendere troppo. Il pomeriggio porterà qualche tensione in più.